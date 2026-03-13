La Oficina: quién es quién en el reparto de la adaptación mexicana de "The Office" en Prime Video

El fenómeno de la comedia de oficina tiene una nueva interpretación con La Oficina, serie que traslada el formato de falso documental a un entorno completamente mexicano. La producción está dirigida por Gaz Alazraki, conocido por proyectos como Nosotros los Nobles y la serie Club de Cuervos.

El propio director ha descrito la serie como un “cover” de The Office. Con esto se refiere a que la producción no busca copiar escena por escena las versiones previas, sino reinterpretar la idea original con personajes, humor y situaciones propias de México.

La historia se desarrolla dentro de la empresa Jabones Olimpo, cuya sucursal se encuentra en Aguascalientes. Desde ahí, un grupo de empleados intenta sobrevivir a las dinámicas laborales, los egos, chismes y tropiezos administrativos que caracterizan a cualquier oficina.

Manteniendo el estilo de falso documental que hizo famoso al formato, la serie captura conversaciones incómodas, silencios incómodos frente a la cámara y momentos absurdos que reflejan perfectamente la cultura laboral mexicana.

Fernando Bonilla es Jerónimo Ponce III

El líder de la oficina es Fernando Bonilla, quien interpreta a Jerónimo Ponce III.

“Jero”, como insiste en que lo llamen, es el heredero de la empresa Jabones Olimpo. Aunque podría parecer el típico “nepobaby”, la realidad es que todavía debe demostrar que es capaz de dirigir el negocio familiar. El problema es que su entusiasmo supera con creces su talento para liderar.

Fernando Bonilla Prime Video

Edgar Villa “Villita” es Aniv Rubio

El inseparable segundo al mando de Jerónimo es Aniv Rubio, interpretado por Edgar Villa.

Aniv es el empleado que siempre respalda las decisiones de su jefe sin cuestionarlas. Para él, Jerónimo es un líder brillante, incluso cuando toma decisiones absurdas. Su lealtad es tal que estaría dispuesto a cumplir cualquier orden sin discutir.

Edgar Villa Prime Video

Fabrizio Santini y Elena del Río: la dinámica de ventas y atención al cliente

En el departamento de ventas aparece Memo Guerrero, interpretado por Fabrizio Santini.

Memo se encarga de mantener contentos a los clientes más importantes de la empresa. Es bromista, algo irreverente y disfruta hacerle la vida imposible a Aniv, sobre todo porque trabajan frente a frente.

Santini ha participado en películas como Sopladora de hojas y en la serie Cómo sobrevivir soltero.

Por su parte, Elena del Río interpreta a Sofi Campos, responsable de atención al cliente. Sofi es una joven relajada, amigable y con un toque “fresa”, que debe lidiar con llamadas de clientes exigentes que reclaman por cualquier detalle en los productos.

Fabrizio Santini y Elena del Río: Prime Video

El equipo que completa la caótica oficina

El resto del reparto representa diferentes áreas dentro de Jabones Olimpo, cada una con personalidades igual de peculiares.

Alexa Zuart interpreta a Mine Romero, especialista en marketing que intenta mantener la imagen de la empresa.

interpreta a Mine Romero, especialista en marketing que intenta mantener la imagen de la empresa. Alejandra Ley da vida a Abi Delgado, encargada de ventas y también responsable de la “tiendita” informal dentro de la oficina.

Armando Espitia aparece como Qwerty, el misterioso encargado de sistemas al que todos culpan cuando se cae la red.

Areli González es Ángeles Leyva , quien trabaja en control de calidad.

Juan Carlos Medellín interpreta a Lucio Galván, el abogado de la empresa cuyo trabajo principal es evitar problemas legales.

Paola Flores es Betty Benítez, la secretaria que conoce todos los secretos de la compañía.

Guillermo Quintanilla da vida a Don Abel, el contador que aún imprime correos electrónicos.

Rodrigo Suárez interpreta a Giancarlo, encargado del equipo de edecanes.

Quetzalli Cortés es Mondra , responsable de Recursos Humanos y rival involuntario de Jerónimo.

Arturo Vinales interpreta a Cañedo, un personaje rodeado de misterio dentro de la empresa.

Una comedia sobre la vida godín en México

La Oficina busca capturar con humor incómodo las dinámicas que ocurren en miles de centros de trabajo: jefes que quieren caer bien, empleados que sobreviven al día a día y compañeros que convierten la rutina laboral en una montaña rusa de situaciones absurdas.

La serie apuesta por un elenco diverso de actores y comediantes que representan distintas facetas del mundo corporativo mexicano. Entre silencios incómodos frente a la cámara, bromas internas y conflictos laborales exagerados, la adaptación promete convertirse en un espejo de la vida godín.

Con su estreno el 13 de marzo en Prime Video, la producción intenta demostrar que el formato que hizo famoso a The Office puede encontrar una nueva identidad en México… y que, al final del día, las oficinas de todo el mundo comparten algo en común: el caos cotidiano que se vive entre escritorios, juntas interminables y café recalentado.

AAAT*