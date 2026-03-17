Prepara boneless en freidora de aire, igual de ricos, pero con menos grasa

Si eres fan de los boneless, pero decidiste sacarlos de tu vida por el exceso de grasa, te tenemos buenas noticias: es posible preparar boneless sin freír, usando la freidora de aire. Sigue esta receta y prepara una versión igual de crujiente y deliciosa.

Los boneless son, básicamente, trozos de pechuga de pollo, empanizados, fritos y bañados en salsa. A diferencia de otras comidas de pollo empanizado, como los nuggets, la carne no se muele, además de que son del tamaño de un bocado.

Al bañarlos con una salsa que puede ir de lo dulce del BBQ a lo picante de una buffalo, son grandes compañeros de las alitas, con la diferencia de que no tienes que ensuciarte las manos ni pelear con los huesos.

Preparar boneless en casa es muy sencillo; el problema es que requieren una fritura profunda para lograr esa textura crujiente del exterior. Esto lo hace un alimento poco saludable, pero, si le quitamos el exceso de grasa, puede ajustarse mejor a una dieta equilibrada.

¿Cómo lo logramos? La freidora de aire es una excelente alternativa. Al funcionar con aire caliente que circula a gran velocidad alrededor de los alimentos, elimina la humedad, permitiendo que se forme una costra firme y crujiente.

Además, como el calor se distribuye de forma uniforme, la cocción es homogénea. Este método utiliza aceite, pero en una cantidad mucho menor, básicamente solo la necesaria para dorar. Compruébalo con esta receta de boneless en freidora de aire.

Los boneless son, básicamente, trozos de pollo empanizados, fritos y bañados en salsa Canva

¿Cómo hacer boneless en freidora de aire?

Ingredientes:

500 gramos de pechuga de pollo cortada en cubos

1 taza de harina de trigo

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharadita de paprika o pimentón

½ cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

2 huevos ligeramente batidos

Aceite en aerosol

Salsa para bañarlas, la necesaria (BBQ, buffalo, habanero)

Preparación:

Seca muy bien los cubos de pechuga de pollo con papel absorbente. Este paso es clave para eliminar la humedad y que se pegue bien la harina. En un recipiente amplio, mezcla la harina con el ajo, cebolla, paprika, sal y pimienta, para combinar todos los ingredientes. En un plato hondo, bate los huevos con una pizca de sal hasta integrar por completo. Introduce uno por uno los trozos de pollo, ayudándote con un tenedor. Escurre el exceso de huevo y pásalos por la harina, cuidando que no quede una capa muy gruesa. Conforme estén cubiertos, acomoda los trozos en una charola. Precaliente la freidora de aire por 5 minutos a 200 °C. Cubre la base de la bandeja con papel de horno y forma una capa de boneless, sin amontonarlos. Rocíalos con aceite en aerosol y cocina por 6 minutos; dales la vuelta a los boneless, rocíalos con aceite y cocínalos por 6 minutos más o hasta que estén dorados por fuera y cocidos por dentro. Retira la primera tanda de boneless y colócala en un tazón amplio. Haz lo mismo conforme salgan el resto. Cuanto tengas todo el pollo, cúbrelo con tu salsa favorita y revuelve hasta que todos los boneless estén integrados. Disfruta tus boneless en freidora de aire acompañados de bastones de verduras, ensalada, gajos de papa al horno o lo que prefieras. Puedes agregar aderezo, solo ojo con cuál eliges si estás cuidando la cantidad de grasa.

La salsa buffalo es la más popular para bañar alitas y boneless Canva

Receta de salsa buffalo para boneless y alitas

Ingredientes:

½ taza de salsa picante (ej. Valentina, Botanera, San Luis)

⅓ taza de mantequilla sin sal

1 cucharada de vinagre blanco

1 cucharadita de salsa inglesa

¼ cucharadita de ajo en polvo

¼ cucharadita de paprika o pimentón

Sal y pimienta

Preparación:

En una cacerola pequeña derrite la mantequilla a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente para que no se queme. Cuando la mantequilla esté fundida, agrega la salsa picante y mezcla. Vierte el vinagre blanco, la salsa inglesa, el ajo en polvo, la paprika, la sal y la pimienta. Revuelve y cocina a fuego bajo, sin hervir, durante 5 minutos, revolviendo de vez en cuando. Apaga el fuego y deja enfriar a temperatura ambiente. Ya fría, la salsa buffalo estará lista para usarla; guarda el resto en un frasco de vidrio con tapa y refrigérala; dura hasta una semana.

Aunque la salsa buffalo es la más popular, existen muchas otras opciones para bañar tus boneless y alitas. Una vez que pruebes esta versión de boneless en freidora de aire, no querrás hacerlas de otra forma.