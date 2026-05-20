¿Sin tiempo para desayunar? Prueba este licuado de granola con fresa lleno de energía

Muchas veces, la rutina diaria hace que preparar un desayuno completo parezca imposible. Sin embargo, este alimento es uno de los más importantes del día, por lo que encontrar opciones rápidas, saludables y que aporten energía puede hacer la diferencia.

Si buscas una preparación sencilla, nutritiva y deliciosa, los licuados pueden convertirse en grandes aliados, ya que concentran vitaminas, fibra y nutrientes que ayudan a iniciar la mañana con más energía.

Licuado de granola con fresa

Una de las mejores combinaciones para un desayuno práctico es el licuado de granola con fresas, ya que además de ser delicioso, aporta nutrientes que ayudan a mantener la energía durante el día.

La granola destaca por ser una fuente de fibra, grasas saludables y energía sostenida, lo que ayuda a generar mayor sensación de saciedad.

Por otro lado, las fresas aportan vitamina C, antioxidantes y fibra, además de ser bajas en calorías. Incluso, contienen menos calorías que algunas frutas cítricas como la naranja.

Gracias a esta combinación, este licuado puede ser una excelente alternativa para quienes tienen poco tiempo por las mañanas, pero no quieren dejar de consumir un desayuno nutritivo.

Licuado de granola con fresas para tener energía toda la mañana Foto: Canva

¿Cómo preparar licuado de granola con fresas?

Si quieres disfrutar de esta bebida saludable y rápida de hacer, aquí te dejamos los ingredientes y el paso a paso para preparar un vaso.

Ingredientes

1 taza de fresas

1 taza de fresas ½ taza de granola

½ taza de leche al gusto o yogurt natural

Endulzante natural al gusto, como miel de abeja o dátiles

Preparación paso a paso

Lava y desinfecta las fresas. Después córtalas por la mitad o en trozos pequeños para facilitar el licuado.

Lava y desinfecta las fresas. Después córtalas por la mitad o en trozos pequeños para facilitar el licuado. Coloca en la licuadora las fresas, la granola, la leche o yogurt natural y el endulzante de tu preferencia.

Licúa todos los ingredientes hasta obtener una consistencia homogénea. Si notas que está demasiado espeso, puedes agregar un poco más de leche.

Sirve en un vaso y, si lo deseas, decora con trozos de fresa o un poco de granola encima.

Licuado de granola con fresas para tener energía toda la mañana Foto: Canva

Este licuado combina fibra, carbohidratos y antioxidantes, por lo que puede ayudar a mantener la saciedad y aportar energía durante varias horas. Además, al ser rápido de preparar, es ideal para quienes tienen mañanas ocupadas y buscan cuidar su alimentación sin invertir demasiado tiempo en la cocina.