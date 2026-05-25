Sencillos pimientos rellenos de carne molida para comer más verduras sin notarlo

Si todos los días batallas para comer más verduras, estos pimientos rellenos de carne molida son la solución. Es una receta fácil, rápida y llena de sabor, además, puedes ajustarla a tu gusto e incluso cambiar la carne molida por una alternativa vegetal.

Las verduras rellenas están presentes en la gastronomía internacional de muchas formas y desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, en los últimos años han cobrado popularidad porque son una forma sencilla de incorporar vegetales.

Según organismos de salud, debemos comer al menos tres porciones de verduras al día, algo que no todos los adultos hacemos. El sabor y la textura de las verduras influyen mucho en ello, pero también, el no saber cómo incluirlas en nuestras comidas.

Rellenar verduras soluciona esos tres problemas. Por un lado, la textura y sabor cambian, al tiempo que se convierten en una comida completa. Si ya se te acabaron las ideas de comidas nutritivas y fáciles, prepara estos pimientos rellenos de carne gratinados.

Las verduras rellenas son una forma fácil de comer saludable Canva

¿Cómo hacer pimientos rellenos gratinados?

Ingredientes:

4 pimientos morrones grandes

400 gramos de carne molida (res o res y cerdo combinadas)

½ cebolla blanca finamente picada

2 dientes de ajo finamente picados

2 jitomates picados

½ taza de queso rallado (tipo manchego o mozzarella)

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta al gusto

Corta la parte superior de los pimientos morrones y retira tanto las semillas como las venas. En una olla, calienta suficiente agua. Cuando comience a hervir, introduce los pimientos y déjalos por 2 o 3 minutos, según su tamaño. Sácalos y pásalos a un recipiente con agua con hielos; escúrrelos y reserva. Este paso ayuda a suavizarlos y que no queden duros. En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Agrega el ajo y saltea por un minuto para que suelte su aroma. Añade el jitomate y cocina a fuego medio hasta que cambie de color y suelte sus jugos. Incorpora la carne molida, salpimienta y cocina durante 10 minutos. La carne debe estar bien cocida y el líquido casi evaporado por completo. Acomoda los pimientos en un refractario para horno y rellénalos con la mezcla de carne hasta ¾ de la capacidad. Distribuye un poco de queso en cada pimiento y llévalos al horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos o hasta que el queso esté dorado. Deja reposar 5 minutos y sirve los pimientos rellenos de carne acompañados de arroz, puré de papa o pasta.

Rellena los pimientos con tus ingredientes favoritos Canva

Tips para unos pimientos rellenos nutritivos

Agrega más verduras al picadillo . Puedes incluir zanahoria rallada o picada, apio finamente picado, calabacitas finamente picadas o espinacas picadas. Esto añada nutrientes, pero también volumen a tu relleno.

. Puedes incluir zanahoria rallada o picada, apio finamente picado, calabacitas finamente picadas o espinacas picadas. Esto añada nutrientes, pero también volumen a tu relleno. Usa arroz o quinoa en el relleno. Si quieres una comida completa, sin tener que preparar guarniciones, agrega ½ taza de arroz o quinoa cocidos al final de la cocción del picadillo.

Cambia la carne por lentejas o soya texturizada para una versión vegetariana. Solo recuerda que la soya debe hidratarse previamente; escúrrela y cocínala como si fuera carne molida.

Esta receta de pimientos rellenos de carne y gratinados, conquistará a niños y grandes. Además, es una forma de aprovechas las verduras del cajón del refrigerador y evitar tirarlas.