Delicioso pan francés con manzana caramelizada, un desayuno con sabor a postre

Si eres team desayuno dulce, es momento de cambiar los hot cakes por el pan francés. Además de su textura suave y esponjosa, se ha vuelto un clásico porque permite aprovechar el pan “viejo”. Esta receta con manzana caramelizada te sabrá a pay.

Pese a su nombre, el origen del pan francés no es cien por ciento Francia. En realidad, expertos señalan que una de las primeras versiones apareció en el Imperio Romano, donde el pan se sumergía en leche y se freía antes de servirse con miel.

Entonces, ¿por qué llamarlo así? Francia fue uno de los países que adoptó esta preparación, bajo el nombre de pain perdu, que significa “pan perdido”, pues era una forma de aprovechar el pan duro o sobrante para evitar desperdicios.

Fue justamente esta versión la que se popularizó a nivel mundial. Además, el mote “francés” ayudó a darle un aire sofisticado, pues siempre ha sido considerada una de las cocinas más influyentes del mundo.

Preparar pan francés es simple, pues basta remojar rebanadas de pan en una mezcla de huevo y leche, para después freírlas. El truco está en que no queden muy aguadas o se rompan. Sigue esta receta de pan francés y prepara el mejor; el sabor extra se lo da la manzana.

Transforma el pan rezagado en un desayuno dulce Canva

¿Cómo hacer pan francés con manzana caramelizada?

Ingredientes:

4 rebanadas de pan gruesas (de preferencia del día anterior)

2 huevos

½ taza de leche

1 cucharadita de vainilla

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

Mantequilla (suficiente para freír)

2 manzanas rojas o verdes

3 cucharadas de azúcar morena

½ cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de jugo de limón

Preparación:

Comienza preparando la manzana caramelizada: pela y corta las manzanas en gajos o cubos (no deben ser muy grandes, pero tampoco muy pequeños o delgados, pues podrían deshacerse). Colócalas en un recipiente amplio, báñalas con el jugo de limón y revuelve. Reserva. En una sartén grande, derrite 2 cucharadas de mantequilla. Agrega las manzanas junto con la azúcar morena y la canela en polvo. Mezcla y cocina a fuego medio suave, revolviendo de vez en cuando. Cuando la manzana esté suave y se forme un caramelo espeso, apaga el fuego y reserva. En un tazón amplio, bate los huevos con la leche, vainilla, canela, azúcar y sal hasta integrar perfectamente. Puedes omitir el azúcar y la sal si buscas una base más neutra. Sumerge cada rebanada de pan en la mezcla, un par de segundos por lado, para que absorba suficiente líquido para quedar blando en el interior, pero no tanto para deshacerse. Fríe las rebanadas de pan francés en una sartén con mantequilla a fuego medio hasta que estén doradas por ambos lados. No uses el fuego muy alto o quedarán secas. Sirve dos rebanadas de pan francés en un plato y corónalas con una porción de manzana caramelizada. Puedes agregar un poco de crema batida para darle un toque de restaurante.

El pan brioche es una de las mejores opciones para hacer pan francés Canva

Aunque se puede hacer pan francés con prácticamente cualquier pan de caja o baguette rebanada, algunas opciones mejoran su textura y sabor.

El pan brioche es la opción por excelencia, pues a pesar de ser suave, es muy resistente. Además, su contenido de mantequilla y huevo, aporta más sabor a la receta.

Si no lo tienes, puedes usar cualquier otro, pero es mejor si está cortado en rebanadas gruesas y no está muy fresco. De esta forma absorben mejor la mezcla sin deshacerse. Una opción es dejarlo orear una noche antes o tostarlo ligeramente en el tostador antes de prepararlo.

Haz del desayuno una experiencia deliciosa y con sabor a postre, este pan francés con manzana caramelizada es perfecto para los días que tenemos más tiempo para consentirnos por las mañanas.