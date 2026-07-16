Aprende cómo preparar un licuado de papaya, linaza y chía para un detox a tu estómago, una receta fácil que dejará tu pancita limpia. ¡Puedes beberlo en las primeras horas del día!

Tras un periodo prolongado de ayuno nocturno, el sistema digestivo se encuentra receptivo y listo para absorber nutrientes de alta calidad que no solo provean energía inmediata, sino que también actúen como un bálsamo reparador para el tracto gastrointestinal.

Optar por un licuado https://www.excelsior.com.mx/recetas/licuado-papaya-pina-y-mango-desayuno-tropical-con-antioxidantes-naturales diseñado estratégicamente con ingredientes enteros y frescos permite contrarrestar estos efectos de manera armónica.

Al combinar la frescura de las frutas tropicales con el poder estructural de las semillas, se crea una sinergia que optimiza el tránsito intestinal y promueve una sensación de ligereza.

Este licuado de papaya, linaza y chía no es simplemente una tendencia, sino una fórmula gastronómica con una capacidad desinflamatoria, detox, ¡y con el equilibrio perfecto de sus texturas!

Receta de licuado de papaya, linaza y chía Canva

Receta de licuado de papaya, linaza y chía

Ingredientes:

1 taza y media de papaya (cortada en cubos grandes y sin cáscara)

1 cucharada sopera de semillas de chía

1 vaso de agua o leche vegetal sin azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla natural (opcional)

Hielo (opcional)

Preparación:

Si dispones de tiempo extra, coloca las semillas de chía y linaza en el vaso de agua o leche vegetal que vas a utilizar unos 10 o 15 minutos antes de licuar. Introduce los cubos de papaya en el fondo de la licuadora. Si la fruta está muy madura y blanda, se triturará con gran facilidad. Posteriormente, añade la cucharada de linaza molida y la cucharada de chía (o vierte el líquido donde las pusiste a remojar en el paso anterior). Incorpora el vaso de agua o leche vegetal. Si decidiste emplear la esencia de vainilla para darle un perfil más sofisticado y gourmet, agrégala en este momento junto con los cubos de hielo. Enciende la licuadora a velocidad baja durante los primeros 15 segundos para romper los bloques de fruta y mezclar las semillas. Posteriormente, incrementa la potencia a velocidad máxima por un periodo de 45 a 60 segundos. Vierte el licuado de papaya y chía en un vaso grande; consúmelo de inmediato para aprovechar al máximo las enzimas.

Receta de licuado de papaya, linaza y chía Canva

Tips extra para el licuado:

Para potenciar la dulzura natural sin recurrir al azúcar, el secreto mejor guardado es la maduración de la fruta. Puedes comprar la papaya con anticipación y, una vez que alcance su punto máximo de dulzura, cortarla en cubos y congelarla en porciones individuales dentro de bolsas herméticas.

Al utilizar la papaya congelada directamente en la licuadora, obtendrás una textura estilo smoothie o frappé sumamente densa, cremosa y refrescante, ideal para los días cálidos. Añade una pizca de canela en polvo, una pizca de jengibre fresco rallado o unas gotas de extracto puro de vainilla para intensificar la percepción de dulzor de la fruta.

o frappé sumamente densa, cremosa y refrescante, ideal para los días cálidos. Añade una pizca de canela en polvo, una pizca de jengibre fresco rallado o unas gotas de extracto puro de vainilla para intensificar la percepción de dulzor de la fruta. Coloca siempre los líquidos en la parte inferior de la licuadora junto a las semillas y deja las frutas en la parte superior.

Receta de licuado de papaya, linaza y chía Canva

¿La linaza ayuda a desinflamar?

La fibra insoluble de la linaza no se disuelve ni se digiere en su paso por el sistema digestivo. En su lugar, actúa como una especie de "escoba natural" o cepillo biológico que añade volumen a las heces y estimula los movimientos peristálticos (contracciones musculares) de los intestinos.

Este arrastre mecánico es fundamental para eliminar los residuos metabólicos estancados en las paredes del colon, acelerando el tránsito intestinal y favoreciendo la depuración natural del cuerpo.

Con este paso a paso, ten listo este licuado de papaya, linaza y chía para un detox; un desayuno bebible diseñado para nutrir, limpiar el cuerpo desde el interior y deleitar el paladar desde el primer sorbo.