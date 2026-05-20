Huevos benedictinos caseros: el secreto para lograr un brunch elegante y delicioso

Los huevos benedictinos son una receta clásica originaria de la gastronomía de Nueva York, Estados Unidos. Suelen servirse durante el brunch, una comida que mezcla desayuno y almuerzo. La preparación tradicional incluye muffin inglés tostado, jamón canadiense o tocino, huevo pochado y salsa holandesa.

Especialistas culinarios señalan que el éxito de este platillo radica en el equilibrio entre lo crujiente del pan, la suavidad del huevo y el sabor mantequilloso de la salsa. También existen variantes con salmón ahumado, espinacas o aguacate.

Este desayuno ganó fama internacional porque muchos hoteles y restaurantes lo adoptaron como símbolo de cocina sofisticada y brunch gourmet.

huevos benedictinos en casa, receta de huevos benedictinos, salsa holandesa ingredientes, como hacer huevo pochado, brunch en cas, ExcélsiorReceta de huevos benedictinos Canva.

Ingredientes para preparar huevos benedictinos originales en casa

Para preparar esta receta clásica necesitas ingredientes sencillos y fáciles de encontrar. A continuación, te mostramos una lista de lo necesario para preparar huevos benedictinos para cuatro personas.

Ingredientes

4 huevos frescos

2 muffins ingleses o pan tipo brioche

4 rebanadas de jamón canadiense, tocino o panceta

1 cucharada de vinagre blanco

Para la salsa holandesa

3 yemas de huevo

120 gramos de mantequilla derretida

1 cucharada de jugo de limón

Sal y pimienta al gusto

Portales especializados en cocina recomiendan utilizar huevos frescos para que la clara mantenga mejor su forma al momento de escalfarlos.

Receta de huevos benedictinos Canva.

¿Cómo hacer salsa holandesa cremosa para unos huevos benedictinos perfectos?

Coloca las yemas de huevo y el jugo de limón en un recipiente resistente al calor y bátelos hasta integrar.

Pon el recipiente sobre una olla con agua caliente a baño maría. Asegúrate de que el recipiente no toque el agua para evitar que el huevo se cocine demasiado rápido.

Bate constantemente mientras agregas la mantequilla derretida en forma de hilo fino hasta que la mezcla espese y adquiera una textura cremosa.

Retira del fuego y sazona con sal y pimienta al gusto.

Expertos en cocina indican que utilizar ingredientes a temperatura ambiente y mantener una temperatura constante ayuda a conseguir una salsa sedosa y homogénea.

¿Cómo conseguir los huevos pochados con la textura perfecta?

Hierve agua en una olla y agrega una cucharada de vinagre. Cuando el agua alcance el punto de ebullición, reduce ligeramente el fuego para mantener un hervor suave. Rompe el huevo en una taza. Después forma un pequeño remolino en el agua y añade cuidadosamente el huevo en el centro. Cocina entre tres y cinco minutos hasta que la clara esté firme y la yema permanezca líquida. Retira cada huevo con una espumadera y colócalo sobre papel absorbente. Repite el proceso con los demás huevos.

Presentación de los huevos benedictinos

Parte los muffins ingleses por la mitad y tuéstalos ligeramente.

Cocina el jamón o tocino hasta que quede dorado.

Coloca el pan tostado como base, agrega la proteína y después el huevo pochado.

Termina con abundante salsa holandesa encima.

Si lo deseas, puedes decorar con una pizca de pimentón o cebollín picado sobre la salsa. Además, este platillo puede acompañarse con ensalada verde o papas asadas.

Para beber, puedes elegir café, jugo de naranja o incluso una mimosa para complementar el brunch.

Receta de huevos benedictinos Canva.

Errores que arruinan los huevos benedictinos y cómo evitarlos

Uno de los errores más frecuentes es cocinar demasiado el huevo pochado. Cuando la yema pierde su textura líquida, el platillo deja de tener una de sus principales características.

Otro fallo común ocurre con la salsa holandesa. Si la mantequilla se incorpora demasiado rápido o la temperatura es muy alta, la mezcla puede cortarse.

Especialistas gastronómicos también aconsejan escurrir bien el huevo antes de servirlo para evitar el exceso de agua sobre el pan y la salsa.

Además, recomiendan servir los huevos benedictinos inmediatamente después de prepararlos para conservar la textura crujiente del pan y la cremosidad de la salsa.

Los huevos benedictinos son una excelente opción para transformar cualquier desayuno en una experiencia especial. Con ingredientes básicos, una buena técnica y atención a los detalles, puedes preparar en casa un brunch elegante, lleno de sabor y con una presentación que sorprenda a cualquiera.