En medio de una de las coyunturas más complejas de su relación bilateral con Estados Unidos —quizá la más desafiante desde 1848, cuando México perdió más de la mitad de su territorio como resultado de la invasión estadunidense— nuestro país se prepara para recibir al mundo con motivo del próximo Mundial.

El contraste resulta poderoso: mientras la diplomacia enfrenta tensiones en temas comerciales, migratorios y de seguridad, México se dispone a mostrar su rostro más luminoso, diverso y universal.

El Mundial será mucho más que un acontecimiento deportivo. Representará una oportunidad para recordar que México no es únicamente una frontera geopolítica ni un actor estratégico de América del Norte, sino una nación profundamente pluricultural, heredera de civilizaciones milenarias y poseedora de una de las mayores biodiversidades del planeta.

Desde los desiertos sonorenses hasta las selvas chiapanecas; desde las comunidades indígenas de Oaxaca hasta las metrópolis contemporáneas que dialogan con la modernidad global, el país ofrece un abanico cultural y natural pocas veces reunida en una sola nación. México ocupa un lugar privilegiado en el mundo por el número de especies endémicas, ecosistemas y lenguas originarias vivas. Esa riqueza, construida a lo largo de siglos, constituye hoy uno de sus mayores activos frente al escenario internacional.

Las cifras recientes del turismo confirman ese renovado interés global. En lo que va del año, la llegada de visitantes extranjeros ha crecido más de 10 por ciento, un dato alentador para la economía nacional y para millones de familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad. La expectativa es que la celebración mundialista impulse todavía más la ocupación hotelera, la conectividad aérea, la gastronomía, el conocimiento de nuestra cultura y el comercio local.

Pero, más allá de la derrama económica, el desafío será proyectar una imagen integral del país: un México creativo, hospitalario, innovador, actual y orgulloso de sus raíces. El mundo que viene o voltea a México para ver futbol se encontrará con una civilización pujante.

Una nación orgullosa de su pasado mesoamericano y su presente pluricultural

A partir de 1856 y 1911 el Estado mexicano impulsó la difusión del patrimonio cultural mediante instrumentos cotidianos y de enorme simbolismo. La filatelia, la numismática y el muralismo pictórico son ejemplos notables. Los billetes y monedas nacionales han servido como pequeñas galerías de bolsillo donde conviven personajes históricos, sitios arqueológicos, ecosistemas y expresiones artísticas inspirados en motivos de evocación nacional para fortalecer el surgimiento de la conciencia americana y el nacionalismo mexicano.

Basta observar el papel moneda para advertir un esfuerzo pedagógico y cultural de gran alcance: la presencia de jaguares, ajolotes, bosques, templos mayas o referencias a la Independencia y la Revolución convierte al dinero mexicano en una ventana portátil hacia la memoria histórica y la riqueza natural del país.

Algo similar ha ocurrido con el sistema postal mexicano. Durante décadas, las estampillas han difundido pirámides y esculturas, tradiciones populares, monumentos, especies endémicas y personajes fundamentales de la historia nacional. En tiempos donde la comunicación digital parece desplazar a la correspondencia tradicional, la filatelia conserva un valor cultural extraordinario: documenta cómo México ha querido presentarse ante el mundo y ante sí mismo.

En tiempos de incertidumbre internacional por la amenaza de guerras o nuevas pandemias, la cultura es baluarte y diplomacia. Y quizá ahí resida una de las mayores fortalezas nacionales: en la capacidad de fascinar al mundo no solo por sus playas, estadios, volcanes y magia, sino por la profundidad de su historia, la vitalidad de sus pueblos y la extraordinaria belleza de su territorio.

En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez está concentrado en sentar las bases para el bienestar compartido y los chiapanecos juegan en la cancha del presente mirando al futuro. Desde el gozne de las Américas, Chiapas es uno de los pilares más firmes de la nación, con su herencia maya y su participación decisiva en la construcción del país, ha demostrado capacidad única para preservar identidad, cultura y dignidad frente a la historia. Hablar de Chiapas es hablar de resistencia, diversidad y orgullo mexicano.

Pero su grandeza no sólo vive en la historia. En sus selvas, montañas, ríos y comunidades palpita una riqueza natural y humana incomparable. Tierra de paisajes que asombran al mundo y de pueblos que mantienen vivas tradiciones ancestrales, Chiapas representa una de las expresiones más auténticas y poderosas de México. Cuidarlo, valorarlo y reconocer su aportación no es sólo un acto de justicia histórica, sino también una responsabilidad de quienes construyen el futuro del país.

Mientras rueda el balón y pita el árbitro —pese a las dificultades y tensiones del presente— México sigue siendo un país deslumbrante.