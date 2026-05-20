Recetas para niños: Barritas de avena caseras para el lunch

Cuando el hambre aparece entre comidas, tener un snack práctico y nutritivo puede salvarte el día. Ya sea para consentir a los niños, llevar algo rico al trabajo o sorprender en una reunión con amigos, las barras de avena caseras son una opción fácil, económica y deliciosa.

Además, prepararlas en casa te permite elegir ingredientes más saludables y adaptarlas a tu gusto con frutas, semillas o chocolate. Lo mejor es que puedes hacerlas en pocos minutos y tenerlas listas para cualquier momento del día como el lunch.

Barras de avena caseras

Las barras de avena se han convertido en uno de los snacks favoritos gracias a que son prácticas, rendidoras y aportan nutrientes importantes para el cuerpo.

Son ideales para llevar en la mochila, en la bolsa o incluso como un aperitivo rápido antes de una comida completa.

Receta de barras de avena caseras Foto: Canva

Beneficios de comer barras de avena

Además de ser deliciosas, estas barras pueden aportar varios beneficios gracias a sus ingredientes naturales:

Aportan energía durante el día.

Aportan energía durante el día. Son fuente de fibra, lo que ayuda a mejorar la digestión.

Ayudan a controlar el hambre entre comidas.

Contienen vitaminas y minerales esenciales.

Son fáciles de transportar y conservar.

Receta de barras de avena caseras Foto: Canva

¿Cómo hacer barras de avena caseras con horno?

Ingredientes

2 a 3 tazas de hojuelas de avena.

2 a 3 tazas de hojuelas de avena. Endulzante natural como miel, maple o agave.

½ taza de mantequilla de frutos secos (crema de cacahuate o mantequilla de almendra).

½ taza de frutos secos picados.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

Ingredientes opcionales: chispas de chocolate, semillas o fruta deshidratada.

Preparación paso a paso

Tuesta ligeramente la avena en una sartén o en el horno hasta que tome un color dorado y déjala enfriar.

Tuesta ligeramente la avena en una sartén o en el horno hasta que tome un color dorado y déjala enfriar. Mezcla la avena con los frutos secos y los ingredientes opcionales.

En un recipiente aparte, integra la mantequilla de frutos secos, el endulzante que hayas elegido y la vainilla. Si está muy espesa, puedes calentarla en el microondas durante 20 segundos.

Vierte la mezcla húmeda sobre los ingredientes secos y revuelve hasta formar una masa espesa.

Coloca la mezcla en un molde y presiona bien para compactarla.

Refrigera entre 1 y 4 horas, o congela durante 20 minutos hasta que tome firmeza.

Corta en rectángulos y disfruta.

Receta de barras de avena caseras Foto: Canva

Si buscas una opción rápida, saludable y deliciosa para calmar el antojo, estas barras de avena caseras pueden convertirse en tus mejores aliadas. Además de ser fáciles de preparar, puedes personalizarlas con tus ingredientes favoritos y disfrutarlas en cualquier momento.