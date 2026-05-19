Milagro en la Roma: Árbol de 20 metros cae sobre restaurante lleno de comensales; no hay heridos

Bomberos y personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc se movilizaron de urgencia a la intersección de las calles Colima y Orizaba, en la colonia Roma Norte, luego de registrarse el desprendimiento y colapso de un árbol sobre la estructura exterior de un establecimiento mercantil.

De acuerdo con los reportes de los cuerpos de rescate, uno de los codos principales de un ejemplar de la especie Ficus, de aproximadamente 20 metros de altura, se fracturó debido a las recientes precipitaciones pluviales.

El pesado tronco quedó recargado directamente sobre la techumbre metálica y la infraestructura de enseres públicos del restaurante con razón social "Saseme".

A pesar de la magnitud del impacto y de que el área exterior se encontraba ocupada por clientes en ese instante, el reporte oficial confirmó saldo blanco.

Como medida inmediata de mitigación de riesgos, el personal de Protección Civil procedió a evacuar tanto a comensales como a trabajadores para que los operarios pudieran iniciar las maniobras de seccionamiento y retiro del ramaje, lo que obligó al cierre total de la circulación vehicular sobre la calle de Colima.

El incidente obligó al cierre total de la circulación. Ricardo Vitela

Alcaldesa acusa opacidad en terrazas

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, arribó al punto del siniestro para supervisar las labores de emergencia y vinculó el incidente con la necesidad de ordenar el crecimiento de este tipo de estructuras fijas en la vía pública.

La funcionaria detalló que su equipo se encontraba realizando labores preventivas de desazolve en la colonia Peralvillo cuando fueron notificados del reporte en la Roma.

"Por lluvias suele pasar que se caigan los árboles; cayó justamente en la parte exterior de uno de los restaurantes, en estos famosos enseres o pérgolas que piden permiso al Gobierno de la Ciudad de México. Ahí se paga el permiso, pero en la alcaldía hemos venido regulando estas terrazas que muchas veces resultan abusivas", puntualizó.

Los trabajos de remoción por parte de los bomberos y personal especializado se prolongaron por varias horas debido al peso del árbol.

En tanto, vecinas y vecinos de la zona urgieron a las autoridades capitalinas a revisar de manera integral el estado fitosanitario del arbolado de la colonia Roma Norte para evitar nuevos colapsos durante la presente temporada de lluvias.