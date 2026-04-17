Cremosa agua de plátano, sin azúcar, para aprovechar las piezas muy maduras

El plátano es una de las frutas que más rápido se maduran, por eso, siempre andamos buscando recetas para aprovecharlo cuando ya “se pasó”. Si ya te aburriste del panqué y los hot cakes, prepara esta cremosa agua de plátano, sin azúcar añadida.

Aunque existen diferentes trucos para mantener la frescura de los plátanos, la realidad es que es difícil que duren muchos días en el frutero sin que aparezcan las indeseadas manchas negras. El problema es que también cambia la textura.

Conforme se maduran, los plátanos se vuelven más blandos, pero también dulces y aromáticos. Esto los vuelve perfectos para diferentes recetas, pues ayudan a reducir el azúcar que añadimos e incluso pueden sustituir a los huevos en algunas preparaciones.

Pero, ¿habías escuchado del agua de plátano? Se trata de una alternativa refrescante para aprovechar los plátanos maduros, sin necesidad de usar azúcar, además de que puedes prepararla con o sin lácteos.

Una de las ventajas de los plátanos maduros es su dulzor natural Canva

¿Cómo hacer agua de plátano cremosa?

Ingredientes:

2 plátanos grandes o 3 medianos, muy maduros

1 litro de agua fría

½ taza de leche evaporada

1 cucharadita de vainilla

Hielo al gusto

Preparación:

Corta los plátanos en trozos y colócalos en la licuadora. Agrega el agua, la leche evaporada y la vainilla. Licúa hasta tener una mezcla homogénea. En una jarra de dos litros, coloca hielo hasta llenar un tercio y vierte el agua de plátano. Mezcla y sirve bien fría. Tip: espolvorea con canela en polvo para realzar el sabor.

Cuando los plátanos están bien maduros, aumenta la cantidad de azúcar, por lo tanto, no es necesario añadir endulzante. Pero si lo consideras necesario, puedes endulzar con azúcar, edulcorante sin calorías o un poco de leche condensada.

De igual modo, si quieres una textura más cremosa, sustituye una parte del agua por más leche evaporada. Para una versión sin lácteos, utiliza leche de avena o coco, esta última dará un toque tropical.

¿Te has preguntado por qué los plátanos se maduran tan rápido? Todo es ciencia: esta fruta produce grandes cantidades de etileno, una hormona vegetal en forma de gas que regula el proceso de maduración.

Este compuesto activa la conversión de almidones en azúcares, lo que vuelve la fruta más dulce, suave y aromática, pero también oscurece su piel.

Pero también hay factores externos que influyen en que los plátanos maduren más rápido. Factores como la temperatura, la humedad y el almacenamiento aceleran el proceso, al concentrar el etileno.

Aprovecha los plátanos maduros para hacer smoothies con cacao, café u otras frutas Canva

Otras bebidas para aprovechar el plátano maduro

Licuado de plátano con avena para el desayuno. Solo necesitas licuar el plátano maduro con leche, hojuelas de avena y un toque de canela para tener un alimento energético y saciante.

para el desayuno. Solo necesitas licuar el plátano maduro con leche, hojuelas de avena y un toque de canela para tener un alimento energético y saciante. Smoothie de plátano con cacao . Licúa un plátano congelado con leche, cacao en polvo y un poco de miel para obtener un snack o postre saludable.

. Licúa un plátano congelado con leche, cacao en polvo y un poco de miel para obtener un snack o postre saludable. Agua de plátano con fresa. Para refrescarte, agrega a la receta original de agua de plátano , fresas maduras y ajusta la textura con un poco más de agua.

, fresas maduras y ajusta la textura con un poco más de agua. Frappé de plátano con café. Mezcla café americano frío con plátano congelado, leche y un poco de hielo para tener un frappé de café más saludable.

La textura del plátano maduro puede no ser muy agradable para comerlo como snack, pero es perfecta para preparar panes, postres y bebidas. Esta agua cremosa de plátano es un ejemplo perfecto y no lleva azúcar.