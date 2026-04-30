Prepara una bebida mágica que cambia de color para el Día del Niño (sin colorantes)

En temporada de calor, mantenernos hidratados es fundamental, algo que puede resultar difícil en los niños. La clave está en ofrecer bebidas atractivas, como esta limonada mágica que cambia de color, pero sin colorantes ni exceso de azúcar.

Organismos de salud y médicos, coinciden en que los menores son más vulnerables a la deshidratación que los adultos, de ahí la importancia de la hidratación, especialmente si vivimos en climas cálidos o hay olas de calor.

La principal razón es que los niños tienen menor capacidad para regular su temperatura, por lo que su cuerpo produce más calor durante la actividad física y suda menos, evitando que se enfríe de forma eficiente.

Además, no suelen identificar la sensación de sed. Por eso, debemos ofrecer constantemente líquidos. El agua es la principal fuente de hidratación, pero podemos agregar sabores naturales, como jugo de cítricos, o trozos de fruta para hacerla más atractiva.

Si a tus hijos les cuesta beber agua, pero aman la magia, prepárales esta bebida que cambia de color. Lleva solo ingredientes naturales, sin colorantes, y puedes ajustar la cantidad de azúcar o sustituirla por otro endulzante.

La hidratación es esencial en los niños en temporada de calor Canva

¿Cómo hacer limonada que cambia de color?

Ingredientes para los hielos mágicos:

1 litro de agua

2 tazas de col morada picada

Ingredientes para la limonada:

1 litro de agua fría

4 limones grandes, el jugo

⅓ taza de azúcar (al gusto)

Preparación:

Para los hielos mágicos: calienta el agua hasta que hierva y viértela un recipiente resistente al calor. Coloca la col en un colador e introdúcela en el agua caliente como si fuera un infusor, cuidando que la col se moje. Revuelve con una cuchara para que suelte su color. Cuando el agua tenga un tono azul o violeta, retira la col y deja enfriar. Vierte el agua de col en una charola para hielos y mete al congelador hasta que se congele por completo. Para la limonada: vierte el agua en una jarra, agrega el jugo de limón recién exprimido y el azúcar o tu endulzante favorito; revuelve. Refrigera hasta el momento de consumirla. Tip: ajusta la cantidad de limón y azúcar según tus gustos. Sirve la limonada mágica en vasos transparentes y deja que tus hijos agreguen 3 o 4 hielos. Al entrar en contacto, verán como el líquido comenzará a tornarse rosa.

Esta bebida mágica es una opción perfecta para que los niños se mantengan hidratados sin exceso de azúcar o químicos. Pero también es una excelente alternativa para las fiestas infantiles.

Una forma diferente de presentarla es haciendo frappé con el hielo mágico y otra parte de hielo normal. Rellena un vaso transparente con mitad y mitad, y sirve la limonada por encima.

Detrás de esta limonada mágica hay ciencia Canva

¿Por qué la limonada mágica cambia de color?

En esta bebida mágica lo que hay es ciencia. La col morada tiene pigmentos naturales llamados natocianinas, que cambian de color dependiendo del pH del medio, en este caso, del líquido.

En el agua simple, que es neutro, la col deja un tono violeta o morado, pero al combinarla con un ácido, como el limón, se transforma a tonos rojizos o rosados. Incluso, si añadiéramos bicarbonato, se volvería azul o verdosa.

Ya sea que quieras realizar experimentos científicos o, simplemente, animar a tus hijos a beber más agua, prepara esta bebida mágica. El mismo sabor de una limonada, pero con mucho color.