La Semana Nacional de Salud Pública (SNSP) se concibe, en el marco del Mundial Social 2026, como una plataforma estratégica de acción en salud pública, orientada a fortalecer el bienestar de la población mediante la integración de acciones de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, con enfoque en el autocuidado, prevención y promoción de estilos de vida saludables durante el curso de la vida.

De manera prioritaria, la SNSP impulsa la actividad física como eje central de sus acciones, con el propósito de establecerlas como prácticas cotidianas que permanezcan más allá del Mundial Social 2026; en este marco, la SNSP que se llevará a cabo del 23 al 30 de mayo adquiere especial relevancia al desarrollarse durante el Mundial Social 2026, en un escenario caracterizado por una alta concentración y movilidad poblacional.

Con base en la experiencia acumulada y en los resultados favorables obtenidos en ediciones previas, se retoman y fortalecen las buenas prácticas y aprendizajes que han demostrado ser efectivos, con el propósito de optimizar la planeación, la capacidad de respuesta y la implementación territorial de las acciones de salud pública.

Esta semana es una oportunidad estratégica para avanzar en la consolidación de un legado del Mundial Social 2026, no sólo como un evento deportivo, sino como plataforma de cambio en el ámbito del bienestar poblacional, unidos el sector salud, social, municipios y organismos internacionales como promotores del bienestar, fortaleciendo la cultura de prevención y del autocuidado en la que la salud sea el pilar fundamental del desarrollo social, teniendo como objetivo general el promover acciones integrales de prevención y promoción de la salud, que impulse hábitos y entornos saludables a lo largo del curso de vida, fortaleciendo el autocuidado de la salud, la actividad física, la prevención de enfermedades, la participación comunitaria, la coordinación interinstitucional e intersectorial, enfatizando la cooperación con organismos internacionales.

Entre las actividades que se llevarán a cabo destacan las ferias de la salud y de servicios comunitarios, detección oportuna y tamizajes, con estrategias de difusión, así como acciones en escuelas, sitios de trabajo y espacios públicos, todo ello con un enfoque de equidad y priorización de grupos vulnerables.

La Semana Nacional de Salud Pública 2026 es también la oportunidad de convertir la pasión mundialista en el legado de salud más grande, con la intervención en las entidades federativas, en los 2 mil 478 municipios y en 242 jurisdicciones o distritos de salud, teniendo como meta activar a más de 20 millones de personas, reforzando la práctica de actividad física escolar y comunitaria, mediante más de 30 mil actividades, y donde la actividad física y deportiva sea una prioridad, con torneos comunitarios y cascaritas futboleras que integren a la familia, comunidades y sociedad bajo un enfoque lúdico y de cambio de comportamiento en beneficio del autocuidado de salud.

La salud es la ciencia y el arte de prevenir enfermedades y de alargar la vida humana.