Guía Michelin 2026: ¿Por qué El Califa de León se quedó sin estrella?

La escena gastronómica de la capital recibió una sacudida internacional. La actualización oficial de la Guía Michelin 2026 retiró la codiciada Estrella Michelin a la taquería El Califa de León, el histórico local de la CDMX que conquistó a los jueces europeos apenas hace un par de años (en 2024).

EL IMPACTO EN LA GUÍA MICHELIN Y LA TRADICIÓN DE LA GAONERA

El pequeño establecimiento ubicado en la colonia San Rafael pierde el brillo estelar que lo coronó en 2024. Aquel año, el negocio hizo historia pura al consagrarse como la primera y única taquería en el mundo en obtener esta máxima distinción mundial.

La pérdida del galardón no expulsa al negocio del radar internacional. Los inspectores de la prestigiosa guía francesa determinaron conservar al establecimiento dentro de su lista de recomendaciones oficiales para los viajeros y amantes de la comida callejera.

El Califa de León ya no tiene su estrella en la Guia Michelin 2026. Foto: Guía Michelin

Bajo los estrictos estándares de la organización, el sabor del lugar mantiene la técnica necesaria para figurar en la publicación, garantizando la calidad de sus alimentos pese a ya no lucir la placa estelar en su fachada.

La oferta culinaria en la Ribera de San Cosme sigue intacta desde su apertura en 1968. El menú despacha diariamente opciones limitadas pero contundentes, enfocándose en tacos de bistec, chuleta, costilla y la icónica "gaonera".

La Gaonera en El Califa de León. Foto: Redes Sociales

Este corte especial, bautizado en honor al famoso torero Rodolfo Bernal Gaona, sostiene el prestigio del local. La dinámica del negocio conserva su esencia original, sirviendo las porciones de carne directamente sobre platos de plástico.

El secreto del éxito se completa directamente en el comal. Los taqueros acompañan cada pedido con tortillas de maíz infladas, hechas a mano y salidas directamente del fuego al momento de ordenar, garantizando frescura total en cada bocado.

LA SALIDA DEL PARRILLERO ESTRELLA Y LA VISITA DE CELEBRIDADES

El fenómeno desatado por el premio gastronómico de hace dos años transformó la rutina del local. La esquina recibió multitudes interminables durante meses, atrayendo a figuras de talla internacional de múltiples disciplinas.

El piloto de la Fórmula 1, Valtteri Bottas, figuró entre las personalidades que acudieron a comprobar el sabor del menú. El deportista finlandés degustó los tacos de pie en la banqueta, viralizando el local a nivel mundial en sus redes sociales.

Los tacos de El Califa de León. Foto: Redes Sociales

La estructura interna del restaurante sufrió alteraciones profundas tras el brutal impacto mediático. La modificación más drástica recayó en la ausencia definitiva del parrillero Arturo Rivera, responsable directo de conquistar el paladar de los jueces europeos.

El maestro de las brasas renunció a su puesto de trabajo de manera sorpresiva. Su salida se concretó apenas cuatro meses después de recibir el histórico premio en 2024, desatando una guerra de declaraciones con la administración de la taquería.

El dueño del negocio lanzó acusaciones frontales en una polémica entrevista concedida al diario El País. El propietario argumentó que a Rivera se le subió el humo a la cabeza y asumió una actitud de rockstar frente a sus compañeros de trabajo.

Tacos El Califa de León tendrán nueva taquería en Nueva York Foto: Redes Sociales

La réplica del cocinero llegó tiempo después frente a la prensa. El parrillero desmintió los conflictos internos y aclaró públicamente que su retiro ocurrió en buenos términos, cerrando definitivamente su ciclo en las parrillas del famoso local.

El establecimiento de apenas unos metros cuadrados enfrenta hoy una nueva realidad sin el máximo galardón de la gastronomía en sus paredes. La historia de El Califa de León continúa su marcha diaria, respaldada por más de medio siglo de trayectoria, miles de clientes y una técnica de cocción que cambió para siempre el mapa del sabor en México.