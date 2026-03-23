¿Renovarán La Oficina? La verdad sobre su posible temporada 2

Apenas han pasado unos días desde su estreno y La Oficina México ya se convirtió en uno de los fenómenos más comentados del streaming en 2026. La adaptación nacional del clásico formato tipo mockumentary ha logrado enganchar a miles de espectadores, pero la gran pregunta ahora es inevitable: ¿habrá segunda temporada?

¿La Oficina tendrá temporada 2?

La serie, disponible en Amazon Prime Video desde el 13 de marzo, llegó con una primera entrega de ocho episodios que muchos fans devoraron en cuestión de días. Ambientada en Aguascalientes, la historia se desarrolla en las oficinas de Jabones Olimpo, una empresa familiar liderada por un jefe tan carismático como incompetente: Jerónimo Ponce III.

La serie llegó a Prime Video el 13 de marzo con ocho episodios. IG fdobonilla

El personaje, interpretado por Fernando Bonilla, se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la serie. Su estilo torpe, sus decisiones cuestionables y su desconexión con la realidad laboral han generado tanto risas como incomodidad, justo en la línea del humor que caracteriza a este tipo de producciones.

El éxito ha sido inmediato. En redes sociales, clips, memes y frases de la serie circulan constantemente, mientras que el público debate si esta versión mexicana logra estar a la altura de The Office, el fenómeno internacional creado por Ricky Gervais y Stephen Merchant.

Aunque las comparaciones son inevitables, muchos coinciden en que la adaptación logra capturar la esencia del entorno laboral mexicano, con temas como el nepotismo, la cultura godín y las dinámicas corporativas.

Fans ya preguntan por una segunda temporada. IG fdobonilla

Fernando Bonilla habla de la segunda temporada de La Oficina

Pese al entusiasmo del público, la realidad es que hasta ahora no existe confirmación oficial de una segunda temporada. Así lo reveló el propio Fernando Bonilla, quien en una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales explicó que el elenco no ha recibido información sobre una posible renovación.

No tenemos ninguna información por el momento”, comentó el actor, dejando claro que el futuro de la serie aún está en manos de la plataforma.

Sin embargo, también aprovechó para hacer un llamado directo a los fans: ver la serie, recomendarla y generar conversación en redes puede ser clave para asegurar su continuidad.

Este tipo de estrategias no es casualidad. En el mundo del streaming, decisiones como renovar o cancelar una serie dependen de varios factores, entre ellos el número de reproducciones, el tiempo que los usuarios pasan viendo el contenido, su popularidad en distintos mercados y, cada vez más, el impacto digital que genera.

El futuro de la serie depende de su desempeño en la plataforma. IG fdobonilla

¿Amazon Prime Video renovará La Oficina México?

En ese sentido, La Oficina México parece ir por buen camino. El formato de falso documental, combinado con una narrativa cercana a la experiencia laboral de millennials y generación Z, ha conectado con una audiencia que se identifica con situaciones cotidianas de oficina.

Desde reuniones absurdas hasta conflictos entre compañeros, la serie construye un espejo incómodo pero divertido de la vida corporativa en México.

La historia conecta con la cultura laboral mexicana. IG fdobonilla

Además, el proyecto cuenta con el respaldo de nombres importantes detrás de cámaras, como Gaz Alazraki, conocido por éxitos como Nosotros los nobles y Club de Cuervos, lo que ha elevado las expectativas sobre su futuro.

Por ahora, todo apunta a que la decisión final dependerá del desempeño de la serie en las próximas semanas. Si mantiene su popularidad y logra seguir generando conversación, no sería descabellado pensar en una segunda temporada que podría llegar en 2027, siguiendo los tiempos habituales de producción.

Comparaciones con The Office han marcado el debate. IG fdobonilla

Mientras tanto, los fans ya han comenzado a hacer lo suyo: recomendarla, compartir escenas y, como sugirió Bonilla, “molestar” a la plataforma para que escuche sus peticiones.