Cómo preparar pasta con brócoli y pollo: receta saludable para la semana

Te contamos cómo preparar pasta con brócoli y pollo, se trata de una receta saludable para la semana, ¡una comida completa, sabrosa y equilibrada sin complicaciones!

Este plato combina ingredientes simples —como pasta al dente, pechuga de pollo jugosa y brócoli fresco— que, además de aportar un sabor delicioso, ofrecen una mezcla de macronutrientes esenciales para una dieta sana.

Elegir ingredientes frescos como el brócoli y el pollo ayuda a incrementar el valor nutritivo del plato: el pollo aporta proteínas magras que contribuyen a la reparación y crecimiento muscular, mientras que el brócoli ofrece fibra, vitaminas y minerales que favorecen la salud general.

Además, esta receta es ideal tanto para quienes cocinan entre semana como para quienes planean menús rápidos. En menos de 30 minutos puedes tener un platillo completo en forma de pasta con brócoli y pollo, perfecta para toda la familia o amigos.

Receta de pasta con pollo y brócoli Canva

Receta de pasta con brócoli y pollo

Ingredientes:

350 g de brócoli en floretes

2 piezas de pechuga de pollo, sin piel y cortadas en cubos

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta al gusto

Queso parmesano rallado al gusto (opcional para servir)

Preparación:

Llena una olla grande con agua y una pizca de sal; cuando hierva, agrega la pasta y cocina según las instrucciones del paquete hasta que esté al dente. 3–4 minutos antes de terminar, añade los floretes de brócoli al agua para que queden tiernos pero crujientes. Escurre ambos y reserva una taza del agua de cocción por si necesitas ajustarla después. Calienta 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio y añade los cubos de pollo, salpimienta al gusto. Cocina hasta que estén dorados por fuera y bien cocidos por dentro; agrega el ajo picado y saltea 1 minuto más hasta que suelte aroma. Reduce el fuego y añade la pasta y el brócoli ya cocidos al sartén con el pollo. Mezcla todo de forma uniforme. Si quieres una textura más jugosa, agrega ¼–½ taza del agua de cocción reservada y revuelve. Ajusta la sal y pimienta al gusto.

Receta de pasta con pollo y brócoli Canva

Variantes de la pasta con brócoli:

Sustituye la pasta tradicional por pasta integral si buscas más fibra, o por pasta de legumbres o sin gluten si tienes intolerancias.

Añade pimientos, espinacas o champiñones para aumentar el contenido de micronutrientes y color del plato.

Si no comes pollo, puedes usar pavo, tofu firme para una versión vegetariana, o incluso garbanzos cocidos para una opción vegana.

Si te gustan los sabores frescos, puedes añadir ralladura de limón o unas hojas de albahaca.

Receta de pasta con pollo y brócoli Canva

¿Por qué esta pasta es una receta saludable?

Una comida se considera saludable cuando ofrece un equilibrio entre macronutrientes y micronutrientes que apoyan el bienestar general. La combinación de proteínas magras, carbohidratos complejos y verduras hace que esta pasta con pollo y brócoli encaje perfectamente en ese perfil.

En esta pasta con brócoli y pollo, este último es una fuente de proteína magra que ayuda a mantener la saciedad y soportar funciones corporales clave. El brócoli aporta vitaminas como la C, fibra dietética para la salud digestiva y antioxidantes que pueden proteger las células.

Mientras que la pasta, preferiblemente integral, aporta energía sostenida para el día. Esta receta también puede adaptarse fácilmente a diferentes necesidades dietéticas, por ejemplo, cambiando la pasta por una opción sin gluten o añadiendo otras verduras para variar sabor y nutrientes.

La pasta saludable con pollo y brócoli es una receta ideal para quienes buscan un platillo nutritivo, equilibrado y delicioso, sin necesidad de complicarse en la cocina. ¡Anímate a prepararla y disfrútala con tu familia o amigos!