Desayunos para niños: Hot cakes verdes con plátano, avena y espinacas
Aprende cómo preparar hot cakes de espinaca con plátano y avena, una receta fácil, saludable y deliciosa ideal para un desayuno lleno de energía.
Los hot cakes son uno de los desayunos favoritos de muchas personas, pero también pueden convertirse en una opción deliciosa y nutritiva para empezar el día con energía.
Si quieres salir de la receta tradicional y probar algo diferente, hoy te contamos cómo preparar unos deliciosos hot cakes de espinaca con plátano y avena, una combinación saludable y fácil de hacer en casa.
Hot cakes de espinaca con plátano y avena: ¿por qué son saludables?
Además de ser deliciosos, estos hot cakes son una excelente opción para el desayuno gracias a los nutrientes que aportan sus ingredientes, ideales para llenarte de energía durante el día.
El plátano ayuda a aportar energía natural y favorece la digestión; la espinaca contiene minerales como hierro, calcio y magnesio; mientras que la avena es rica en fibra, vitaminas y minerales.
La combinación de estos ingredientes da como resultado un desayuno equilibrado, rico en fibra y perfecto para comenzar la mañana con más energía.
¿Cómo hacer hot cakes de espinaca con avena y plátano?
Ingredientes
- Hojuelas de avena
- Espinacas desinfectadas y bien lavadas
- 1 plátano
- 2 huevos
- Leche al gusto (entera o deslactosada)
- Esencia de vainilla
- Mantequilla
- Canela en polvo
- Fresas desinfectadas (opcional)
Preparación
- Coloca en la licuadora las espinacas, el plátano en trozos, las hojuelas de avena, los huevos, una taza de leche, un toque de esencia de vainilla y la canela en polvo.
- Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y de color verde.
- En un sartén a fuego lento agrega un poco de mantequilla y vierte la mezcla formando círculos.
- Cuando los bordes comiencen a verse secos, voltea los hot cakes para cocinarlos del otro lado.
- Así puedes decorar tus hot cakes saludables.
Una vez listos, puedes decorar tus hot cakes con rodajas de plátano, fresas o el topping de tu preferencia para darles más sabor.
Incluso puedes hacer figuras divertidas o caritas para los niños, convirtiendo este desayuno en una opción nutritiva, deliciosa y atractiva para toda la familia.