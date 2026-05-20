Lady Racista en CDMX 'la libra', extienden 2 meses suspensión de su proceso

Un juez de control autorizó este miércoles la ampliación por dos meses de la suspensión condicional del proceso contra Ximena Pichel, conocida como "Lady Racista". La decisión permite que Ximena continúe el proceso en libertad, pero mantiene la obligación de someterse a un programa social del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) y prestar servicio social al estado.

Lady Racista

La audiencia, celebrada en los Juzgados de Doctor Lavista, se llevó a cabo debido a que, según fuentes ministeriales, Pichel no había cumplido con las medidas cautelares y sanciones impuestas el año pasado, después de presuntamente haber discriminado a un policía de tránsito en la colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México.

Lady Racista fue agredida tras audiencia judicial en CDMX

Pedía FGJ prisión preventiva

La Fiscalía capitalina buscaba la revocación de la suspensión condicional del proceso y solicitaba la emisión de una orden de presentación forzosa o incluso prisión preventiva, argumentando que Ximena Pichel presuntamente no había asistido a las terapias y pláticas obligatorias contra la discriminación.

Ximena Pichel se presentó a los juzgados, aunque ingresó por la parte trasera, posiblemente para evitar a los medios de comunicación y una confrontación con el Colectivo Tonantzin, quien se encontraba afuera de las instalaciones lanzando consignas y exigiendo que "Lady Racista" regresara a su país.

Lady Racista Especial

Ofreció una disculpa

A su salida, Ximena Pichel ofreció una disculpa pública y habló sobre el proceso que está enfrentando.

"Una disculpa, hicimos todo lo que se nos pidió y bueno otra vez ofrezco una disculpa a todos los que se pudieron haber sentido ofendido por mi parte les pido disculpas y nada más", dijo.

"La verdad es que estoy tomando terapia psicológica para mi hijo y para mí que ha sido muy difícil pasar por todo esto, pero bueno nada, ya pasó, ya aprendimos y no me queda más que pedir una disculpa otra vez y nada más", concluyó.

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