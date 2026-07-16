Festival de la Enchilada en Sanborns 2026: fechas y opciones para disfrutar

Hace unos meses, el Festival del Mollete de Sanborns inundó las redes sociales y se volvió un éxito entre la generación Z. Pero este no es el único evento que realiza este restaurante, recientemente anunció el Festival de la Enchilada, no te lo pierdas.

De raíces prehispánicas, las enchiladas son uno de los platillos más representativos de México. Como explica el Gobierno de México, incluso están presentes en el Códice Florentino, donde se menciona la palabra chillapitzalli.

Esta se conforma de la palabra náhuatl chilli (chile) y tlapitzalli (flauta), es decir, flauta enchilada, descrita como platillo de tortilla y chiles. A lo largo del país, existen alrededor de 100 tipos de enchiladas, pero Sanborns ha sabido posicionarse con una receta: enchiladas suizas.

Existen diferentes versiones sobre su origen, pero la mayoría apuntan a la Casa de los Azulejos, donde permanece uno de los restaurantes más emblemáticos de esta cadena. Lo único certero es que su salsa verde cremosa, coronada con queso gratinado, las hacen irresistibles.

En honor a este platillo y la enorme variedad que existe en México, desde hace algunos años existe el Festival de las Enchiladas. Descubre todos los detalles para que no te pierdas de él.

Las enchiladas suizas son un símbolo de Sanborns Canva

¿Cuándo es el Festival de las Enchiladas en Sanborns?

El Festival de las Enchiladas dio inicio a principios de julio y estará disponible hasta el 31 de agosto en todos los restaurantes Sanborns de la República Mexicana. Además, también incluye flautas, por lo que podrás disfrutar de ambos antojitos.

Según datos, en México hay alrededor de 125 restaurantes de esta cadena. De estos, alrededor de 30 se localizan en la Ciudad de México, por lo que opciones para disfrutar de tus enchiladas favoritas hay muchas.

¿Qué tipos de enchiladas hay en el Festival de las Enchiladas?

Enchiladas de mole poblano rellenas de pollo

Enchiladas de tres moles, rellenas de pollo (negro, verde y poblano)

Enchiladas suizas con pollo

Enchiladas poblanas de pollo con rajas y elote

Enchiladas mexicanas: una con salsa verde, otra suiza y una pibil

Enchiladas de tinga en salsa roja

Enchiladas de pueblito (rellenas de cerdo en salsa mulata)

Enchiladas agustinas (con relleno dulce de carne, bañadas en mole poblano)

Enchiladas mestizas (pollo, chorizo y chicharrón en salsa habanera)

Platón de enchiladas mexicanas: 6 piezas (dos en salsa verde, dos suizas y dos pibil)

Además, hay flautas de arrachera, pollo, carne de res guisada, papa con queso, papas con chorizo y queso.

La promoción del Festival de las Enchiladas incluye un platillo y una bebida (jugo de naranja, refresco, agua del día, café o té), pero por un monto extra puedes convertirla en una comida completa con sopa del día y postre.

Además de enchiladas, en este festival hay flautas Canva

¿Cuánto cuestan las enchiladas en Sanborns?

El costo del plato de enchiladas en el Festival de Sanborns, va de los 215 pesos mexicanos para las recetas tradicionales, como las suizas, poblanas y de mole, hasta los 225 pesos para las más elaboradas, como las mestizas, las agustinas y las de pueblito.

En ambos casos, incluye tres piezas. Para las flautas, el precio va de los 149 las tradicionales de papa o queso, a los 189 peso las de arrachera; se sirven en porciones de dos con lechuga, crema y salsa.

Si no tienes planes para el fin de semana o, simplemente, eres fan de las enchiladas y flautas, lánzate a este festival. Ve con toda tu familia o grupo de amigos para probar la enorme variedad.