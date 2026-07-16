Disfruta de esta receta de papas curly caseras súper crujientes, la opción para botanear en la final del Mundial. Porque no hay nada mejor que ver un partido con unas ricas papitas.

Dale la vuelta a los snacks tradicionales ante la magnitud de un evento que detiene al planeta. Es por eso que saca una preparación digna de restaurante que combina un sabor audaz y una textura crujiente insuperable, capaz de resistir la tensión de los noventa minutos más intensos del año.

Las papas curly (o papas en espiral sazonadas) ocupan un lugar de culto. Ese giro perfecto que atrapa el capeado de especias no es una simple elección estética; es una obra maestra de la gastronomía popular.

Su aroma ahumado y ese crujido exterior que resguarda un corazón de papa suave son elementos que solemos asociar exclusivamente con las grandes cadenas de restaurantes o los estadios.

Sin embargo, sí puedes replicar estas clásicas papas curly en casa y que queden crujientes; disfruta de la final del Mundial con la mejor botana y solo preocúpate por el marcador.

Receta de papas curly caseras Canva

Receta de papas curly caseras súper crujientes

Ingredientes:

4 papas grandes

1 taza de harina de trigo

2 cucharadas de fécula de maíz (maicena)

1 cucharada de pimentón dulce o paprika

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharadita de pimienta de Cayena

1 cucharadita de sal fina marina

1 taza de agua mineral con gas muy fría: (o cerveza clara para un sabor más complejo)

Aceite vegetal

Preparación:

Lava y cepilla muy bien la piel de las papas, ya que dejaremos la cáscara para un aspecto más rústico y crujiente. Utiliza un cortador espiral para obtener los rizos característicos. Si no cuentas con esta herramienta, puedes usar un cuchillo afilado haciendo cortes diagonales continuos alrededor de la papa insertada en una brocheta de madera. Sumerge las espirales de papa en un tazón grande con agua helada y unos cubos de hielo durante 20 minutos. Retira las papas del agua y escúrrelas por completo. Extiéndelas sobre toallas de papel o un paño de cocina limpio; deben estar completamente secas antes de entrar al capeado. En un tazón grande, tamiza la harina de trigo y la fécula de maíz. Agrega la paprika, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la cayena y la sal. Mezcla bien los secos. Vierte gradualmente el agua mineral con gas (o cerveza) muy fría mientras bates con un batidor de globo hasta obtener una consistencia similar a la masa para hot cakes ligeros. Pasa los rizos de papa secos por la mezcla líquida especiada, asegurándote de que penetre en todos los giros del espiral. Levanta cada pieza y sacude suavemente el exceso para evitar acumulaciones densas de masa. Calienta el aceite en una olla profunda o freidora hasta alcanzar los 180°C. Introduce las papas en tandas pequeñas para no saturar el espacio ni bajar la temperatura del aceite. Cocina durante 4 o 5 minutos, volteándolas a mitad del proceso con una espumadera, hasta que presenten un tono dorado rojizo intenso y se sientan rígidas al tacto. Retíralas del aceite y colócalas sobre una rejilla metálica (evita el papel absorbente directo si quieres mantener la máxima rigidez). Espolvorea una pizca extra de sal y sirve las papas curly durante el partido.

Receta de papas curly caseras Canva

¿Cómo cocinar las papas curly en freidora de aire?

Tras pasar las papas por el agua helada y secarlas a la perfección con un paño, colócalas en un tazón espacioso. Añade dos cucharadas de aceite de oliva o canola y revuelve para que todas las espirales queden cubiertas.

En un contenedor aparte, mezcla los ingredientes secos: la harina, la fécula de maíz y toda la batería de especias (paprika, ajo, cebolla, sal y cayena). Espolvorea esta mezcla seca sobre las papas aceitadas y sacude el tazón.

Para cocinarlas en la freidora de aire, precalienta el equipo a 200°C. Coloca las papas en la canastilla intentando no encimarlas en exceso (es preferible hacer dos tandas). Cocina durante 15 a 18 minutos, sacudiendo la canastilla con energía cada 5 minutos para redistribuir el calor.

Receta de papas curly caseras Canva

¿Con qué acompañar las papas curly?

Aderezo ranch con hierbas frescas

Salsa de queso cheddar ahumado

Cervezas de estilo Amber Ale o IPA

Prepárate para dominar la cocina y consagrarte como el jugador más valioso del encuentro culinario con estas papas curly caseras súper crujientes.