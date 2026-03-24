¿Dónde comer en la Condesa? Estos restaurantes conquistan por su comida, ambiente y ubicación.

Caminar por la Condesa es también recorrer un mapa gastronómico en constante movimiento. Entre avenidas arboladas, parques y edificios con historia, la oferta culinaria se renueva sin perder identidad.

En esta zona de la Ciudad de México, cada cuadra presenta una posibilidad distinta: espacios tradicionales que mantienen su esencia y propuestas contemporáneas que marcan tendencia.

Quienes busquen dónde comer en la Condesa encontrarán una combinación de sabores, estilos y ambientes que se adaptan a distintos momentos del día.

Restaurantes en la Condesa para todos los gustos y presupuestos

La diversidad define a la Condesa. Restaurantes como Lardo, ubicado a unos pasos del Parque México, se destacan por su cocina de inspiración mediterránea y ambiente relajado. Opera de lunes a sábado de 7:00 a 22:30 horas y domingos hasta las 18:00, lo que lo convierte en una opción funcional para distintos horarios.

Otro referente es Azul Condesa, cerca del Parque España, reconocido por reinterpretar recetas tradicionales mexicanas con una presentación contemporánea. Su horario regular va de 9:00 a 23:00 horas.

Para opciones más casuales, espacios como Yellow Monkey, ubicado en Agustín Melgar 22-local 8, ofrecen brunch y platillos reconfortantes desde temprano. Este tipo de propuestas amplía la oferta para distintos presupuestos y estilos de consumo.

La zona destaca por mantener un equilibrio entre experiencias accesibles y propuestas más elaboradas, lo que permite elegir sin importar la ocasión.

Lugares imperdibles para comer en la Condesa si visitas la CDMX

Para quienes visitan la ciudad, algunos restaurantes se han convertido en puntos de referencia.

La Capital

En Avenida Nuevo León 137, ofrece una reinterpretación de platillos mexicanos en un entorno moderno. Su servicio se concentra principalmente en la tarde y noche, lo que lo posiciona como opción para comidas largas o cenas.

Nonna

En el terreno culinario internacional, este restaurante presenta cocina italiana con horarios extendidos, sobre todo en fines de semana, ubicado en Ámsterdam 240.

Xel-Há

Con ubicación en Calle Parral 78 Bis, esta cantina con esencia yucateca conserva un ambiente tradicional y precios accesibles.

La mezcla de conceptos convierte a la Condesa en un punto atractivo para quienes buscan variedad sin desplazarse grandes distancias.

Restaurantes en la Condesa: desde brunch hasta cenas

La oferta en la zona permite recorrerla a lo largo del día con distintas experiencias gastronómicas.

Para el desayuno, Chiquitito Café en Alfonso Reyes 232, se posiciona por su café de especialidad y ambiente relajado, con servicio matutino ideal para comenzar la jornada.

A la hora de la comida, Pasta Comedia ofrece cocina italiana en un formato accesible en Avenida Michoacán126 con horario desde las 13:00 horas.

Por la noche, en Avenida Mazatlán 20C, Bulla Condesa destaca por su ambiente dinámico y menú contemporáneo, con servicio hasta medianoche.

Esta variedad permite adaptar la experiencia según el momento, ya sea una reunión casual o una cena en pareja.

Dónde comer en la Condesa: opciones trendy

La Condesa también marca tendencia dentro de la escena gastronómica de la capital.

Restaurantes como Botánico en Alfonso Reyes 217 y Antolina ubicado en Aguascalientes 232, han ganado popularidad por su propuesta contemporánea, el uso de ingredientes de temporada y espacios con terrazas.

Otro sitio en crecimiento es El Caimancito, desde Cuernavaca 44B ofrece cocina mexicana fresca en un entorno relajado, con servicio principalmente durante el día.

El dinamismo de la zona responde a una renovación constante que integra propuestas gastronómicas con diseño y experiencia visual.

Restaurantes en la Condesa que debes probar al menos una vez

Más allá de las tendencias, algunos espacios se han consolidado como referentes.

Opciones como Lardo y Azul Condesa mantienen su popularidad gracias a la consistencia en su propuesta culinaria.

Sin embargo, también destacan Peltre y Ciena, favoritos por su ambiente casual y menús accesibles.

La permanencia de estos lugares refuerza la identidad gastronómica de la Condesa como una zona donde conviven tradición y modernidad.

La Condesa ofrece una experiencia gastronómica amplia que responde a distintos estilos de consumo, horarios y presupuestos. Su oferta combina restaurantes consolidados con propuestas en crecimiento, lo que permite encontrar opciones tanto para visitas ocasionales como para recorridos frecuentes.

La variedad de conceptos, junto con su ubicación y entorno, mantiene a esta colonia como uno de los puntos clave para comer en la Ciudad de México.