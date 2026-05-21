¡No solo es México! Países de Latinoamérica con Guía Michelin

Latinoamérica se ha convertido en uno de los territorios más llamativos para la gastronomía mundial. Su mezcla de tradiciones, ingredientes y cocina ha permitido que varios restaurantes de la región sean reconocidos por la prestigiosa Guía Michelin, uno de los sistemas de evaluación culinaria más importantes del mundo.

El sistema de la guía se basa en estrellas que distinguen la calidad de cada restaurante: 1 Estrella reconoce una "cocina de gran fineza", 2 Estrellas: indica una "cocina excepcional", 3 Estrellas: representa una "cocina única".

En Latinoamérica, la presencia de la Guía Michelin sigue creciendo, aunque se concentra principalmente en algunos países que ya han logrado consolidarse dentro del radar internacional.

Países con presencia de la Guía Michelin en Latinoamérica

México

La presencia de la Guía Michelin en México ha consolidado al país como uno de los destinos gastronómicos más importantes de la región, destacando tanto alta cocina de autor como propuestas que reinterpretan la cocina tradicional mexicana.

Restaurantes con 2 estrellas Michelin

Pujol

Quintonil

Foto: Instagram restaurantepujol

En total, 27 restaurantes han sido reconocidos con una estrella Michelin en el país, entre los que destacan: Animalón, Lunario, Alcalde, Xokol entre otros.

Foto: Instagram restalcalde

BRASIL

En Brasil, la presencia de la Guía Michelin refleja el crecimiento y la solidez de su escena culinaria a nivel internacional. En total, 24 restaurantes han sido reconocidos con estrella Michelin, distribuidos en 2 con tres estrellas, 3 con dos estrellas y 19 con una estrella.

Además, la guía también destaca a 44 establecimientos con la distinción Bib Gourmand, junto con otros 81 restaurantes recomendados por su calidad. En conjunto, esto suma 149 lugares brasileños incluidos dentro de la prestigiosa selección de la guía.

Su cocina ha sido reconocida por la mezcla de influencias culturales y propuestas de alta cocina contemporánea.

En la escena gastronómica de Brasil, la Guía Michelin ha reconocido a algunos restaurantes con su máxima distinción: las 3 Estrellas Michelin, en este selecto nivel destacan dos propuestas ubicadas en São Paulo: Tuju y Evvai.

Foto: Instagram tuju_sp

ARGENTINA

En Argentina, la presencia de la Guía Michelin ha consolidado al país como uno de los destinos gastronómicos más importantes de la región, con una selección centrada principalmente en Buenos Aires y Mendoza.

Actualmente, el país cuenta con 10 restaurantes galardonados en la guía, destacando una propuesta de alta cocina que combina tradición, producto local y creatividad contemporánea.

Entre los reconocimientos más importantes se encuentra el restaurante Aramburu, ubicado en Buenos Aires, que ostenta 2 estrellas Michelin, siendo el máximo nivel alcanzado en el país.

Foto: Instagram donjulioparrilla

Restaurantes como Don Julio han sido reconocidas por la guía, consolidando al país como uno de los referentes culinarios.

La expansión de la Guía Michelin en Latinoamérica refleja el auge de la cocina regional y el interés internacional por nuevas experiencias de comida. Desde restaurantes de alta cocina hasta propuestas tradicionales reinventadas, la región continúa ganando espacio en una de las guías más influyentes del mundo.

cva*