Pechugas de pollo cordon bleu: la receta clásica de la hora de la comida

La cocina internacional tiene un platillo tan famoso que de inmediato lo reconocerás por su nombre: pechugas de pollo cordon bleu. Esta receta clásica de la hora de la comida ocupa un lugar especial en el mundo,¡pero también en México y su gastronomía diaria!

Este plato, que combina la textura de la carne de ave con el toque salado del jamón y la suntuosidad del queso fundido, ha sabido conquistar mesas tanto en refinados restaurantes como en comidas familiares del día a día.

Su popularidad radica en ese contraste perfecto entre una cubierta exterior crujiente y un interior suave y jugoso. ¡No es casualidad que las pechugas rellenas sean básicos!

La magia de la preparación de las pechugas de pollo a la cordon bleu radica en adentrarse a una técnica de cocina que celebra el equilibrio de texturas. Ya sea que decidas apegarte a la tradición frita o buscar una alternativa más ligera horneada o en freidora de aire, esta receta sigue siendo sinónimo de una comida reconfortante.

Receta de pechugas a la cordon bleu Canva

Receta de pechugas de pollo a la cordon bleu

Ingredientes:

4 pechugas de pollo enteras, deshuesadas y sin piel

8 rebanadas de jamón

8 rebanadas de queso suizo

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

1 cucharadita de ajo en polvo

Para el empanizado:

1 taza de harina de trigo de todo uso

2 huevos grandes, batidos ligeramente con un chorrito de leche o agua

1.5 tazas de pan molido

Aceite vegetal

Preparación:

Coloca una pechuga de pollo sobre una tabla de picar limpia. Con un cuchillo afilado posicionado de manera horizontal, realiza un corte por la mitad de la pechuga sin llegar a separarla por completo, abriéndola como si fuera un libro (corte mariposa). Para asegurar que el grosor sea uniforme y se cocine de forma pareja, coloca la pechuga abierta entre dos hojas de plástico adherente o papel para hornear. Con la ayuda de un mazo de cocina, golpea suavemente el pollo desde el centro hacia los bordes hasta que tenga un grosor aproximado de medio centímetro. Repite el proceso con el resto de las pechugas. Retira el plástico superior y espolvorea ambos lados de las pechugas con sal, pimienta negra y un toque de ajo en polvo. Sobre cada pechuga extendida, coloca dos rebanadas de queso y, encima de este, dos rebanadas de jamón. Deja un margen libre de aproximadamente un centímetro alrededor de los bordes del pollo para facilitar el cierre. Dobla los lados laterales del pollo ligeramente hacia el centro para contener el relleno y, posteriormente, comienza a enrollar la pechuga firmemente desde el extremo más grueso hacia el más delgado, formando un cilindro compacto. Para garantizar que la estructura se mantenga intacta durante la cocción y evitar que el queso se desborde, envuelve cada rollo de pollo fuertemente en plástico adherente, retorciendo los extremos como si fuera un caramelo. Introduce los rollos al refrigerador durante al menos 30 minutos. Prepara tres platos hondos: en el primero, coloca la harina; en el segundo, los huevos batidos con una pizca de sal; y en el tercero, el pan molido. Retira el plástico adherente de los rollos de pollo con cuidado y pasa cada rollo primero por la harina, sacudiendo el exceso. Luego, sumérgelo por completo en el huevo batido, asegurándote de que cubra cada rincón. Finalmente, revuélcalo en el pan molido, presionando suavemente con las manos para que la cobertura se adhiera firmemente. Calienta abundante aceite en una sartén profunda a fuego medio-alto. Cocina los rollos de pollo durante unos 5 minutos por lado o hasta que el empanizado adquiera un tono dorado uniforme. Si las pechugas son muy gruesas, puedes transferirlas a un horno precalentado a 180°C durante 10 minutos adicionales para asegurar que el centro esté completamente cocido. Deja reposar las pechugas de pollo cordon bleu durante 5 minutos antes de rebanarlo para permitir que los jugos se redistribuyan y el queso se asiente un poco. ¡Sirve caliente!

Receta de pechugas a la cordon bleu Canva

Tips para que no se salga el relleno de las pechugas:

Coloca las pechugas en el refrigerador, bien enrolladas en plástico adherente y deja enfriar por media hora. Este reposo en frío ayuda a que los bordes del pollo actúen como un sello natural.

Al momento de empanizar, asegúrate de prestar especial atención a los extremos abiertos del rollo de pollo. Si lo consideras necesario, puedes realizar un "doble empanizado" exclusivamente en las puntas: después de pasarlas por pan molido, vuélvelas a sumergir rápidamente en el huevo y pásalas de nuevo por el pan, esto creará una barrera física gruesa e impenetrable para el queso derretido.

Usa palillos de madera para asegurar los bordes antes de empanizar, solo recuerda retirarlos antes de servir el plato a tus comensales

Receta de pechugas a la cordon bleu Canva

¿Qué significa el término “cordon bleu”?

El término Cordon Bleu (que se traduce literalmente del francés como "Cordón Azul") no nació originalmente para describir una receta de pollo relleno. Sus raíces se remontan a la Francia del siglo XVI, específicamente al año 1578, cuando el rey Enrique III instauró la prestigiosa Orden del Espíritu Santo.

Los caballeros pertenecientes a esta orden de élite portaban una emblemática cruz suspendida de una lujosa cinta de seda azul. Debido a la exclusividad de este grupo, el concepto de "Cordón Azul" se convirtió rápidamente en un sinónimo absoluto de la máxima excelencia, distinción y alta calidad.

Con el paso de los siglos, este estándar de perfección se trasladó de los asuntos de Estado a las artes culinarias. Hacia el siglo XIX, el término ya se utilizaba de manera informal en Francia para elogiar a los cocineros excepcionales o para referirse a platillos de una sofisticación inigualable.

La consolidación institucional de este vínculo ocurrió en 1895, cuando la periodista Marthe Distel fundó la revista de cocina La Cuisinière Cordon Bleu y, posteriormente, la famosa escuela culinaria Le Cordon Bleu en París, la cual sigue siendo un referente mundial de la gastronomía hasta el día de hoy.

Disfruta de estas pechugas de pollo a la cordon bleu, las clásicas de la hora de la comida que funcionan para conquistar a toda la familia.