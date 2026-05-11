Restaurante histórico presenta menú ancestral que enaltece a México

México será anfitrión del Mundial, una gran oportunidad para seguir posicionándonos como destino turístico y la mejor manera de conquistar es por el estómago. Por eso, un histórico restaurante presentó un menú ancestral que enaltece a México.

Hace 40 años, en 1986, fue la última vez que se jugó un Mundial en México. Esto hace que las expectativas hacia nuestro país sean muy grandes, pero no solo a nivel futbolístico, sino turístico.

Se espera que durante esta temporada, lleguen a nuestro país más de 5 millones de personas de diferentes partes del mundo. Por lo tanto, es una oportunidad perfecta para conquistar a los nuevos visitantes y mantenernos en el gusto de los reincidentes.

México tiene muchas formas de lograrlo: historia, cultura, paisajes maravillosos y una gastronomía capaz de cautivar a cualquiera. Esta va mucho más allá de los tacos, por eso, la Hacienda de los Morales lanzó un menú especial en colaboración con la chef Lula Martín del Campo.

México ha llegado a muchas partes del mundo gracias a su gastronomía Canva

Menú con ingredientes tradicionales busca enaltecer las raíces mexicanas

La magia de la gastronomía mexicana viene de sus ingredientes y técnicas locales que se supieron mezclar con otros traídos del extranjero. Para mostrar a los turistas la riqueza de nuestra cocina, el menú creado por la chef Lula Martin del Campo conecta con nuestras raíces.

Como ella misma explica, los ingredientes que encontramos en México van más allá del sabor, pues hablan de nuestra identidad, de lo que somos como mexicanos. En ese sentido, hay tres que nos identifican: el maíz, el frijol y el chile.

Estos han estado presentes desde antes de que llegaran los españoles y surgiera el mestizaje. Por eso, esta colaboración nace tomando como base estos ingredientes para crear un menú que espera llegar a locales y turistas.

Como explicó Armando Palacios, director general de la Hacienda de los Morales, el menú estará disponible desde el 4 de mayo y hasta el 31 de julio, por lo que tendrás tres meses para poder probarlo.

¿Cuál es el menú ancestral de La Hacienda de los Morales?

Esquites preparados con maíces endémicos de Pátzcuaro, Michoacán, y acompañados de mayonesa de chapulín. Esta se prepara mezclando chapulín molido con mayonesa para introducir estos insectos sin ser invasivos para los turistas.

Como explica la chef Lula, comer insectos es parte de nuestra cultura, una forma de conectar a los visitantes con el México ancestral.

Crema de chile ancho con camaroncitos. Este platillo se inspira en la época donde la Hacienda de los Morales surge con todo el mestizaje, cuando las cremas eran muy comunes.

Esta preparación consiste en una base cremosa de chile ancho con camarón en polvo, servida con camarones salteados y juliana de tortilla frita. Una de las cualidades del chile ancho es que no pica, pero sí da mucho sabor, ideal para quienes no comen picante.

Manchamanteles con robalo. Siguiendo con la línea del tiempo, llega el Virreinato, cuando se perfeccionan los moles. El manchamanteles es un mole afrutado originario de Puebla, que se caracteriza por incluir frutas plátano macho, pera, manzana, durazno y piña.

Filete de res con salsa de chile cascabel. La carne viene envuelta en un nopal, como una forma de dar protagonismo a este ingrediente, pues somos de las pocas culturas que acostumbramos comer este cactus en nuestra dieta cotidiana.

Pastel de horchata con obleas. Está inspirado en el pastel tres leches, un clásico de nuestro país, al cual se suman las obleas, otro postre tradicional caracterizado por sus colores vibrantes que nos unen con nuestra cultura.

El menú estará disponible, tanto solo como con maridaje. Este viene de la mano de Casa Madero, una casa vitivinícola mexicana que ofrece vinos de una gran calidad.

Para el primer tiempo habrá un coctel con Blanco Madero, un aguardiente similar a la grapa italiana. A este le sigue un vino naranja, muy especial, pues se produce en pequeñas cantidades, para la crema.

Para continuar, el manchamanteles se marida con un vino rosado y el filete con un tinto Gran Reserva, cerrando con otro coctel con Blanco Madero.

Definitivamente, la gastronomía es una de las formas como conocemos a un país, pues es una expresión viva de su historia, identidad y formas de vida.

Por esa razón, acercar a los visitantes del extranjero a nuestros ingredientes y sabores es una excelente manera de compartirles nuestra cultura, al tiempo que nosotros nos conectamos con ella.

Este menú ancestral creado en La Hacienda de los Morales en colaboración con la chef Lula Martín del Campo, es una muestra de que lo que comemos nos acerca a nuestras raíces.