Sencillo sándwich de huevo sin pan, para un desayuno alto en proteínas

Para quienes buscan un desayuno fácil, rico y práctico, pero también están reduciendo el consumo de harinas, este sándwich de huevo sin pan es una opción perfecta y alta en proteínas. Te damos el paso a paso para prepararlo en casa.

Los sándwiches son una de las comidas más populares sin importar el horario, pues prácticamente el pan combina con cualquier ingrediente… Entonces, ¿qué pasa cuando lo quitamos? Esta opción se ha vuelto popular entre quienes buscan consumir menos carbohidratos.

Así han nacido las hamburguesas envueltas en lechuga y los sándwiches que usan diferentes vegetales como base. Sin embargo, utilizar huevo para sustituir el pan permite tener un alimento alto en proteínas.

Una gran ventaja es que el huevo combina con todo, desde jamón y queso, hasta vegetales, carnes e incluso ingredientes dulces. Si buscas un desayuno nutritivo y fácil de hacer, prepara este sándwich de huevo sin pan.

Los sándwiches sin pan se han vuelto populares en las dietas bajas en carbohidratos Canva

¿Cómo hacer sándwich de huevo sin pan?

Ingredientes:

2 huevos grandes

1 cucharadita de leche

1-2 rebanadas de pechuga de pavo

1 rebanada de queso panela (aprox. 30 gramos)

¼ de aguacate

1 puñito de espinacas frescas desinfectadas

2 rodajas de jitomate

1 cucharadita de aceite de oliva para engrasar la sartén

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Separa las claras de las yemas. Coloca las claras en un recipiente amplio y reserva las yemas en un plato hondo. Bate las claras con la batidora eléctrica hasta conseguir una consistencia espumosa, con picos suaves. Tip: las claras deben aumentar su volumen y tener una textura similar a un merengue ligero. Las yemas bátelas ligeramente con la sal y la leche, solo para integrar bien. Incorpora las yemas a las claras con movimientos envolventes, con ayuda de una espátula. Tip: hazlo poco a poco para que no pierdan aire, esto es clave para tener un huevo esponjoso, similar al pan. Calienta una sartén antiadherente pequeña a fuego bajo y engrásala ligeramente. Divide el huevo en dos porciones y vierte una en la sartén, formando círculos gruesos. Tapa la sartén y cocina a fuego bajo por 3 o 4 minutos; voltea con cuidado y cocina otros 2 minutos hasta que esté completamente cocido. Retira del fuego y repite con la otra porción de huevo. Toma una de las “tapas de huevo” y coloca el aguacate rebanado, seguido de la pechuga de pavo, el queso panela, el jitomate y las espinacas. Si lo deseas, puedes aderezar con un poco de aceite de oliva y vinagre balsámico. Cubre con la otra tapa de huevo y sirve.

Disfruta este sándwich de huevo sin pan, acompañado de fruta, ensalada o un jugo verde. Es una forma deliciosa y nutritiva de empezar tus mañanas.