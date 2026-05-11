Recetas para niños: Muffins de huevo con verduras para el desayuno

Si todos los días batallas para pensar qué darles de desayunar a tus hijos o mandarles de lunch, te traemos una receta fácil, deliciosa y nutritiva: muffins de huevo con verduras. Lo mejor es que su presentación llamará la atención hasta de los picky eaters.

Desayunar es esencial en todas las etapas, pero especialmente en los niños. De esto depende tener energía para sus actividades, tanto a nivel físico como mental.

Como explican instituciones de salud, los niños que desayunan adecuadamente tienen mejor rendimiento escolar, mayor concentración y más energía. Pero, ¿qué es lo adecuado?

Para los niños, el desayuno debe aportar entre el 20 y 25 por ciento de sus calorías diarias (según la edad, entre 200 y 400 calorías). Sin embargo, deben venir de alimentos nutritivos que tengan proteínas, carbohidratos complejos, grasas saludables, vitaminas y minerales.

El huevo es una excelente fuente de proteínas, además de muy versátil. Para que no se aburran de siempre comerlo revuelto, prepara estos muffins de huevo con verduras para el desayuno o el lunch.

Los niños deben desayunar de forma balanceada para tener energía Canva

¿Cómo hacer muffins de huevo con verduras?

Ingredientes:

4 huevos frescos

½ taza de leche

½ taza de espinaca picada

¼ taza de zanahoria rallada

¼ taza de pimiento en cubos pequeños

¼ taza de queso panela rallado

Sal al gusto

1 cucharadita de aceite de oliva (para barnizar el molde)

Preparación:

En un tazón amplio, bate los huevos con la leche y un poco de sal hasta que estén bien integrados. Tip: puedes agregar otros condimentos o especias, según el gusto de tus hijos, como orégano, pimienta, ajo en polvo o una pizca de pimentón. Incorpora las verduras junto con el queso y mezcla. Puedes cambiar las verduras según prefieras, por ejemplo, usar brócoli, calabacita e incluso cebolla picada. En cuanto al queso, optamos por uno bajo en grasa, pero puedes añadir un poco del tipo manchego. Engrasa un molde para cupcakes o muffins con el aceite de oliva, usando una brocha o una servilleta de papel. Vierte la mezcla de huevo en los huecos, sin llenar por completo. Con esta receta salen entre 6 y 8 muffins de huevo con verduras, dependiendo el tamaño del molde. Lleva al horno precalentado a 180 °C y cocina de 15 a 20 minutos, hasta que estén firmes y ligeramente dorados. Retira el molde del horno y deja enfriar unos minutos antes de desmoldarlos. Sirve 1 o 2 muffins de huevo con verduras acompañados de una rebanada de pan integral con aguacate. Otra opción es acompañarlos con mini hot cakes de avena con un poco de crema de almendra o cacahuate sin azúcar añadida.

Usa las verduras favoritas de tus hijos para estos muffins Canva

Si te cuesta trabajo que tus hijos coman muchos alimentos en el desayuno, vuelve más completos los muffins de huevo con verduras sumando los carbohidratos complejos necesarios para que tengan energía.

Simplemente, agrega a la mezcla de 2 a 4 cucharadas de avena integral, ¼ taza de quinoa cocida o pequeños cubos de papa o camote cocido. Solo tendrás que reducir un poco la cantidad de leche. Para las grasas saludables, sírvelos untados con aguacate.

Para esas semanas en las que se te acabaron las ideas de desayunos para tus hijos, prepárales estos muffins de huevo con verduras, puedes adaptarlos según sus gustos y necesidades.