Controladores aéreos amenazan con huelga a menos de un mes del Mundial

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) emplazará a huelga a las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debido a la situación crítica en la que operan los servicios de control aéreo en el país.

En entrevista con Negocios en Imagen, el secretario general del sindicato, José Alfredo Covarrubias, señaló que desde hace más de un año advirtieron a la SICT sobre problemas con los equipos y la falta de personal.

Asimismo, afirmó que los controladores aéreos perciben actualmente 60% menos ingresos que antes, situación que ha generado inconformidad entre los trabajadores.

Covarrubias explicó que, aunque se autorizó un incremento al presupuesto del sector, existen obstáculos para ejercer esos recursos.

Indicó que la falta de descanso del personal representa un riesgo para la seguridad de los pasajeros, ya que los controladores requieren periodos de recuperación para desempeñar sus funciones de manera adecuada.

El dirigente sindical adelantó que el emplazamiento a huelga será presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Agregó que la problemática se ha agudizado principalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como en otras terminales aéreas del país.