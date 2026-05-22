Desayunos para niños: Hot cakes verdes con plátano, avena y espinacas

Los hot cakes son uno de los desayunos favoritos de muchas personas, pero también pueden convertirse en una opción deliciosa y nutritiva para empezar el día con energía.

Si quieres salir de la receta tradicional y probar algo diferente, hoy te contamos cómo preparar unos deliciosos hot cakes de espinaca con plátano y avena, una combinación saludable y fácil de hacer en casa.

Hot cakes de espinaca con plátano y avena: ¿por qué son saludables?

Además de ser deliciosos, estos hot cakes son una excelente opción para el desayuno gracias a los nutrientes que aportan sus ingredientes, ideales para llenarte de energía durante el día.

El plátano ayuda a aportar energía natural y favorece la digestión; la espinaca contiene minerales como hierro, calcio y magnesio; mientras que la avena es rica en fibra, vitaminas y minerales.

La combinación de estos ingredientes da como resultado un desayuno equilibrado, rico en fibra y perfecto para comenzar la mañana con más energía.

Receta de hot cakes de espinacas con plátano y avena Foto: Canva

¿Cómo hacer hot cakes de espinaca con avena y plátano?

Ingredientes

Hojuelas de avena

Hojuelas de avena Espinacas desinfectadas y bien lavadas

1 plátano

2 huevos

Leche al gusto (entera o deslactosada)

Esencia de vainilla

Mantequilla

Canela en polvo

Fresas desinfectadas (opcional)

Receta de hot cakes de espinacas con plátano y avena Foto: Canva

Preparación

Coloca en la licuadora las espinacas, el plátano en trozos, las hojuelas de avena, los huevos, una taza de leche, un toque de esencia de vainilla y la canela en polvo.

Coloca en la licuadora las espinacas, el plátano en trozos, las hojuelas de avena, los huevos, una taza de leche, un toque de esencia de vainilla y la canela en polvo. Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y de color verde.

En un sartén a fuego lento agrega un poco de mantequilla y vierte la mezcla formando círculos.

Cuando los bordes comiencen a verse secos, voltea los hot cakes para cocinarlos del otro lado.

Así puedes decorar tus hot cakes saludables.

Receta de hot cakes de espinacas con plátano y avena Foto: Canva

Una vez listos, puedes decorar tus hot cakes con rodajas de plátano, fresas o el topping de tu preferencia para darles más sabor.

Incluso puedes hacer figuras divertidas o caritas para los niños, convirtiendo este desayuno en una opción nutritiva, deliciosa y atractiva para toda la familia.