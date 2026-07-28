Receta perfecta de huevos rotos tradicionales: el paso a paso del estilo español

Sigue el paso a paso de esta receta perfecta de huevos rotos tradicionales al estilo español; un platillo que constituye uno de los pilares más representativos de la gastronomía popular ibérica.

Los huevos tienen tanta variedad en la cocina como imaginamos y, en el caso de la comida española, constituyen un ingrediente 100% esencial. En el caso de los huevos rotos (o estrellados), evocan la calidez de las tabernas castellanas y la esencia del Tapeo, donde la sencillez del producto se transforma en una experiencia llena de sabor.

El secreto de esta preparación radica en la ejecución del proceso de cocción de la papa y en el control exacto de la temperatura del aceite al freír el huevo. La yema debe permanecer completamente fluida, actuando como una salsa natural que impregna las papas crujientes por fuera y tiernas por dentro, mientras que el calor residual funde la grasa del acompañamiento, tradicionalmente jamón ibérico de bellota.

Hoy en día, los huevos rotos al estilo español han trascendido las fronteras madrileñas y castellanas para convertirse en un ícono global que puedes recrear en casa, ¡sigue la receta!

Receta de huevos rotos al estilo español Canva

Receta de huevos rotos al estilo español

Ingredientes:

400 g de papas

4 huevos

100 g de jamón ibérico cortado en lonchas finas

300 ml de aceite de oliva extra virgen

Sal fina al gusto

Sal en escamas (para el acabado final)

Preparación:

Pela las papas y córtalas en bastones gruesos y uniformes. Lávalas bajo el chorro con agua fría para eliminar el almidón de la superficie y sécalas muy bien con papel absorbente o un paño de cocina. En una sartén amplia, vierte el aceite de oliva extra virgen y caliéntalo a fuego medio-bajo. Añade las papas y déjalas confitar despacio durante 12-15 minutos. Deben quedar tiernas al pincharlas con un tenedor, pero sin adquirir color dorado. Saca las papas y escúrrelas brevemente. Sube la intensidad del fuego hasta que el aceite alcance unos 180°C; reincorpora las papas y fríelas durante 2 a 3 minutos hasta que adquieran un color dorado claro y un exterior firme. Retíralas a un plato con papel absorbente y añádeles sal fina inmediatamente. En el mismo aceite caliente (o reduciendo ligeramente la cantidad si prefieres menos grasa), casca los huevos uno a uno. Fríelos durante unos 45-60 segundos, echando aceite caliente sobre la clara para que se cuaje rápido, procurando no tocar la yema para que no se solidifique. Saca los huevos cuando la clara esté blanca y tenga los bordes crujientes. Coloca la cama de papas fritas crujientes en un plato amplio. Distribuye las lonchas de jamón ibérico por encima para que la temperatura comience a atemperar la grasa del embutido. Coloca los huevos fritos justo encima. Espolvorea una pizca de sal en escamas sobre las yemas. Lleva el plato a la mesa e inmediatamente rompe los huevos cruzando cuchillo y tenedor varias veces sobre las yemas. Mezcla suavemente las yemas con las papas y el jamón para que todo quede impregnado en una receta de huevos rotos.

Receta de huevos rotos al estilo español Canva

Otros ingredientes para acompañar los huevos rotos

Entre las preparaciones tradicionales más destacadas se encuentran los huevos rotos con chorizo artesano o chistorra, muy populares en el norte de España como Navarra y La Rioja, donde el aceite adquiere un tono rojizo y un toque picante aromático.

Otra alternativa son los huevos rotos con setas silvestres o salteado de foie gras, que aportan notas terrosas y cremosas.

Para una versión con sabor a mar, se suelen utilizar gulas salteadas con ajo y guindilla, o incluso gambas al ajillo; en la alta cocina, es común ver variaciones con trufa negra fresca rallada al momento sobre los huevos recién rotos.

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¿Con qué maridar los huevos rotos?

Vinos tintos jóvenes o crianzas

Vinos generosos o fortificados

Cava o espumosos Brut Nature

Aunque se trata de una elaboración en apariencia sencilla, basada en ingredientes cotidianos como la papa, los huevos rotos al estilo español tienen un encanto especial gracias al contraste de sabores y texturas.