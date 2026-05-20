Guía Michelin México 2026: Restaurantes seleccionados

Por tercer año consecutivo, la Guía Michelin dio a conocer la lista de restaurantes seleccionados en México. Este año, Guadalajara fue la anfitriona de esta ceremonia con grandes sorpresas. Descubre todos los ganadores de la Guía Michelin México 2026.

El 2024 fue el año que marcó un parteaguas para la gastronomía en México con la llegada de la Guía Michelin a nuestro país. Michelin es considerado la mayor autoridad en la gastronomía, de ahí la importancia de estos reconocimientos.

A diferencia de otros rankings y premiaciones, esta funciona a través de visitas anónimas de inspectores especializados; es decir, los restaurantes no tienen idea de que los visitarán, por lo que el servicio es reflejo del que dan de forma cotidiana.

En 2025, un total de 177 restaurantes conformaron la Guía Michelin México. En esta lista se incluyen los restaurantes con Estrella Michelin, Estrella Verde y el reconocimiento Bib Gourmand, además de los recomendados.

Descubre cuántos se unieron a la lista en 2026, luego de la incorporación de Jalisco, Puebla y Yucatán a esta Guía, donde Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y Yucatán se mantenían desde 2024.

48 nuevos restaurantes incluidos en la Guía Michelin México 2026

Tras la inclusión de 48 nuevos restaurantes, este año la Guía Michelin México está conformada por 225 establecimientos. En esta lista se incluyen aquellos con Estrella Michelin, Estrella Verde y el reconocimiento Bib Gourmand, además de los recomendados.

En ese sentido, vale la pena recordar que, los restaurantes sin Estrella Michelin u otro reconocimiento, forman parte de los recomendados. Es decir, cumplen con los estándares de la Guía Michelin, como una buena cocina con ingredientes de calidad y técnica.

Sin embargo, todavía no alcanzan el nivel de excelencia excepcional, basado en sus criterios de calidad superior de ingredientes, dominio técnico, armonía de sabores, identidad del chef reflejada y consistencia en cada visita.

Actualmente, la Guía Michelin México cuenta con 133 dentro de esta selección, los cuales se consideran dignos de ser recomendados y visitados.

Restaurantes con Estrella Michelin en México 2026

Hasta 2025, había 21 restaurantes con 1 estrella Michelin en México: 8 en Ciudad de México, 5 en Baja California, 3 en Oaxaca, 2 en Nuevo León, 2 en Quintana Roo y 1 en Baja California Sur.

Además de Quintonil y Pujol, los únicos que han ganado 2 estrellas Michelin en nuestro país.

Este año se sumaron 7 nuevos restaurantes a la lista: 2 en Ciudad de México, 2 en Jalisco y 3 en Yucatán. Esto debería dar un total de 28 restaurantes con 1 estrella Michelin; sin embargo, este año la Taquería El Califa de León perdió su estrella, quedando en solo 27.

Los nuevos restaurantes con estrella Michelin, son:

Alcalde, en Jalisco

Gaba, en CDMX

Huniik, en Yucatán

Ixi’im, en Yucatán

La once mil, en CDMX

La barra de Huniik, en Yucatán

Xokol, en Jalisco

Restaurantes con Estrella Verde Michelin en México 2026

La estrella Verde es un reconocimiento independiente a las estrellas Michelin. Este se entrega a los restaurantes que se esfuerzan por lograr una gastronomía sostenible. Hasta 2025, 8 restaurantes tenían esta insignia; este año se suman 3 más:

Xokol, en Guadalajara

Damiana, en Baja California

Ixi’im, en Yucatán

Restaurantes Bib Gourmand México 2026

El Bib Gourmand reconoce a los restaurantes que ofrecen comida de excelente calidad a precios moderados, es decir, con una buena relación calidad-precio. Hasta 2025, 50 restaurantes tenían este título; en 2026, el número sube a 63. Estas son las nuevas adiciones:

Cultivo, en Puebla

El Güero Marinero, en Puebla

Jacinto y Yo, en Puebla

Los Camellos, en Puebla

Moyuelo, en Puebla

Restaurante Casareyna, en Puebla

Semitas “Beto”, en Puebla

Vica, en Puebla

Icú, en Jalisco

PalReal, en Jalisco

Tacos y gorditas “Elvira”, en Jalisco

Pancho Maíz, en Yucatán

Pueblo Pibil, en Yucatán

Taquerías Kisín, en Yucatán

Premios especiales Michelin 2026 en México

Cada año, Michelin otorga premios individuales, estos reconocen a profesionales destacados u otros aspectos detrás de la gastronomía. Los de este año fueron:

Michelin Service Award, para el restaurante Huniik, en Mérida, Yucatán

Michelin Somelier Award, para Jonathan Robles, de El Mural de los Poblanos, Puebla

Michelin Exceptional Cocktails Award, para la bar manager Priscila Moreno, de Máximo, en CDMX

Michelin Young Chef Award, para Xóchitl Valdés, de Pancho Maíz, en Mérida, Yucatán

La Guía Michelin es una excelente oportunidad para reconocer a la gastronomía mexicana, que continúa evolucionando, sin dejar de lado sus raíces. ¿Cuál es tu restaurante favorito de esta lista?