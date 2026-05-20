¿Dónde están los tianguis más grandes de la Ciudad de México?

En la Ciudad de México existen tianguis que prácticamente ya forman parte de la cultura popular. Algunos son famosos por sus enormes dimensiones, otros por los productos que ofrecen y varios más porque puedes encontrar de todo, desde ropa y comida hasta antigüedades, discos, herramientas y artículos curiosos. Estos son algunos de los tianguis más grandes e icónicos de la capital.

Tianguis de San Felipe de Jesús

Ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, el tianguis de San Felipe de Jesús es considerado por muchas personas como el más grande de Latinoamérica. Su extensión alcanza varios kilómetros y cada domingo cientos de puestos invaden las calles de la zona.

Aquí puedes encontrar prácticamente cualquier cosa: herramientas, ropa, calzado, abarrotes, juguetes, comida y hasta productos difíciles de conseguir en otros lugares. Además, su cercanía con el Mercado 25 de Julio lo convierte en un punto muy visitado por quienes buscan artículos de ferretería y construcción, así como bicicletas.

Durante la temporada de Reyes Magos, entre el 1 y el 6 de enero, el tianguis crece todavía más y se fusiona con calles cercanas, creando una de las vendimias más impresionantes de la ciudad, misma que trabaja prácticamente las 24 horas del día en esas fechas.

Foto: Facebook Tianguis San Felipe de Jesús

Tianguis de La Lagunilla

En pleno corazón de la Ciudad de México, se encuentra el famoso tianguis de La Lagunilla, uno de los más tradicionales y visitados de la capital. Cada domingo sus calles se llenan de puestos donde se venden antigüedades, muebles, ropa, accesorios, comida y objetos vintage.

El ambiente es parte de su encanto, ya que caminar por sus pasillos se ha convertido en toda una experiencia para locales y turistas. El mercado se instala entre calles como Comonfort, Jaime Nunó, González Bocanegra y Matamoros, muy cerca de Paseo de la Reforma y Eje Central.

La Lagunilla es ideal para quienes disfrutan buscar piezas únicas, decoración antigua o simplemente pasar el día entre música, antojitos, compras y alguna bebida.

Tianguis El Salado

El Salado es otro de los tianguis más extensos de la zona metropolitana. Se ubica sobre la colonia Ermita Zaragoza y es reconocido por su enorme variedad de productos de segunda mano.

Aunque también se vende ropa nueva, comida y artículos de uso diario, gran parte de su popularidad se debe a los puestos de “paca”, antigüedades y objetos usados.

El recorrido abarca desde las inmediaciones del Metro Acatitla hasta zonas cercanas a Nezahualcóyotl, convirtiéndolo en uno de los mercados ambulantes más largos de la ciudad.

Foto: Luigui Hapyface

Tepito

Hablar de tianguis en la Ciudad de México también es hablar de Tepito. Ubicado entre la colonia Morelos y la Lagunilla, este barrio es conocido desde hace décadas por su enorme actividad comercial.

Entre sus calles es posible encontrar ropa, tenis, bolsas, accesorios, electrónicos, perfumes, comida y una infinidad de artículos tanto nacionales como importados. Su fama ha crecido gracias a la enorme variedad de productos.

Tepito se ha convertido en uno de los puntos comerciales más conocidos de la capital y para muchos visitantes representa toda una experiencia recorrer sus pasillos llenos de música, puestos y comida tradicional de la ciudad.

Tianguis Cultural del Chopo

Muy diferente a otros mercados tradicionales, el Tianguis Cultural del Chopo se ha consolidado como uno de los espacios más representativos de la contracultura en la CDMX.

Cada sábado, en la colonia Buenavista, se reúnen amantes del rock, el punk, el metal y distintas expresiones urbanas para vender discos, ropa alternativa, accesorios, libros, revistas y artículos relacionados con la música.

Más que un simple tianguis, El Chopo se ha convertido en un punto de encuentro cultural que ha sobrevivido por décadas y que incluso fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

Los tianguis de la Ciudad de México no solo son espacios para comprar barato o encontrar artículos curiosos, también forman parte de la identidad y la vida cotidiana de la capital. Cada uno tiene su propio ambiente, historia y estilo, convirtiéndose en puntos de encuentro donde la comida, la música, las tradiciones y el comercio siguen manteniendo viva una de las costumbres más representativas de la ciudad.

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