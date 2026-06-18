Receta de club sándwich estilo Vips: paso a paso para recrearlo en casa

Disfruta de esta receta de club sándwich estilo Vips, checa el paso a paso para recrearlo en casa y tener el menú listo para un almuerzo, desayuno, comida o cena.

Concebido no como un tentempié ligero, sino como una estructura imponente donde el orden de los factores sí altera el producto, este platillo ha logrado posicionarse como una de las mejores opciones del restaurante.

El sándwich se vuelve icónico en esta versión que eleva la experiencia mediante una superposición de proteínas calientes, texturas vegetales frescas y la humedad justa que aporta una buena grasa.

Recrear el club sándwich en la cocina de tu casa va mucho más allá de apilar los ingredientes: requiere dominar la técnica del ensamblaje y corte estructural, asegurando que cada bocado contenga la proporción exacta de cada elemento sin desmoronarse en las manos, ¡pruébalo!

Receta de club sándwich estilo Vips Canva

Receta de club sándwich estilo Vips

Ingredientes:

4 rebanadas de pan de molde blanco de tamaño grande

1 filete de pechuga de pollo cortado de manera delgada

3 rebanadas de tocino ahumado grueso

2 rebanadas de jamón de pavo o jamón York de buena calidad

2 rebanadas de queso de fundido

30 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente

1 tomate bola mediano, maduro y firme, cortado en rodajas delgadas

3 hojas de lechuga Batavia u orejona

2 cucharadas de mayonesa clásica espesa

Sal y pimienta negra recién molida

Preparación:

Coloca una sartén a fuego medio-alto, introduce las tres rebanadas de tocino sin añadir grasa extra; permite que se cocinen lentamente en sus propios jugos hasta que los bordes se ricen y adquieran un tono dorado y crujiente. Retira el tocino y escúrrelo sobre una toalla de papel absorbente para que se endurezca. Aprovecha la grasa que liberó el tocino en la sartén para cocinar el filete de pechuga de pollo, previamente salpimentado por ambos lados. Cocina la pechuga durante unos 3 minutos por lado, presionando suavemente con la espátula hasta que esté completamente cocida y dorada por fuera, pero jugosa por dentro. Retira el pollo y resérvalo en un plato tapado con papel aluminio para que no pierda temperatura. Limpia la sartén con una toalla de papel, unta una capa delgada de mantequilla en las caras de las cuatro rebanadas de pan de molde. Coloca las rebanadas en la sartén caliente a fuego medio, tuesta hasta que adquiera un color dorado brillante y una textura que cruje al tacto, pero mantiene el centro del pan blando. Voltea las rebanadas para dorar ligeramente la cara interna. Retíralas y colócalas sobre una rejilla un momento para que el vapor escape y no ablande la base. Coloca la primera rebanada de pan tostado sobre tu tabla de picar; unta una capa ligera de mayonesa en la cara interna. Acomoda encima el filete de pechuga de pollo caliente (puedes cortarlo a la mitad para que encaje perfectamente dentro del perímetro del pan). Sobre el pollo, coloca las rebanadas de tocino crujiente dobladas y, de inmediato, añade las rebanadas de queso. Unta mayonesa por ambas caras de la segunda rebanada de pan y utilízala para cerrar este primer piso, presionando ligeramente para asentar la estructura. Sobre la cara expuesta de la segunda rebanada de pan (que ya tiene mayonesa), acomoda las dos rebanadas de jamón de pavo dobladas estéticamente. Encima del jamón, coloca las rodajas de tomate bola previamente sazonadas con un toque mínimo de sal y pimienta. Corona este piso con las hojas de lechuga secas, dobladas para que no sobresalgan de forma desordenada por los costados. Toma la tercera (o cuarta) rebanada de pan, úntale mayonesa en la cara interna y cierra definitivamente el sándwich. Ejerce una presión firme con la palma de tu mano para compactar los pisos. Para lograr la icónica presentación de restaurante, introduce cuatro palillos largos en los cuatro cuadrantes del sándwich (formando un diamante desde el centro hacia las esquinas). Con un cuchillo de sierra, realiza un corte limpio de esquina a esquina en diagonal, y luego de la otra esquina a la otra, dividiendo el sándwich en cuatro porciones triangulares perfectas. Si deseas un acabado sumamente pulido, puedes recortar los cuatro bordes exteriores del pan (las costras) antes de realizar los cortes diagonales. Sirve el club sándwich estilo Vips en el plato, acompañado de una buena porción de papas fritas.

Receta de club sándwich estilo Vips Canva

¿Por qué se utiliza una rebanada de pan en el centro?

La presencia de esa rebanada intermedia de pan tostado que divide al club sándwich en dos pisos no es un mero adorno estético, sino que cumple una función mecánica y gastronómica de vital importancia.

Desde el punto de vista mecánico, la rebanada central actúa como un estabilizador de tensiones y un amortiguador de humedad. Un sándwich que contuviera pollo, tocino, jamón, queso, tomate y lechuga entre solo dos rebanadas de pan colapsaría al primer mordisco.

Al introducir el pan intermedio untado con mayonesa por ambos lados, se crean dos cámaras independientes de fricción que anclan los ingredientes en su sitio; las proteínas del sándwich club poseen una carga salada y umami muy intensa debido al tocino ahumado y los quesos maduros.

Receta de club sándwich estilo Vips Canva

El origen del club sándwich

Aunque el origen exacto del club sándwich suele ser objeto de debate entre los historiadores de la comida, la teoría de mayor peso e investigación documentada sitúa su nacimiento en el año 1894 en las instalaciones del exclusivo Saratoga Club House, un elegante casino y club de juego ubicado en Saratoga Springs, Nueva York.

La leyenda cuenta que un miembro del club regresó tarde a su casa después de una larga jornada de apuestas y, al no encontrar al personal de cocina, decidió hurgar en la despensa. Encontró trozos de pollo frío, tocino, tomates, lechuga y mayonesa, y decidió colocarlos entre rebanadas de pan de molde tostado para crear un bocadillo fácil de comer mientras sostenía sus cartas de juego.

Al compartir la idea con el chef del club al día siguiente, este refinó las proporciones, introdujo la tercera rebanada de pan para separar los ingredientes y lo incluyó en el menú bajo el nombre de Clubhouse Sandwich.

El éxito del invento fue tan fulminante que en cuestión de meses saltó de los clubes privados a los menús de los hoteles de gran lujo de Manhattan y, posteriormente, a las líneas de trenes de pasajeros de primera clase.

Si deseas ahorrarte el viaje al restaurante y transformar tu cocina en una auténtica plancha profesional, esta guía paso a paso para preparar el club sándwich estilo Vips es tu mejor opción.