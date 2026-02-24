Cumple un antojo de la temporada con estas empanadas de camarón caseras, ¡las tradicionales de Cuaresma! Esta receta es un favorito en reuniones familiares, fiestas y celebraciones especiales.

Las empanadas son un clásico de la cocina costera, aunque es una de las creaciones tradicionales de la cocina gallega, de acuerco con el Diccionario Gastronómico de Larousse.

En este caso, se combina la riqueza de un relleno de mariscos jugoso con la textura dorada y crujiente de una masa bien preparada, resultando en un platillo que satisface tanto al paladar como a la vista.

Esta versión de empanadas de camarón caseras sigue un paso a paso sencillo, con ingredientes accesibles y puedes servirlas durante toda la Cuaresma.

Receta de empanadas de camarón Canva

Empanadas de camarón

Ingredientes:

Para la masa:

2 ½ tazas de harina de trigo todo uso

1 cucharadita de sal

100 g de mantequilla

1 huevo

¼ taza de agua fría

1 cucharada de vinagre blanco

Para el relleno:

1 ½ tazas de camarones limpios y picados

½ de cebolla morada finamente picada

1 diente de ajo picado

1 jitomate sin semillas picado

1 cucharada de aceite de oliva:

Jugo de 1 limón

Cilantro fresco picado al gusto

Sal, pimienta y comino al gusto

Para finalizar:

1 huevo batido

Aceite vegetal

Preparación:

En un bowl grande agrega la harina, la sal y la mantequilla fría. Con las puntas de los dedos, mezcla hasta obtener una textura arenosa con pequeños granos. Agrega el huevo entero, el agua fría y el vinagre blanco. Mezcla con una cuchara hasta integrar y luego amasa con las manos hasta unir los ingredientes. Forma una bola con la masa, envuélvela en plástico y deja reposar 30–45 minutos en la refrigeradora para que se relaje y sea más fácil estirarla. En una sartén grande calienta el aceite de oliva, añade la cebolla morada y el ajo picado hasta que estén transparentes. Incorpora el jitomate picado, mezcla y cocina por 2–3 minutos. Después, agrega los camarones, sazona con sal, pimienta y comino y cocina hasta que los camarones adquieran color opaco. Retira del fuego, agrega el jugo de limón y el cilantro fresco picado. Mezcla y deja enfriar antes de rellenar las empanadas. Divide la masa en porciones y estírala con un rodillo hasta que tenga unos 3 mm de grosor. Usa un cortador circular para formar círculos. Coloca 1–2 cucharadas del relleno en el centro de cada círculo de masa. Humedece los bordes con un poco de agua y dobla la masa formando una media luna. Usa un tenedor para sellar los bordes y asegurar que no se abra al cocinar. Calienta suficiente aceite vegetal en una sartén profunda y fríe las empanadas en tandas hasta que queden doradas y crujientes por fuera, unos 3–4 minutos por lado. Escurre las empanadas de camarón sobre papel absorbente antes de servir.

Receta de empanadas de camarón Canva

Tips extra para preparar las empanadas:

Si prefieres hornearlas, precalienta el horno a 180 °C; colócalas en una bandeja con papel para hornear, barniza con huevo batido y hornea 20–25 minutos hasta que estén doradas.

Ajusta la sal y el limón al final para que el relleno tenga equilibrio entre ácido y salado.

Si tu relleno está muy jugoso, escúrrelo un poco antes de ponerlo en la masa para que no humedezca y rompa la empanada.

Puedes añadir queso crema, chile picado o pimientos al relleno para enriquecer el sabor, como sugieren múltiples guías de empanadas de camarón.

Incorpora cubos de aguacate justo antes de servir para frescura y textura suave.

Añade jalapeño finamente picado al relleno para un equilibrio picante-fresco.

Receta de empanadas de camarón Canva

¿Con qué acompañar las empanadas?

Acompañamientos y maridajes

Salsas frescas como salsa de aguacate, pico de gallo o salsa de chipotle para añadir frescura y picante suave.

Ensaladas ligeras, como mezcla de lechugas, pepino y limón para equilibrar el plato.

Arroz o guarniciones de maíz, si las sirves como plato principal.

Un vino blanco joven o una michelada ligera complementan bien los sabores marinos.

Las empanadas de camarón son una preparación deliciosa y versátil, perfecta tanto para una comida especial como para un antojo de fin de semana en Cuaresma.