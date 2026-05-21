Cómo preparar crema de espinacas con sabor gourmet: receta fácil

Checa cómo preparar crema de espinacas con sabor gourmet, es una receta fácil que ocupa un lugar de honor gracias a su perfecto equilibrio entre sofisticación y sencillez.

La crema no se trata únicamente de un primer tiempo clásico en los menús hogareños o de restaurantes tradicionales, sino de un lienzo culinario donde la textura sedosa se fusiona con el perfil herbáceo, terroso y ligeramente dulce de una de las hojas verdes más valoradas del planeta.

Históricamente, la transformación de vegetales de hoja en preparaciones cremosas se consolidó a través de las técnicas de la cocina clásica francesa, la cual perfeccionó el uso de los fondos, el roux y los lácteos como agentes aglutinantes y suavizantes de sabor.

La espinaca, un vegetal que llegó a Europa desde Oriente Medio durante la Edad Media, de acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, encontró en las bases lácteas su aliado perfecto. La grasa de la mantequilla y la crema ayuda a redondear el sabor de la hoja, mitigando la ligera astringencia que produce el ácido oxálico presente de forma natural en este vegetal.

Para los verdaderos amantes de la buena mesa, lograr una crema de espinacas radica en seguir pasos al detalle y en preservar la pureza del vegetal: mantener ese color verde vibrante que entra por los ojos y conseguir una emulsión tersa sin perder la frescura original de la hoja.

Receta de crema de espinacas Canva

Receta de crema de espinacas

Ingredientes:

500 gramos de espinacas frescas

1 cebolla blanca mediana, picada finamente en cubos

2 dientes de ajo, picados finamente o prensados

1 papa mediana, pelada y cortada en cubos pequeños

3 cucharadas de mantequilla sin sal

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

3 tazas de caldo de verduras o caldo de pollo

1 taza de crema para batir, crema espesa de mesa o crema ácida

1/4 de cucharadita de nuez moscada recién rallada

Sal de grano y pimienta negra recién molida al gusto

Preparación:

Lava las espinacas en abundante agua fría para remover cualquier residuo de tierra. Si utiliza espinaca madura, retire los tallos más gruesos y fibrosos tirando de ellos con suavidad; si usa espinaca baby, puede conservar los tallos enteros ya que son muy tiernos. Reserva las hojas escurridas. En una olla profunda o cacerola a fuego medio, vierta la cucharada de aceite de oliva y añada las tres cucharadas de mantequilla. Deje que esta se derrita por completo hasta que comience a burbujear suavemente. Incorpora la cebolla picada y los cubos de papa, cocina durante aproximadamente 6 u 8 minutos, moviendo constantemente con una cuchara de madera. Agrega el ajo picado y cocina por un minuto adicional. Sabrás que está listo cuando el aroma inunde la cocina. Vierte las tres tazas de caldo de verduras o pollo caliente sobre el sofrito de cebolla, ajo y papa. Sube el fuego hasta que el líquido rompa a hervir. En ese momento, reduce la flama a nivel bajo, tapa la cacerola y deja cocinar durante 10 o 12 minutos, o hasta que al pinchar un cubo de papa con un tenedor, este se sienta completamente suave y se deshaga con facilidad. Destapa la olla y añade las espinacas frescas de manera gradual. Sumerge las hojas en el caldo caliente utilizando las pinzas de cocina. Cocina las espinacas durante únicamente 2 o 3 minutos. Transfiere el contenido de la olla (vegetales y líquido) al vaso de una licuadora de alta potencia. Si el líquido está demasiado caliente, retira la tapita central de la tapa de la licuadora y cúbrela con un paño de cocina limpio doblado para permitir que escape el vapor y evitar accidentes por presión. Procesa a velocidad máxima durante un mínimo de dos minutos; regresa el puré obtenido a la olla a fuego muy bajo. Incorpora la taza de crema a la olla, mezclando suavemente con un batidor de globo hasta que el color se unifique en un hermoso verde pálido y brillante. Sazona la crema agregando la nuez moscada recién rallada, la sal de grano y la pimienta negra al gusto. Mantén la crema a fuego bajo durante un par de minutos para que los sabores se amalgamen, cuidando rigurosamente que no vuelva a hervir. Sirve la crema de espinacas bien caliente en tazones hondos, decorando al gusto.

Receta de crema de espinacas Canva

Cómo hacer crema de espinacas veganas:

Reemplaza las tres cucharadas de mantequilla por dos cucharadas de aceite de coco neutro o un buen aceite de aguacate.

En lugar de la crema de leche tradicional, utiliza crema de coco (sin azúcar), leche de almendras sin endulzantes o crema de nuez de la India.

Receta de crema de espinacas Canva

Tips para preparar las espinacas:

Las espinacas deben pasar el menor tiempo posible expuestas al calor directo del caldo. Tres minutos son el límite biológico antes de que comience la degradación masiva de la clorofila.

Cocinar los vegetales verdes con la olla tapada atrapa los ácidos volátiles que se liberan de las propias hojas.

Al condensarse en la tapa y caer nuevamente en el caldo, estos ácidos aceleran la conversión a feofitina. Mantener la olla destapada permite que los ácidos se evaporen en el aire.

Si dispones de tiempo extra, puedes blanquear las espinacas sumergiéndolas en agua hirviendo por 30 segundos y pasándolas de inmediato a un tazón con agua helada y hielos.

Así puedes preparar crema de espinacas con sabor gourmet para la comida y cena, ¡tú eliges!