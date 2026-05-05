Hornea unas conchas de BTS y prepárate para su gira ARIRANG

El regreso de BTS con su tour ARIRANG ha puesto al mundo de cabeza. En México, marcas famosas, locales pequeños, cafeterías y restaurantes sacaron promociones y productos para la ocasión. No te quedes atrás, prepara unas conchas de BTS con diseños de ARIRANG.

En menos de 10 años desde su debut, BTS se ha consolidado como uno de los grupos más importantes de K-Pop a nivel mundial. Sus canciones, en coreano, inglés y japonés, junto con su carisma y estrategia de marketing, han sido responsables.

Pero su éxito no se cuenta igual sin su army, uno de los fandoms más consolidados y respetados del medio musical. Por eso es que después de casi 4 años de su receso por el servicio militar, el regreso de BTS es tan esperado.

A días de sus conciertos en México, el cariño hacia este grupo se ha dejado ver en vallas, freebies y hasta comida. Porque si hay algo por lo que es reconocido nuestro país, es por su gastronomía y el pan de dulce es la prueba.

Desde hace algunos años, las conchas temáticas se han popularizado por estar al día con cada tendencia. En esta ocasión, fue la Abue Angie, una de nuestras creadoras de contenido de recetas favorita, quien compartió su receta para hacer conchas de BTS. Pon manos a la obra.

Las conchas son uno de los panes dulces favoritos en México Canva

¿Cómo hacer conchas de BTS ARIRANG?

Ingredientes para el pan:

500 gramos de harina de trigo

100 gramos de azúcar

10 gramos de sal

10 gramos de levadura seca

2 huevos

120 mililitros de leche tibia

100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, en cubos

1 cucharadita de vainilla

Ingredientes para la pasta de azúcar:

100 gramos de manteca vegetal

100 gramos de azúcar glass

120 gramos de harina

1 cucharadita de vainilla

Colorante vegetal rojo en gel

Preparación:

Comienza activando la levadura, esto asegurará que tus conchas queden esponjosas. Solo necesitas disolver la levadura y una cucharada de azúcar en la leche tibia; déjala reposar por 15 minutos.

Estará lista cuando comience a burbujear, sin no lo hace después de 20 minutos, esa levadura no sirve. En un recipiente amplio o en una mesa limpia, mezcla la harina con el azúcar y la sal. Forma un volcán, haciendo un hueco en medio de la harina, y coloca ahí la levadura activada, la vainilla y los huevos. Mezcla los ingredientes del interior y, poco a poco, incorpora la harina hasta integrar todo. Añade algunos cubos de mantequilla y amasa hasta que se desintegren. Continua con el resto hasta integrar. Sentirás que la masa está pegajosa, continúa amasando por 15 o 20 minutos para activar el gluten y lograr una masa elástica, suave y ligeramente pegajosa, es decir, que no esté seca, pero tampoco se quede pegada en tus manos. Solo después de amasar por suficiente tiempo, podrás añadir un poco más de harina si notas la masa muy pegajosa. Forma una bola con la masa de las conchas y colócala en un recipiente ligeramente engrasado con aceite vegetal. Cubre con un trapo limpio y húmedo, y deja reposar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño (entre 1 y 2 horas). Divide la masa en porciones del mismo tamaño. Para asegurarte que sea así, pésalas en una báscula; 70 gramos es un peso promedio para una concha mediana. Forma bolitas con las porciones de masa y acomódalas sobre una charola para horno engrasada y enharinada, o cubierta con papel para hornear.

Es importante dejar espacio entre ellas para que no se peguen al hornearlas. Cubre las conchas con un trapo húmedo mientras haces la pasta de azúcar. En un recipiente o en la mesa limpia, mezcla la harina con el azúcar glass. Agrega la manteca junto con la vainilla y mezcla con las manos hasta integrar y tener una masa moldeable. Divide tu pasta de azúcar por la mitad. A una, agrégale unas gotas de colorante rojo en gel, así no aguadará la masa. Revuelve hasta tener un tono homogéneo; si es necesario, agrega más colorante para lograr el color que deseas. Es momento de hacer los diseños de BTS. La idea es formar el logo de ARIRANG; Abue Angie nos comparte un truco: usar la prensa para tortillas.

Simplemente, coloca un trozo de plástico, seguido de una bolita de pasta roja; cubre con plástico y presiona para formar un círculo del diámetro de tu concha. Lo siguiente será colocar los elementos blancos de cada círculo. Presiona ligeramente para pegarlos a la pasta roja. Pon un círculo de pasta de azúcar sobre cada concha y presiona para que se adhiera. Deja reposar las conchas por 30 minutos para que terminen de leudar. Lleva al horno precalentado a 180 °C y hornea por 15 minutos o hasta que estén ligeramente doradas por debajo, pero suaves y esponjosas por dentro.

Ahora sí, estás más que listo para el concierto de BTS. Prepara estas conchas inspiradas en ARIRANG y compare con los armys a tu alrededor.