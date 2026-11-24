Sin importar la hora del día, los sándwiches siempre son una buena opción, pues son prácticos, rápidos y deliciosos. Entre nuestros favoritos son los que llevan el queso gratinado, para llevarlos a otro nivel, prepara esta receta italiana de mozzarella in carrozza.

A diferencia de un sándwich tradicional, la mozzarella in carrozza se caracteriza por ir empanizada y frita, lo que resulta en una textura crujiente por fuera y cremosa por dentro, por el queso.

Esta preparación se asocia a la cocina napolitana, donde nació para aprovechar el pan duro y la mozzarella que había perdido su frescura. Al unirlos y pasarlos por huevo, absorbían humedad, mientras que la fritura daba un terminado crocante.

Aunque la versión tradicional usaba pan campesino rezagado y mozzarella de búfala, hoy podemos utilizar pan de caja y mozzarella fresca o para gratinar. De igual modo, puedes sustituirla por otro queso como el tipo manchego o Chihuahua.

Finalmente, puedes añadir ingredientes como jamón, algún vegetal o lo que más te guste. Para el desayuno o para botanear en una reunión, esta receta de mozzarella in carrozza será un éxito.

Lo mejor de la mozzarella in carrozza es el exterior crujiente e interior cremoso Canva

¿Cómo hacer una mozzarella in carrozza?

Ingredientes:

8 rebanadas de pan de caja blanco (de preferencia grueso)

200 gramos de mozzarella fresca

2 huevos

½ taza de leche

1 taza de pan molido

¼ taza de harina de trigo

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal, suficiente para freír

Preparación:

Corta las orillas del pan y rebana la mozzarella en rodajas de medio centímetro de grosor. Tip: si no tienes mozzarella fresca, cámbiala por otro queso que gratine. Distribuye las rebanadas de queso en la mitad de las rebanadas de pan, dejando un pequeño espacio en los bordes. Cubre con otra rebanada de pan, para formar los sándwiches y presiona ligeramente los bordes para que se adhieran. En un plato hondo bate los huevos con la leche y una pizca de sal y pimienta. Coloca el pan molido en un plato hondo y en otro la harina de trigo. Pasa cada sándwich por la harina, después por el huevo, escurriendo el exceso, y finalmente por el pan molido. Tip: p ara una textura más crujiente, haz un doble empanizado pasándolo otra vez por el huevo y el pan molido, o utiliza panko. Acomoda los sándwiches en una charola con papel encerado y refrigéralos por 30 minutos para que el queso esté firme y el empanizado se fije bien. En una sartén profunda o cacerola, calienta suficiente aceite y, cuando esté bien caliente, fríe los sándwiches de dos a tres minutos por lado, hasta que estén bien dorados. Escurre el exceso de grasa sobre papel de cocina y sirve calientes.

Acompaña la mozzarella in carrozza con ensalada fresca, papas a la francesa o tu guarnición favorita. Esta receta va muy bien para un brunch, cena o solo como una entrada en una reunión.