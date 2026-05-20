Frentes Políticos / 20 de mayo de 2026

1. Realidades. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, coloca sobre la mesa el Plan de Infraestructura Hospitalaria con 9 mil 139 camas adicionales hacia 2030, cifra que, sumada al sexenio anterior, alcanza 16 mil 543. Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, detalla obras, ampliaciones y sustituciones que buscan sostener el salto. Zoé Robledo, director del IMSS, confirma hospitales inaugurados y otros en fila, mientras Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, enumera decenas de proyectos en planeación. La aritmética del sistema en favor de la salud. Justicia social, al fin.

2. Sacudida interna. Higinio Martínez, vicecoordinador de Morena en el Senado, decidió hacer lo que en el partido suele considerarse un acto de indisciplina, decir en voz alta lo que muchos murmuran en corto. Urgió a sanear al movimiento, dejar de simular y permitir que las autoridades actúen contra la corrupción, aunque el exhorto incomode a quienes confunden lealtad con silencio. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, recibió un respaldo con doble filo, pues defenderla no es aplaudir, sino corregir gobiernos que ya muestran desgaste. El horizonte de 2027 podría nublárseles; por ello, la alarma sonó desde adentro.

3. Conflicto eterno. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, enfrenta una acusación que no cabe en su ideal de la pacificación: el MULTI denuncia la desaparición forzada de su dirigente, Macario García Merino, y señala a la policía estatal como responsable. Antes fueron dos militantes asesinados y calcinados; ahora, el liderazgo del movimiento se esfuma entre patrullas. Se prometió reconciliación, pero en la región triqui la violencia no acaba. La organización indígena recurrió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y el costo político del fracaso gubernamental ya no se puede esconder en la montaña.

4. Desacuerdo. Emilio Álvarez Icaza, integrante de Somos México y exsenador, lee la propuesta de Claudia Sheinbaum sobre la elección judicial como una corrección superficial que deja intacta la arquitectura de poder. El aplazamiento de 2027 a 2028, dice, admite fallas previas advertidas por el INE de Guadalupe Taddei, pero no toca la captura de candidaturas, donde radica el verdadero riesgo. La mayoría legislativa de Morena, sostiene, filtra aspirantes y condiciona boletas. Así, la disputa por el Judicial queda atrapada en el mismo diseño que dice reformar. La discusión se estira sin resolver la raíz.

5. Intolerable. En Puebla, la fiscal Idamis Pastor anunció la detención de un hombre vinculado a la masacre de diez personas en Texcalapa, mientras la investigación abre una segunda pista que no encaja con el detenido, un video en redes ya contaminó la percepción pública. La fiscalía insiste en que no es la misma persona, aunque el propio material digital ya empujó otra línea de indagación por un conflicto familiar por tierras. Entre expedientes que se multiplican, se intenta sostener el sigilo ministerial. La justicia avanza, pero el rumor corre más rápido. Y en medio, diez muertos que tienen al país a la espera de saber quién fue. Y por qué.