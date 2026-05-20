Prepara unos tacos de pollo dorados y súper crujientes, los tradicionales de la cocina mexicana en una receta que nunca pasa de moda. ¡Son una experiencia sensorial compleja!

La cocina mexicana es un vasto universo de texturas, aromas y colores, pero si hay un elemento que une a todas las familias alrededor de la mesa, es la magia del maíz transformado por el fuego y el aceite.

Los tacos de pollo dorados representan uno de los pilares del "antojito" nacional. Este platillo encarna la genialidad de la gastronomía mexicana: la capacidad de convertir ingredientes sencillos y accesibles en una absoluta ricura, donde el crujir de la tortilla contrasta de forma espectacular con la suavidad del relleno.

Preparar unos tacos dorados perfectos es un rito culinario que va más allá de la simple fritura. Para los verdaderos apasionados de la gastronomía, dominar la técnica va desde la temperatura exacta del aceite hasta el doblez perfecto para que el relleno no se escape; goza de este platillo tradicional de la cocina mexicana.

Receta de tacos de pollo dorados Canva

Receta de tacos de pollo dorados

Ingredientes:

1 pechuga de pollo entera, con hueso y piel

1/2 cebolla blanca mediana

2 dientes de ajo pelados

2 hojas de laurel secas

1 ramita de cilantro fresco

Sal de grano al gusto

Agua suficiente para cubrir la pechuga

20 tortillas de maíz (de preferencia de un día anterior o ligeramente frías para que no se Aceite vegetal de cocina

Palillos de madera (opcional, para asegurar las tortillas).

Para el emplatado:

1/2 lechuga romana o de oreja, lavada, desinfectada y picada en tiras muy finas

200 gramos de queso fresco, cotija o añejo, desmoronado

200 mililitros de crema ácida

1 aguacate maduro, cortado en rebanadas o preparado en guacamole sencillo

1 jitomate rojo grande, cortado en rodajas finas o cubo

Salsa verde o roja casera al gusto

Preparación:

En una olla profunda, coloca la pechuga de pollo y cubre con abundante agua (aproximadamente dos litros). Agrega la media cebolla, los dientes de ajo, las hojas de laurel, la ramita de cilantro y una cucharada sopera de sal de grano. Lleva la olla a fuego alto hasta que rompa a hervir. En ese momento, baja la flama a nivel medio-bajo, tapa la olla y deja cocer por espacio de 35 a 45 minutos, o hasta que la carne esté completamente suave y se desprenda fácilmente del hueso. Retira la pechuga del caldo y déjala enfriar en un plato. Una vez que el pollo esté a una temperatura manejable, retira la piel y los huesos. Deshebra la carne finamente con la ayuda de dos tenedores o con las manos limpias. Si utilizas tortillas frescas del día, déjalas enfriar completamente extendidas sobre un paño de cocina limpio durante unos 30 minutos para que pierdan el exceso de humedad. Si usas tortillas de refrigerador, caliéntalas unos segundos en el microondas o en un comal para que recuperen su flexibilidad y no se partan al doblarlas. Toma una tortilla de maíz y coloca una porción generosa (aproximadamente una o dos cucharadas) de pollo deshebrado en el centro o hacia uno de los extremos de la tortilla. Enrolla la tortilla de manera firme, comenzando desde el lado donde colocaste el pollo hacia el extremo vacío, formando un cilindro apretado. Puedes asegurar el borde de la tortilla insertando un palillo de madera que atraviese el taco. Coloca una sartén amplia y profunda a fuego medio-alto y vierte suficiente aceite vegetal. Deja calentar el aceite; con mucho cuidado, coloca los tacos en el aceite caliente. Un truco fundamental es introducir el taco con la "unión" o el borde final de la tortilla hacia abajo; el calor sellará la tortilla de inmediato, evitando que se abra. Fríe los tacos durante 2 o 3 minutos por cada lado. Usa unas pinzas de cocina para voltearlos con suavidad una vez que notes que la parte inferior ha adquirido un tono dorado y una textura rígida. Cuando los tacos estén uniformemente dorados y crujientes, retíralos del aceite y escurre sobre un plato cubierto con papel absorbente para eliminar todo el exceso de grasa. Si usaste palillos, retíralos con cuidado. Coloca una cama de tres o cuatro tacos dorados en un plato extendido. Distribuye encima una porción generosa de lechuga picada, las rodajas de jitomate y las rebanadas de aguacate. Baña todo con hilos de crema ácida y espolvorea el queso fresco desmoronado por la superficie. ¡Sirve inmediatamente los tacos de pollo dorados para disfrutar de la textura crujiente!

Receta de tacos de pollo dorados Canva

Tips para lograr la fritura perfecta:

El aceite debe mantenerse en un rango constante de entre 175°C y 190°C.

Si el aceite está demasiado frío (por debajo de los 160°C), el vapor no se generará con la fuerza suficiente, la barrera se romperá y la tortilla actuará como una esponja, absorbiendo una gran cantidad de grasa que resultará en un taco pesado, grasoso y flácido.

Por el contrario, si el aceite supera los 200°C, el exterior de la tortilla se quemará en segundos, dejando un desagradable sabor amargo, mientras que las capas internas quedarán crudas y húmedas.

Introducir tacos con tortillas excesivamente húmedas provocará salpicaduras debido a la expansión del agua al convertirse en vapor.

E pollo deshebrado debe estar bien escurrido y las tortillas deben haber reposado el tiempo suficiente para perder su humedad superficial antes de tocar la sartén.

Receta de tacos de pollo dorados Canva

Bebidas para combinar los tacos dorados:

El agua de Jamaica es la compañera perfecta debido a su alta acidez natural y propiedades astringentes, las cuales limpian de forma eficaz el paladar después de cada bocado crujiente.

De igual forma, un agua de limón con chía o un agua de horchata bien fría ofrecen un contraste refrescante que mitiga el picor de las salsas y suaviza la textura de la tortilla frita.

La cerveza clara estilo lager también funciona, servida muy fría, ayuda a cortar la suntuosidad de la crema y el aceite, refrescando la boca de forma inmediata.

Aprovecha la receta de tacos de pollo dorados y súper crujientes para experimentar el verdadero sabor tradicional de la cocina mexicana.