Receta de hotteok, postre callejero al estilo coreano en solo 30 minutos

Imagina morder una masa elástica y dorada que libera un río de azúcar morena, canela y nueces tostadas. El hotteok es el consuelo dulce favorito en las calles de Seúl durante el invierno.

Esta joya de la repostería coreana combina una textura similar al pan con la indulgencia de un relleno caramelizado. Lograr su punto exacto requiere una técnica sencilla de sellado para evitar que el interior escape al freír.

Receta de hotteok, postre callejero al estilo corean Canva

Ingredientes para hotteok: medidas exactas para un éxito dulce

Para obtener seis piezas de este postre callejero, es vital respetar las proporciones de hidratación de la masa. Estos componentes aseguran una elasticidad que permite contener el relleno sin romperse durante la cocción.

Para la masa elástica:

160 gramos de harina de trigo (multiuso).

100 mililitros de agua tibia (entre 35°C y 40°C).

4 gramos de levadura seca instantánea.

15 gramos de azúcar blanca.

2 gramos de sal fina.

10 mililitros de aceite vegetal neutro.

Para el relleno caramelizado:

50 gramos de azúcar morena (aporta notas de melaza).

1 gramo de canela en polvo.

20 gramos de nueces o cacahuates finamente picados.

5 gramos de semillas de sésamo tostadas.

Receta de hotteok, postre callejero al estilo corean Canva

Receta de hotteok: paso a paso con técnica profesional

El secreto de un buen hotteok radica en el reposo de la masa y la presión constante sobre el sartén. Sigue estas instrucciones técnicas para obtener un dorado uniforme y un centro completamente fundido.

Preparación de la masa: Mezcla el agua tibia con la levadura y el azúcar en un bol grande. Agrega la harina, la sal y amasa ligeramente hasta integrar; deja reposar 1 hora. Formado de las piezas: Divide la masa en 6 porciones iguales usando manos aceitadas (para evitar que se pegue). Extiende cada bollo en un disco plano de 10 centímetros. Relleno y sellado: Coloca una cucharada generosa de la mezcla de azúcar y nueces en el centro. Cierra los bordes hacia arriba y pellizca con fuerza para asegurar el cierre. Técnica de fritura y aplanado: Calienta un sartén con aceite a fuego medio y coloca la costura hacia abajo. Presiona con una espátula plana hasta que la tortilla tenga un grosor de 1.5 centímetros. Dorado final: Cocina por 2 minutos de cada lado hasta que la superficie esté crujiente. El calor interno derretirá el azúcar, creando un almíbar denso y aromático.

Receta de hotteok, postre callejero al estilo corean Canva

Pro-Tips para perfeccionar tu postre coreano

Si notas que la masa se retrae al estirarla, déjala descansar 5 minutos adicionales antes de rellenar. Esto relaja el gluten (proteína elástica de la harina) y facilita el moldeado manual.

Para una experiencia auténtica, utiliza un ho-tteok-noo-reu-gae (prensa metálica circular). Si no cuentas con una, la base de una taza metálica engrasada funcionará perfectamente para aplanar.

Ten precaución al morder: el relleno de azúcar alcanza temperaturas muy elevadas. Sirve los hotteok calientes, preferiblemente dentro de un vaso de papel doblado, tal como se disfruta en Corea.

Cocinar esta receta de hotteok en casa te permite ajustar el nivel de especias y la cantidad de frutos secos a tu gusto.

Es la opción ideal para una merienda rápida que sorprenderá por su contraste de texturas. ¡Atrévete a llevar los sabores de Corea a tu cocina hoy mismo!