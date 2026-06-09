Receta de churros con azúcar tradicionales, con el secreto para que no exploten

Aunque no son una creación mexicana, ya hemos adoptado los churros como propios. Espolvoreados con azúcar y canela, son compañeros perfectos del chocolate caliente en los días fríos. Para que no salgas a comprarlos, sigue esta receta tradicional de churros.

Dentro de la categoría de panes dulces, los churros destacan por ser delgados, crujientes por fuera y suaves por dentro. Además, su masa no es tan dulce, por lo que pueden espolvorearse con azúcar o bañarse con chocolate, cajeta o leche condensada.

Prepararlos no es complicado, pues se trata de una masa simple frita. Sin embargo, la razón por la que no todos se atreven a hacerlos en casa es el riesgo a que exploten cuando se fríen.

Esto puede pasar por dos principales razones: aire atrapado en la masa o exceso de humedad interna. Para que no te pase y disfrutes los mejores churros con azúcar en casa, sigue esta receta y trucos.

Los churros forman parte de la tradición de panes dulces en México Canva

¿Cómo hacer churros mexicanos?

Ingredientes:

1 taza de agua

1 taza de harina de trigo

1 pizca de sal

1 cucharada de azúcar (opcional)

1 cucharada de mantequilla (opcional)

Aceite vegetal suficiente para freír

Azúcar y canela al gusto

Preparación:

En una olla mezcla el agua con la sal, el azúcar y la mantequilla. Lleva a fuego medio-alto hasta que la mezcla hierva y tanto la mantequilla como el azúcar se hayan integrado. Apaga el fuego y añade la harina de golpe. Mezcla vigorosamente con una pala de madera hasta formar una masa homogénea; todo debe estar bien integrado, sin grumos ni burbujas de aire. Deja reposar la masa en la olla por unos minutos para que se entibie, pero sin dejar enfriar demasiado o se endurecerá y será difícil de manipular. Coloca la masa en una manga pastelera con duya en forma de estrella, compactándola bien para que no queden burbujas de aire. En una cacerola calienta suficiente aceite para freír hasta alcanzar los 180 °C o cuando al introducir la punta de un palillo comience a burbujear. Mantén el aceite a fuego medio. Forma los churros directo sobre el aceite y fríe hasta que estén dorados por todos lados (aprox. 2 o 3 minutos). Es importante que la temperatura del aceite se mantenga estable, de lo contrario, los churros pueden quemarse o quedar crudos; evita freír muchos churros al mismo tiempo. Retira los churros del aceite y escúrrelos sobre papel de cocina absorbente para eliminar el exceso de grasa. Antes de servirlos, pasa los churros por un platón con azúcar y canela o báñalos con lo que más te guste.

El secreto para que los churros no exploten es evitar el exceso de humedad y las burbujas de aire Canva

Trucos para que los churros no exploten al freírlos

Elimina el aire de la masa de churros . Las burbujas de aire son uno de los responsables de que los churros exploten al freírlos, para evitarlos, mezcla la masa de forma vigorosa hasta que esté completamente uniforme.

Otro tip es aplastarla ligeramente antes de colocarla en la manga pastelera.

. Las burbujas de aire son uno de los responsables de que los churros exploten al freírlos, para evitarlos, mezcla la masa de forma vigorosa hasta que esté completamente uniforme. Otro tip es aplastarla ligeramente antes de colocarla en la manga pastelera. Usa el aceite a la temperatura exacta. Si está demasiado caliente, el exterior se cocina rápido y el interior genera vapor excesivo, provocando explosiones.

Cuida el grosor de los churros . Los churros muy gruesos retienen más humedad en su interior.

. Los churros muy gruesos retienen más humedad en su interior. Evita que la masa esté demasiado líquida. El exceso de agua produce más vapor durante la fritura; la masa debe quedar firme, pero manejable.

No frías muchos churros al mismo tiempo. Hacer esto la temperatura del aceite y afecta la cocción, aumentando el riesgo de accidentes.

Si nunca has hecho churros en casa porque te da miedo que exploten y te quemen, sigue estos trucos y prepara esta sencilla receta, quedan perfectos y deliciosos.