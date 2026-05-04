Festival de Molletes 2026: cuándo, dónde, precios y menú

El Festival de Molletes 2026 es un evento gastronómico que tiene enloquecidos a los fanáticos de este antojito mexicano; el menú de este año incluye desde los clásicos hasta los de cochinita pibil, una variedad que sin duda pocos se pueden resistir.

Los molletes son uno de los antojitos más queridos de la gastronomía mexicana: sencillos, económicos y muy reconfortantes. Se preparan a partir de un pan tipo bolillo abierto por la mitad, que se cubre con frijoles refritos, queso y, generalmente, se gratina hasta que el queso se derrite. Después se acompañan con pico de gallo, salsa o incluso ingredientes extra según el gusto.

El origen de los molletes se remonta a la época colonial, cuando el pan de trigo se integró a la cocina mexicana tras la llegada de los españoles. Con el tiempo, este platillo se volvió muy popular en hogares y cafeterías, especialmente como desayuno o cena ligera, porque es rápido de preparar y bastante llenador.

Festival de Molletes de Sanborns 2026, ¿cuándo y dónde?

Festival de Molletes 2026. Especial

El Festival del Mollete de Sanborns es uno de los más esperados anualmente. Esta edición comenzó el pasado 1 de mayo y terminará hasta el martes 30 de junio, es decir, dos meses, para que sus clientes puedan disfrutar de la gran variedad que hay del antojito mexicano.

Este festival está disponible en todos los restaurantes de Sanborns a nivel nacional. Se trata de una promoción temporal que cada año ofrece un menú especial centrado en el mollete.

En realidad, es una estrategia gastronómica de temporada en la que los restaurantes de la cadena presentan una carta especial dedicada a este platillo. Durante este periodo, los comensales pueden encontrar desde versiones tradicionales hasta propuestas innovadoras, como las llamadas “molletzzas”, una fusión entre mollete y pizza.

Además, este Festival forma parte de la oferta recurrente de la marca para incentivar la visita a sus restaurantes mediante menús temáticos accesibles y variados, disponibles durante todo el día y en todas las sucursales con servicio de restaurante en el país.

Precios y menú

Festival de Molletes 2026. Especial

Aunque los precios pueden variar por sucursal, el rango estimado para los molletes y las molletzzas de Sanborns oscilan aproximadamente entre 79 y 149 pesos, dependiendo de la preparación elegida.

Cada orden generalmente incluye cuatro piezas, lo que hace más completo y accesible el menú.

La variedad de molletes disponibles es la siguiente:

Cochinita pibil

Huevo revuelto con jamón

Milanesa empanizada

Salsa mexicana

Tecolotes: Acompañados con chilaquiles rojos o verdes

Tocino

Mientras que las molletzzas disponibles son:

Campechana

Carne al pastor

Cuatro quesos

Hawaiana

Mexicana

Pepperoni

Salchicha italiana

Además, durante el día podrás encontrar los siguientes paquetes:

Desayunos: De 7:00 a 13:00 horas / Incluye jugo o gruta y café o té.

Comidas: De 13:00 a 18:00 horas / Incluye sopa del día, postre y bebida.

Cenas: De 18:00 al cierre / Incluye café, refresco, té o cerveza.

Diferencias entre molletes y molletzzas

Los molletes son un antojito clásico de la cocina mexicana que se prepara con bolillo abierto, frijoles refritos y queso gratinado, generalmente acompañados de pico de gallo. Son sencillos, económicos y muy comunes en desayunos o cenas ligeras. Su base es el pan salado y su sabor se centra en la combinación cremosa de los frijoles con el queso derretido, con un toque fresco encima.

En cambio, las molletzzas son una fusión culinaria entre el mollete tradicional y la pizza, consistente en un bolillo o pan abierto con base de frijoles, queso gratinado en ingredientes utilizados en la pizza, como pepperoni, hawaiana y más.

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