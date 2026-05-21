Receta de cocoles de anís caseros: Logra la textura perfecta en minutos.

El aroma tibio del anís y el dulzor profundo del piloncillo despiertan el paladar, transportándonos de inmediato a las cocinas tradicionales de México. Este pan artesanal destaca por su inconfundible forma de rombo y una miga densa pero sumamente suave.

La historia de la panadería mexicana señala que esta pieza es una de las más antiguas del país, nacida de la fusión de técnicas de trigo europeas e ingredientes nativos. Su nombre proviene del náhuatl cocolli, que significa retorcido o caricia.

Receta de cocoles de anís Canva

Ingredientes exactos para preparar cocoles de anís tradicionales

Lograr el equilibrio perfecto de este pan requiere precisión y el uso de ingredientes frescos para garantizar una fermentación (proceso donde la levadura produce gas y hace crecer la masa) óptima y un sabor auténtico.

500 gramos de harina de trigo fina.

150 gramos de piloncillo granulado o rallado.

10 gramos de levadura seca instantánea.

3 cucharadas de semillas de anís entero.

120 mililitros de agua tibia.

90 gramos de mantequilla a temperatura ambiente.

2 huevos medianos.

1 pizca de sal fina.

1 huevo batido y un cuarto de taza de ajonjolí para decorar.

Receta de cocoles de anís Canva

Paso a paso para hornear cocoles de anís esponjosos

El éxito de esta preparación radica en la temperatura de los líquidos y el correcto desarrollo del gluten para obtener esa elasticidad característica que evita que el pan se endurezca al enfriarse.

Calienta el agua con el piloncillo y dos cucharadas de anís hasta que se disuelva por completo, creando un jarabe espeso, y deja entibiar. En un tazón grande, mezcla la harina, la levadura y la sal, formando un pozo en el centro para verter los ingredientes húmedos. Agrega los huevos, el jarabe de piloncillo colado y comienza a integrar los elementos secos de la periferia hacia el centro con las manos. Incorpora la mantequilla en cubos pequeños y amasa vigorosamente sobre una mesa limpia durante 15 minutos completos hasta que no se pegue. Pro-Tip de panadería: Sabrás que la masa está lista cuando estires un fragmento con los dedos y este forme una membrana delgada y translúcida sin romperse. Paso 5: Coloca la masa en un recipiente engrasado, tápala con un paño húmedo y déjala reposar en un lugar cálido por una hora o hasta que duplique su tamaño. Paso 6: Pon la masa sobre la mesa, presiónala suavemente para retirar el gas interno y divídela en porciones iguales de aproximadamente 80 gramos. Paso 7: Bolea cada porción y estírala con un rodillo dándole forma de rombo plano, cuidando de mantener un grosor uniforme de un centímetro. Paso 8: Coloca los rombos en una charola con papel para hornear, cúbrelos y déjalos fermentar por segunda vez durante 30 minutos. Paso 9: Precalienta tu horno a 180°C, barniza delicadamente la superficie de los panes con el huevo batido y espolvorea las semillas de ajonjolí restantes. Paso 10: Hornea de 18 a 20 minutos hasta que la base esté dorada y el aroma inunde tu hogar; retira y enfría sobre una rejilla.

Receta de cocoles de anís Canva

La magia de la panadería casera se manifiesta cuando compartes una pieza recién horneada con las personas que amas. Sigue este paso a paso detallado, enciende tu horno este fin de semana y experimenta el placer inigualable de revivir las mejores tradiciones culinarias en tu propia mesa.