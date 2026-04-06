Conoce los chamucos, el pan de “La Oficina”: ¡de Aguascalientes para el mundo!

En México, el pan dulce no solo es un alimento, sino parte de nuestra cultura. Por eso se habla de más de mil tipos en todo el país. Uno de ellos son los chamucos, que se viralizaron por su aparición en la serie “La Oficina”, ¿los conoces?

Estrenada el 13 de marzo de 2026 en Prime Video, “La Oficina” es la versión mexicana de The Office, la serie británica estrenada en 2001, la cual en 2005 tuvo su versión estadounidense protagonizada por Steve Carell.

A diferencia de otras versiones mexicanas de series extranjeras, La Oficina ha ganado una gran popularidad por reflejar la cultura godín mexicana.

Gran parte de su éxito viene de los personajes, desde el gerente regional heredero, Jerónimo Ponce III, hasta la encargada de ventas, Abi Delgado, que recuerda a la compañera que siempre tiene algo para vender, ya sea por catálogo o en una tiendita improvisada en su escritorio.

Sin embargo, el reflejo de las dinámicas laborales, tal cual ocurren en muchas oficinas mexicanas, es lo que ha llevado a que la audiencia se identifique con esta serie. Además de los constantes guiños a nuestra cultura.

Uno de los más recientes fue la aparición de los chamucos, unos panes dulces originarios de Aguascalientes, donde ocurre la serie. Al no ser tan comunes en la Ciudad de México, nos hizo inmediatamente preguntarnos: ¿qué son y a qué saben?

La variedad de pan dulce en México es muy amplia Canva

¿Qué son los chamucos?

El chamuco es un pan dulce mexicano, típico de Aguascalientes y Guerrero. El Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana lo describe como un pan redondo, elaborado con harina de trigo, piloncillo, levadura y bicarbonato.

Sin embargo, parte de su atractivo viene de la combinación de dos masas. Al interior, lleva una base de galleta o pasta de azúcar, similar a las conchas, y un anillo de masa frita o de piloncillo, lo que da como resultado una combinación de texturas.

Historia y origen de los chamucos

Expertos en gastronomía, señalan que el origen del pan dulce chamuco se remonta a Calvillo, al suroeste de Aguascalientes, donde fue creado a principios del siglo XX. Sin embargo, su popularidad creció a partir de la década de 1950.

Quien lo popularizó fue Don Emiliano Rodríguez de Anda en su panadería “Don Emiliano”. Según se cuenta, se inspiró en una receta zacatecana, creando su propia receta y volviéndose pionero en la elaboración del chamuco, que rápidamente se posicionó en el pueblo.

Sobre por qué su nombre, la versión más conocida no hace referencia a chamuco como diablo o demonio, sino al verbo chamuscar. Se dice que se le puso este nombre porque parece que sus extremos se chamuscaron o quemaron en el horno.

Los chamucos son un pan tradicional de Aguascalientes Facebook Viva Aguascalientes

Los chamucos en la serie La Oficina

Los chamucos entraron a la conversación en redes sociales y otros espacios, luego de aparecer en un capítulo de "La Oficina", la cual está contextualizada en Aguascalientes, donde es común este pan.

En el episodio, Jerónimo Ponce III, gerente de Jabones Olimpo, manda a Aniv a comprar chamucos en la panadería Doña Reyna, un establecimiento en Aguascalientes, popular por vender pan tradicional de Calvillo.

Los chamucos eran para Dani, la capacitadora, quien los rechazó, convirtiendo a estos panes en protagonistas de un momento memorable en la serie.

Lamentablemente, encontrar chamucos en CDMX no es tan sencillo, pero en internet encuentras diferentes recetas para prepararlos en casa. Pero si viajas a Aguascalientes, no pierdas la oportunidad de probarlos y sentirte en La Oficina.