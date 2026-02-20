¿Dónde comer pasta en la CDMX? Lugares con propuestas clásicas y diferentes

La Ciudad de México cuenta con una oferta gastronómica muy amplia, donde la cocina italiana tiene una presencia constante gracias a la popularidad de la pasta. Este platillo, elaborado a base de harina y huevo, se ha adaptado a distintos países y en México se disfruta tanto en recetas tradicionales como en versiones con ingredientes locales.

En la capital es común encontrar espagueti, fetuccini, ravioles, lasaña y ñoquis, preparados con salsas clásicas como pomodoro, pesto, boloñesa, carbonara o cuatro quesos. También existen restaurantes que elaboran pasta fresca hecha a mano, lo que aporta una textura distinta y una experiencia más cercana a la tradición italiana.

Si buscas dónde comer pasta en la CDMX, aquí es uno de los lugares del país donde se puede encontrar cocina italiana de calidad y variedad.

Lugares para comer pasta en la CDMX

Casa d'Italia

Ofrece recetas tradicionales italianas en un ambiente formal y acogedor. En su menú destacan opciones como fettuccini preparados con distintas salsas, pastas largas con combinaciones cremosas y recetas que siguen la línea clásica europea.

El lugar conserva una atmósfera que recuerda a restaurantes italianos tradicionales, con servicio en mesa y una carta amplia. Es una opción adecuada para quienes buscan sabores conocidos y presentaciones cuidadas

Dirección: Agustín Melgar 6, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140, CDMX.

Horario: lunes a sábados de 13:00 a 21:00. Domingos de 13:00 a 18:00.

La Posta

Un restaurante ubicado en una casona de Coyoacán; entre sus platillos se encuentran pastas con salsa aurora, cuatro quesos y combinaciones con jamón serrano. El espacio cuenta con horno de leña y un ambiente que mezcla lo familiar con lo clásico.

Es un sitio ideal para reuniones o comidas tranquilas. Su menú incluye distintas variedades de pasta que siguen recetas conocidas y que forman parte de la cocina italiana más difundida.

Dirección: Av. Pacífico 292, La Concepción, Coyoacán, 04020, CDMX.

Horario: lunes a sábado de 13:00 a 23:00, domingos de 13:00 a 22:00.

Negroni

Aquí la pasta fresca tiene un papel importante. Algunas preparaciones se realizan frente al comensal, como la pasta servida en rueda de queso parmesano. En su carta se pueden encontrar fettuccine, pastas con salsa pomodoro y versiones cremosas.

El ambiente es moderno y suele recomendarse para comidas formales o reuniones especiales. Su propuesta mantiene bases tradicionales, pero con una presentación más actual.

Dirección: P.º de los Tamarindos 90, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, 05120, CDMX.

Horario: miércoles a sábados de 1 p. m. a 12 a. m., martes de 1 p. m. a 11 p. m., domingo de 1 p. m. a 7 p. m., lunes de 1 p. m. a 10 p. m.

Piazza Pasticcio

Este restaurante está enfocado en recetas italianas tradicionales. Entre sus platillos más comentados se encuentra el cacio e pepe, que en ocasiones se prepara frente al cliente. El restaurante ofrece un espacio cómodo dentro de una construcción antigua, lo que refuerza su estilo clásico.

Su menú no es extenso, pero se enfoca en mantener calidad en cada preparación. Es una alternativa para quienes buscan pasta fresca en una zona céntrica de la ciudad.

Dirección: Praga 33, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX.

Horario: lunes a jueves de 13:00 a 22:00, viernes y sábados de 13:00 a 23:00, domingo de 13:00 a 19:00.

¿Dónde comer pasta en la CDMX? Canva

Restaurante Rosetta

Rosetta es un restaurante dirigido por la chef Elena Reygadas que ha recibido reconocimiento internacional, incluida una estrella Michelin en 2024. Aunque su propuesta no es exclusivamente italiana, varias de sus pastas forman parte importante del menú.

El restaurante combina ingredientes locales con técnicas europeas. Sus pastas cambian según la temporada y suelen elaborarse con productos frescos. Es una opción orientada a una experiencia gastronómica más formal.

Dirección: Colima 166, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

Horario: lunes a sábado de 13:00 a 17:30 y de 18:30 a 23:00.

Bartola

Es un restaurante que ofrece pasta hecha a mano con combinaciones contemporáneas. Sus preparaciones incluyen recetas tradicionales adaptadas a un estilo actual, manteniendo bases italianas.

El espacio es moderno y suele atraer a un público que busca propuestas distintas sin dejar de lado la tradición. Se destaca por la frescura de los ingredientes y la elaboración artesanal de la pasta.

Dirección: Tabasco 189, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX.

Horario: lunes a jueves de 12:00 a 00:00, viernes y sábados de 09:00 a 00:00, domingos de 09:00 a 22:00.

Pastas más populares del mundo

Estas son algunas de las pastas más populares del mundo, tanto por su consumo como por su presencia en distintas cocinas internacionales:

Espagueti: Es probablemente la pasta más conocida a nivel mundial. Se caracteriza por ser larga y delgada. Se sirve con una gran variedad de salsas, como boloñesa, carbonara o pomodoro. Su versatilidad la ha convertido en un básico en hogares y restaurantes de todo el planeta.

Es probablemente la pasta más conocida a nivel mundial. Se caracteriza por ser larga y delgada. Se sirve con una gran variedad de salsas, como boloñesa, carbonara o pomodoro. Su versatilidad la ha convertido en un básico en hogares y restaurantes de todo el planeta. Macarrones: Corta y tubular, es especialmente famosa por el platillo estadounidense “mac and cheese”. También se utiliza en ensaladas frías y preparaciones al horno.

Corta y tubular, es especialmente famosa por el platillo estadounidense “mac and cheese”. También se utiliza en ensaladas frías y preparaciones al horno. Penne: De forma cilíndrica y cortada en diagonal, es ideal para salsas espesas porque retiene bien los ingredientes. Se usa mucho con salsa arrabbiata o con cremas.

De forma cilíndrica y cortada en diagonal, es ideal para salsas espesas porque retiene bien los ingredientes. Se usa mucho con salsa arrabbiata o con cremas. Farfalle: Conocida como “moñitos” o “corbatitas”, su forma llamativa la hace popular en ensaladas y platillos ligeros.

Conocida como “moñitos” o “corbatitas”, su forma llamativa la hace popular en ensaladas y platillos ligeros. Fetuccini: Pasta larga y plana, más gruesa que el espagueti. Es famosa por combinarse con salsas cremosas como la Alfredo.

Pasta larga y plana, más gruesa que el espagueti. Es famosa por combinarse con salsas cremosas como la Alfredo. Lasaña: Más que un tipo de pasta individual, son láminas anchas que se utilizan para preparar el clásico platillo al horno en capas con carne, queso y salsa de tomate.

Más que un tipo de pasta individual, son láminas anchas que se utilizan para preparar el clásico platillo al horno en capas con carne, queso y salsa de tomate. Ravioles: Pasta rellena, generalmente cuadrada o redonda. Puede contener carne, queso, espinaca u otros ingredientes. Es muy popular en Italia y América.

Pasta rellena, generalmente cuadrada o redonda. Puede contener carne, queso, espinaca u otros ingredientes. Es muy popular en Italia y América. Fusilli: Con forma de espiral, es ideal para atrapar salsas. Muy utilizada en ensaladas de pasta y platillos horneados.

Con forma de espiral, es ideal para atrapar salsas. Muy utilizada en ensaladas de pasta y platillos horneados. Tagliatelle: Similar al fettuccine, pero ligeramente más delgada. Es tradicional en la región de Emilia-Romaña, especialmente con ragú.

Similar al fettuccine, pero ligeramente más delgada. Es tradicional en la región de Emilia-Romaña, especialmente con ragú. Linguine: Más angosta que el fettuccine y ligeramente plana. Es muy común en platillos con mariscos.

La Ciudad de México cuenta con una oferta amplia para quienes buscan comer pasta, ya sea en restaurantes clásicos, trattorias con pasta fresca o espacios con propuestas más actuales.

Así, quienes se pregunten dónde comer pasta en la CDMX encontrarán alternativas que van desde recetas sencillas hasta propuestas más elaboradas, siempre dentro del marco de la cocina italiana.