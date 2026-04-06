Cremosa agua de coco, al estilo de los puestos callejeros

Cuando llega el calor, las nieves, aguas frescas y raspados son nuestra salvación para refrescarnos. En la Ciudad de México es común encontrar puestos callejeros que venden cocos frescos y aguas. Te damos la receta para un agua de coco igual de cremosa.

Proveniente de la palmera cocotera, el coco crece en climas tropicales y subtropicales, de ahí que nos recuerde a la playa. Sin embargo, ha ganado mucha popularidad en las ciudades por sus múltiples propiedades.

Por ejemplo, el agua de coco es una bebida hidratante natural, por su alto contenido de electrolitos como el potasio, además de vitaminas y minerales, favoreciendo la función muscular y el equilibrio de líquidos.

Un punto extra es que es baja en calorías y sin azúcares añadidas. La pulpa, por su parte, es rica en fibra y grasas saludables, por lo que contribuye a la saciedad y buen funcionamiento digestivo.

Si bien, estas propiedades se obtienen consumiendo el coco en su estado natural, este ingrediente se ha vuelto protagonista de diferentes recetas, aportando algunas de sus propiedades y mucho sabor.

El agua de coco cremosa es un excelente ejemplo, tanto así, que cuando llega el calor los puestos con esta bebida abundan. Aprende a prepararla en casa fácilmente.

El coco es apreciado por sus propiedades en el agua y pulpa Canva

¿Cómo hacer agua de coco cremosa?

Ingredientes:

2 cocos tiernos, pelados

½ taza de leche evaporada

½ taza de leche condensada

1 litro de agua

Hielo, al gusto

Preparación:

Al momento de pelar los cocos es importante no solo retirar la cáscara dura y peluda, sino la cáscara delgada café que los cubre, para quedarnos solo con la parte blanca. Cuando lo logres, haz una abertura en la parte superior del coco con un cuchillo filoso y vierte el agua en un vaso. Reserva. Corta la pulpa en trozos medianos y colócala en la licuadora junto con la leche evaporada, la leche condensada y el agua natural. Licúa a velocidad alta hasta que el coco se desintegre y tengas una mezcla cremosa. En una jarra grande (2.5 litros), llena un tercio con hielo y vierte el agua de coco que reservaste previamente. Agrega lo que licuaste y revuelve. Tip: si notas mucha pulpa en la mezcla, cuélala; el bagazo del coco, licúalo con una taza del líquido en la jarra y vuelve a colar. Sirve tu agua de coco cremosa bien fría y disfrútala en los días de calor, además de refrescarte, te transportará a la playa.

El agua de coco cremosa se puede preparar con o sin lácteos Canva

¿Cómo hacer una versión ligera del agua de coco cremosa?

El agua de coco cremosa es una bebida refrescante y deliciosa, sin embargo, la receta original lleva leche evaporada y condensada, lo que aumenta las calorías, grasa y azúcares. Pero, si cambias algunos ingredientes, puedes preparar una versión ligera.

Lo único que necesitas, es licuar lo siguiente:

2 tazas de agua de coco natural, sin endulzar

½ taza de pulpa de coco

½ taza de leche de coco sin endulzar

Endulzante sin azúcar (opcional al gusto)

½ cucharadita de esencia de vainilla

Al usar pulpa de coco, logramos una textura espesa sin necesidad de lácteos. De esta forma, reducimos la cantidad de grasa, además de los azúcares, al usar edulcorantes como el monk fruit o la stevia.

De esta forma, nos mantenemos hidratados y obtenemos los electrolitos del coco, pero con una bebida más ligera.

Sin importar si prefieres la versión original o la ligera, esta agua de coco cremosa es una opción perfecta para refrescarte esta temporada de calor.