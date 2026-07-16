Aprende cómo hacer hot cakes de manzana, avena y canela, esponjosos y fáciles; ideales para amantes de la gastronomía fit, con una receta que no tiene nada que envidiarle a la preparación original.

Si piensas que las opciones de desayuno son rápidas pero altamente procesadas, es porque no habías pensado en esta receta. No tienes que sacrificar el sabor y la nutrición en las mañanas.

Cambia los elementos tradicionales, es decir, harina y azúcares, por avena integral, fruta fresca y especias como la canela; el panorama cambia por completo. Este enfoque consciente de la gastronomía demuestra que es posible disfrutar de texturas esponjosas y sabores complejos mientras se apoya el bienestar digestivo y cardiovascular.

Cocina estos hot cakes de manzana, avena y canela para la hora del desayuno; quedan esponjosos y están diseñados para los amantes del buen comer que buscan nutrir su cuerpo con ingredientes que pueden identificar a simple vista.

Receta de hot cakes de manzana, avena y canela Canva

Receta de hot cakes de manzana, avena y canela

Ingredientes:

1 taza de avena en hojuelas

1 manzana mediana

1 huevo entero

½ taza de leche de almendra o leche descremada

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de aceite de coco o mantequilla ligera

Sal

Preparación:

Coloca la taza de hojuelas de avena en una licuadora, procesa durante aproximadamente 30 a 45 segundos hasta que se reduzca a un polvo fino similar a la consistencia de la harina convencional. Lava bien la manzana. Tienes dos opciones según la textura que prefieras: puedes pelarla y rallarla finamente para encontrar pequeños trozos de fruta en cada bocado, o bien, cortarla en cubos e incorporarla directamente a la licuadora junto con los demás ingredientes para una masa completamente homogénea. En el vaso de la licuadora donde ya se encuentra la harina de avena (y la manzana si elegiste la segunda opción), añade el huevo, la leche de tu elección, la canela en polvo, la esencia de vainilla, el polvo para hornear y la pizca de sal. Licúa todo a velocidad media durante un minuto hasta obtener una masa tersa, espesa y sin grumos. Vierte la mezcla en un tazón y déjala reposar entre 3 y 5 minutos. Calienta una sartén a fuego medio-bajo y engrasa la superficie ligeramente con una brocha impregnada de aceite de coco o mantequilla. Vierte aproximadamente un tercio de taza de la masa por cada hot cake. Cocina el hot cake durante 2 o 3 minutos. Sabrás que es momento de darle la vuelta cuando notes que aparecen pequeñas burbujas en la superficie y los bordes comiencen a verse opacos y firmes. Con la ayuda de una espátula ancha, voltéalo con un movimiento rápido y cocina el otro lado por 1 o 2 minutos adicionales hasta que esté ligeramente dorado. Retira del fuego y repite el proceso con el resto de la masa. Sirve los hot cakes de manzana y avena de inmediato para disfrutar de su textura óptima.

Receta de hot cakes de manzana, avena y canela Canva

Variantes para preparar los hot cakes:

Añade una cucharada de tu proteína en polvo (de preferencia con sabor a vainilla o canela) a la mezcla de la licuadora, ajustando con un chorrito extra de leche si la masa se torna demasiado densa.

Incorpora dos cucharadas de yogur griego natural sin azúcar directamente a la masa para darle más proteína.

Si sigues una dieta vegana o con alergia al huevo, sustituye por un "huevo de linaza o chía": mezcla una cucharada de semillas de linaza o chía molidas con tres cucharadas de agua, dejándolo reposar hasta que forme un gel consistente.

Acompaña los toppings con nueces de castilla o almendras fileteadas para aportar un toque crujiente.

con nueces de castilla o almendras fileteadas para aportar un toque crujiente. Corona con una cucharada de crema de cacahuate o almendra 100% natural.

Receta de hot cakes de manzana, avena y canela Canva

¿Cómo hacer hot cakes esponjosos?

Deja descansar la mezcla de avena por unos minutos antes de tocar la sartén, para que espese de forma natural.

La cocción de los hot cakes debe ser pausada, a fuego medio-bajo, permitiendo que el calor suba lentamente, infle la masa y cocine el huevo y la fruta por completo.

Si notas que la masa ha quedado demasiado líquida debido al tamaño de la fruta utilizada, no dudes en corregir añadiendo una o dos cucharadas extra de avena molida.

Una masa con la consistencia adecuada debe caer de la cuchara de forma pesada pero fluida, garantizando un hot cake con cuerpo, suavidad y una esponjosidad envidiable.

Estos hot cakes de manzana, avena y canela son fáciles de tener listos; la combinación de ingredientes naturales y enteros se alza como la alternativa predilecta para quienes desean cuidar su salud sin renunciar al placer de un platillo reconfortante.