Abren Cafetería del Bienestar: dónde está y qué encontrar en esta CACfetería

Los productos del Bienestar se han vuelto populares por ser más económicos que los de “marca” y, sobre todo, promover lo hecho en México. Una de las últimas sorpresas, es la CACfetería de Sembrando Vida, que recientemente fue abierta en Reforma.

Hace un año, se anunció la llegada del Café del Bienestar para complementar la canasta de productos distribuidos a través de la Tienda del Bienestar. Estos comenzaron como de primera necesidad y poco a poco se han sumado otros, como el chocolate y el café.

El objetivo es combatir la pobreza alimentaria y contribuir a la economía familiar al facilitar el acceso con precios accesibles, pero también impulsar la producción nacional, pues se compra a pequeños productores.

En el caso del café, los granos vienen de comunidades de Oaxaca, Veracruz, la Sierra Nororiental de Puebla, así como de la costa grande y la montaña de Guerrero, lo que lo hace cien por ciento mexicano.

La versión disponible en las tiendas es soluble, con una combinación de granos Capulín, Pergamino y Robusta. Pero para los amantes del café, llegó la versión barista que podrás disfrutar en la CACfetería de Sembrando Vida.

Sembrando Vida promueve el comercio justo de los productos mexicanos X Sembrando Vida

¿Dónde está la Cafetería del Bienestar?

Bajo el nombre de CACfetería de Sembrando Vida, esta cafetería está dentro de la Tienda de Artesanías del FONART, ubicada en avenida Paseo de la Reforma 116, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El horario de esta tienda es de 11 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes, y de 11 de la mañana 5 de la tarde los sábados y domingos. Sin embargo, no es oficial que sea el mismo horario para la cafetería.

Si te preguntas por qué es CACfetería de Sembrando Vida y no del Bienestar, es porque este es el nombre del programa del Gobierno de México que busca contribuir al bienestar social de sembradores y sembradoras, distribuyendo sus productos.

¿Qué hay en la Cafetería del Bienestar?

La principal oferta de la CACfetería del Bienestar, es el café, el cual viene de distintas regiones del país, como resultado de más de 137 mil sembradoras y sembradores. Por lo tanto, podrás encontrar bebidas preparadas con café.

Es decir, desde el clásico americano, hasta capuchino, latte y moka, con precios que van de los 40 a los 60 pesos mexicanos, por debajo de cafeterías como Starbucks, por lo que apoya nuestra economía.

Además, podrás comprar este café en grano y soluble para disfrutarlo en casa. De paso, venden galletas y otros alimentos para acompañar tus bebidas, así como otros productos.

Entre estos se encuentran jugos naturales, botanas, dulces típicos, miel, mermeladas, harina de amaranto, amaranto, sobres para preparar atoles de diferentes sabores, entre muchos otros productos.

Lo mejor, es que vienen del campo mexicano y son elaborados por manos también de nuestro país, con el punto extra de que se compran directamente a los productores, sin intermediarios, por lo que es más justa la compra.

Si eres un amante del café, estarás de acuerdo en que el de México es uno de los mejores. Disfrútalo al tiempo que apoyas a los pequeños productores en la CACfetería de Sembrando Vida.