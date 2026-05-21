Conoce La Once Mil, la nueva taquería mexicana con estrella Michelin que llegó hasta España y está conquistando paladares en el mundo de la gastronomía.

Durante la gala de la Guía Michelin México celebrada en Guadalajara, el tablero de la cocina mexicana urbana dio un vuelco histórico. Mientras El Califa de León sufría la inesperada pérdida de su galardón tras un año de intensa exposición mediática, un nuevo titán del asfalto capitalino reclamó el trono.

Se trata de la taquería La Once Mil, que se alzó con una codiciada estrella Michelin, demostrando que el taco no solo es un patrimonio callejero, sino una experiencia artística capaz de codearse con los menús de degustación más exclusivos del planeta.

Lo que comenzó en la CDMX como una propuesta para revolucionar el concepto del antojito tradicional ha traspasado fronteras; de sus sucursales originales en Lomas de Chapultepec y la colonia Roma, ha cruzado el Océano Atlántico y desembarcado en Madrid.

La premisa fundamental del proyecto rompe con la producción industrializada bajo un lema que se ha vuelto un mantra para los amantes de la comida: "tacos en serio, no en serie".

Taquería La Once Mil Instagram @tacoslaoncemil

¿Cuál es el concepto de La Once Mil?

La taquería La Once Mil fusiona cortes de carne premium de la más alta calidad con la ancestral precisión técnica de la tortilla de maíz nixtamalizado hecha a mano al momento, redefiniendo la frontera entre el lujo y la tradición popular.

Esta taquería mexicana de barrio está liderada por el chef César de la Parra y acaba de recibir su primera estrella Michelin en la edición 2026. Como agradecimiento, en redes sosicales publicaron el siguiente mensaje:

Desde que soñamos con abrir una taquería, tuvimos un objetivo claro: crear bocados memorables. Hoy, hace apenas unos minutos, recibimos una Estrella Michelin. Este reconocimiento pertenece a todo el equipo que cuida cada detalle, que trabaja con pasión todos los días y que hace posible que cada taco esté a la altura de ese sueño con el que empezamos.

Taquería La Once Mil Instagram @tacoslaoncemil

¿Dónde está La Once Mil?

La Once Mil cuenta con dos sucursales en CDMX:

Lomas de Chapultepec: Monte Everest 780, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo

Monte Everest 780, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo Colonia Roma: Orizaba 83, Roma Nte., Cuauhtémoc

Ambos locales cuentan con una calificación de 4.8 estrellas en Google Maps; los comentarios más frecuentes hacen referencia a sus salsas, ingredientes de alta calidad y la buena atención al cliente. Toma en cuenta que no aceptan reservaciones.

¿Qué puedes comer en La Once Mil?

El menú en La Once Mil apuesta por taquitos cocinados a la leña o al carbón, con proteína de alta gama. Algunos de sus tacos mejor rankeados por comensales son el de Rib Eye y chuletón laminado, con el marmoleo perfecto; pork belly confitado y lechón, con técnicas de la cocina clásica.

Tostada de atún, robalo al pastor, para alternativas marinas frescas; trompo de picaña black angus asado en madera y versiones exclusivas con wagyu japonés A5, una de las carnes más caras y exclusivas del mercado mundial. También cuentan con opciones vegetarianas en su menú.

Uno de los detalles que no te puedes perder es la opción de transformar cualquier pedido en una "costra". Esta técnica consiste en fundir una densa capa de queso de excelente calidad sobre la plancha hasta que adquiere un tono dorado y una textura crujiente, la cual envuelve la carne antes de colocarse sobre una tortilla de harina untada con una fina base de frijoles.

En cuanto a bebidas, acompaña los tacos con las tradicionales aguas frescas, cervezas, vinos y espumosos. También puedes comer un postrecito, como helado, pastel de tres leches y nieve de mango.

Taquería La Once Mil Instagram @tacoslaoncemil

¿Cuánto cuesta comer en La Once Mil?

El costo promedio por persona oscila entre los 400 y 900 pesos mexicanos, dependiendo de la selección de bebidas y de si se eligen los cortes de carne “normales” o los premium de Wagyu.

La Once Mil llega a España

La Once Mil arribó a Madrid por medio de una fusión con Los 33, un establecimiento que se ha consolidado como uno de los espacios más influyentes, codiciados y de difícil reserva dentro de la escena madrileña actual.

El diseño del nuevo espacio en Madrid corre a cargo del renombrado arquitecto Jon Albistur (el mismo creativo detrás del aplaudido interiorismo de Los 33). El entorno arquitectónico replicará la atmósfera urbana de la sede mexicana, con una cocina abierta con barra que permite a los comensales observar en primera fila el ballet culinario de los parrilleros, el inflado de las tortillas y la preparación al momento de las salsas de mesa.

La apertura está programada para el verano de 2026 y los precios oscilarán entre los 30 y 40 euros (600-800 pesos mexicanos) por persona.

¿Ya visitaste La Once Mil? Ahora se trata de uno de los locales con su propia estrella de la Guía Michelin México.