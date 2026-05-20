Recetas para niños: Barritas de avena caseras para el lunch
Aprende cómo hacer barras de avena caseras fáciles, saludables y deliciosas con pocos ingredientes. El snack perfecto para quitar el hambre en cualquier momento.
Cuando el hambre aparece entre comidas, tener un snack práctico y nutritivo puede salvarte el día. Ya sea para consentir a los niños, llevar algo rico al trabajo o sorprender en una reunión con amigos, las barras de avena caseras son una opción fácil, económica y deliciosa.
Además, prepararlas en casa te permite elegir ingredientes más saludables y adaptarlas a tu gusto con frutas, semillas o chocolate. Lo mejor es que puedes hacerlas en pocos minutos y tenerlas listas para cualquier momento del día como el lunch.
Barras de avena caseras
Las barras de avena se han convertido en uno de los snacks favoritos gracias a que son prácticas, rendidoras y aportan nutrientes importantes para el cuerpo.
Son ideales para llevar en la mochila, en la bolsa o incluso como un aperitivo rápido antes de una comida completa.
Beneficios de comer barras de avena
Además de ser deliciosas, estas barras pueden aportar varios beneficios gracias a sus ingredientes naturales:
- Aportan energía durante el día.
- Son fuente de fibra, lo que ayuda a mejorar la digestión.
- Ayudan a controlar el hambre entre comidas.
- Contienen vitaminas y minerales esenciales.
- Son fáciles de transportar y conservar.
¿Cómo hacer barras de avena caseras con horno?
Ingredientes
- 2 a 3 tazas de hojuelas de avena.
- Endulzante natural como miel, maple o agave.
- ½ taza de mantequilla de frutos secos (crema de cacahuate o mantequilla de almendra).
- ½ taza de frutos secos picados.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- Ingredientes opcionales: chispas de chocolate, semillas o fruta deshidratada.
Preparación paso a paso
- Tuesta ligeramente la avena en una sartén o en el horno hasta que tome un color dorado y déjala enfriar.
- Mezcla la avena con los frutos secos y los ingredientes opcionales.
- En un recipiente aparte, integra la mantequilla de frutos secos, el endulzante que hayas elegido y la vainilla. Si está muy espesa, puedes calentarla en el microondas durante 20 segundos.
- Vierte la mezcla húmeda sobre los ingredientes secos y revuelve hasta formar una masa espesa.
- Coloca la mezcla en un molde y presiona bien para compactarla.
- Refrigera entre 1 y 4 horas, o congela durante 20 minutos hasta que tome firmeza.
- Corta en rectángulos y disfruta.
Si buscas una opción rápida, saludable y deliciosa para calmar el antojo, estas barras de avena caseras pueden convertirse en tus mejores aliadas. Además de ser fáciles de preparar, puedes personalizarlas con tus ingredientes favoritos y disfrutarlas en cualquier momento.