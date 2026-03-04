Receta de agua de horchata al estilo de La Michoacana

El agua de horchata, junto con la de jamaica, tamarindo y limón, son las aguas frescas más populares de México. Recetas para prepararla hay muchas, ya sea con arroz, coco o avena. Sin embargo, una de las favoritas es el agua de horchata de La Michoacana, aquí te compartimos la receta.

Aunque en México hacemos, para muchos, la mejor agua de horchata, esta bebida no nació en nuestro país. Su pariente más cercano es la horchata valenciana, pero su origen se remonta todavía más atrás.

Investigaciones gastronómicas señalan que su nombre proviene del latín hordeata, que significa bebida hecha con cebada. Desde el Antiguo Egipto ya existían algunas versiones, que después evolucionaron en la región mediterránea.

Fue así como en España comenzó a prepararse con chufa, un pequeño tubérculo. Durante la época colonial esta bebida llegó a México donde se creó una versión propia.

De esta forma, la horchata de arroz se convirtió en una de las bebidas más emblemáticas de nuestro país. Con el tiempo, han aparecido una gran variedad de recetas y versiones.

Sin embargo, la preparada en la paletería La Michoacana es la favorita de muchos. La razón es su sabor intenso y cremosidad, gracias a la adición de leche evaporada y condensada.Aprende a preparar el agua de horchata más cremosa con esta sencilla receta.

El agua de horchata es una de las aguas frescas favoritas por su sabor dulce Canva

¿Cómo hacer agua de horchata cremosa?

Ingredientes:

1 taza de arroz blanco

1 litro de agua

1 ramita de canela

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

1 cucharadita de esencia de vainilla

Hielos

Preparación:

En una olla, calienta el agua y deja hervir por un par de minutos. Apaga el fuego y agrega el arroz junto con la canela. Deja enfriar y refrigera toda la noche. Al día siguiente, licúa el arroz con la canela y el agua de remojo, hasta que estén bien integrados. Cuela el líquido para retirar los restos de arroz y canela que no se hayan disuelto. Regresa el agua de arroz a la licuadora y agrega la leche evaporada, la leche condensada y la vainilla. Licúa hasta tener una mezcla cremosa. Sirve tu agua de horchata cremosa con mucho hielo, es perfecta para refrescarte en los días cálidos o acompañar tus tacos favoritos.

A diferencia de la horchata mexicana, la española se hace con chufa, un pequeño tubérculo Canva

Diferencias entre la horchata mexicana y española

México y España se disputan el título por la mejor horchata. Ambas son deliciosas, pero muy diferentes, tanto en sabor como en textura y la forma como se consumen.

La principal diferencia es el ingrediente central de ambas. La horchata española, más específicamente, la valenciana, se prepara con chufa, un pequeño tubérculo que crece bajo tierra.

Cuando se muele y se mezcla con agua, la chufa produce una bebida vegetal ligeramente dulce y con un sabor que recuerda a las nueces o almendras.

Esta bebida tiene tanto peso en España, que cuenta con denominación de origen protegido en la región de Valencia, donde la chufa se cultiva desde hace siglos.

La horchata mexicana, por su parte, se prepara principalmente con arroz. Esto, porque en México no existe la chufa, por lo que la receta se adaptó a este cereal fácil de conseguir, pero que también da una textura similar al molerse con agua.

La receta consiste, básicamente, en arroz crudo remojado para licuarse con agua y canela. Después se cuela para obtener un líquido cremoso al que se le agrega azúcar y, en muchas ocasiones, vainilla o leche.

A diferencia de la versión española, la horchata mexicana tiene un sabor más especiado y dulce. Además, su textura suele ser más cremosa porque el arroz libera almidón durante el remojo y la molienda.

Otra diferencia importante está en la forma como se consume la horchata en cada país. En España, suele beberse como una bebida refrescante independiente, mientras que en México forma parte de las tradicionales aguas frescas que acompañan la comida.

¿Has probado la horchata valenciana? Aunque cada una tiene lo suyo, es difícil competir con la cremosidad de la mexicana. Sigue esta receta y prepara agua de horchata al estilo de La Michoacana.