Historia de la margarita, el coctel mexicano que le ha dado la vuelta al mundo

Tequila y limón es una combinación que no falla, por eso es la base de uno de los cocteles mexicanos más reconocidos a nivel mundial: la margarita. Pero, ¿sabes cómo se inventó y logró darle la vuelta al mundo?

La margarita es un coctel a base de tequila, jugo de limón y licor de naranja, servido en una copa escarchada con sal. Durante el siglo XX, se posicionó como una bebida representativa de México en el extranjero, ayudando a popularizar el tequila.

Tal ha sido su trascendencia, que es considerada por organismos internacionales como un coctel clásico oficial. De hecho, está en la lista de la Asociación Internacional de Bartenders (IBA), dentro de la categoría de Clásicos Contemporáneos.

Actualmente, podemos encontrar margaritas en prácticamente cualquier lugar del mundo, desde México y otros países de América, incluido Estados Unidos, hasta Tokio o Madrid. Te contamos cómo llegó hasta aquí, comenzando por el origen de la margarita.

La margarita forma parte de los cocteles clásicos, junto con el negroni, martini, daiquiri y otros Canva

¿Dónde nació la margarita?

Aunque no existe un acta oficial que certifique dónde nació o quién creó la margarita, la mayoría de los historiadores gastronómicos apuntan a que surgió en la región fronteriza de México y Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX.

Esto coincide con la época cuando el tequila comenzaba a internacionalizarse. Una de las teorías más difundidas sobre su origen, apuntan al restaurante Rancho La Gloria, ubicado entre Tijuana y Rosarito, Baja California.

Ahí, en 1938, Carlos “Danny” Herrera, el propietario, habría preparado el coctel para la actriz Marjorie King, quien era alérgica a muchos destilados, pero podía beber tequila. La mezcla buscaba suavizar el sabor fuerte con limón y licor de naranja.

Otra historia popular sitúa el origen de la margarita en Acapulco. En este caso, fue Margarita Sames, una socialité estadounidense, quien la creó en 1948, en su casa en este puerto durante una fiesta.

Fue así como la bebida se popularizó rápidamente entre la alta sociedad y luego en hoteles como el Hilton.

Finalmente, dada su similitud con el coctel Daisy, una familia de bebidas del siglo XIX que combinaban destilados con cítricos y licor, también podría tratarse de una adaptación, pues su nombre en español sería margarita.

Pero sin importar dónde nació, de algo sí hay certeza: la margarita logró popularizarse hasta llegar a, prácticamente, todos los rincones del planeta, ¿cómo lo logró?

No se tiene claro si la margarita se creó en Baja California o Acapulco Canva

¿Cómo logró la margarita darle la vuelta al mundo?

Según expertos, la expansión de la margarita está directamente relacionada con el crecimiento internacional del tequila. Básicamente, este coctel se convirtió en la carta de presentación de este destilado para muchos extranjeros.

Durante la segunda mitad del siglo XX, se desató el boom internacional por destinos como Acapulco y Cancún. Fue entonces cuando la margarita se posicionó como experiencia “mexicana” por excelencia.

Con el tiempo, también logró una presencia constante en cine, televisión y cadenas de restaurantes tex-mex, lo que ayudó a incrementar su fama.

Finalmente, la inclusión de la margarita en la lista oficial de IBA, consolidó su estatus de clásico global. Por lo tanto, en competencias internacionales de coctelería, se evalúa bajo una receta estándar, como ocurre con el Martini o el Negroni.

Tal es la fama de la margarita a nivel internacional, que actualmente tiene su día, donde se celebra de la mejor manera: disfrutándola.

La margarita ayudó a la internacionalización del tequila Canva

¿Cuándo es el Día de la Margarita?

El Día de la Margarita es el 22 de febrero. Si bien, no está decretada oficialmente por un organismo mexicano, su conmemoración se ha popularizado en muchos lugares, principalmente de México y Estados unidos.

La fecha fue impulsada por cadenas de restaurantes y marcas de tequila, pero con el tiempo se convirtió en una oportunidad para destacar la relevancia cultural del coctel.

Así que, si amas las margaritas, no dudes en buscar las promociones que muchos bares y restaurantes tienen este día para celebrar este coctel mexicano.

Receta clásica de margarita

Ingredientes:

50 mililitros de tequila blanco 100% agave

25 mililitros de triple sec (licor de naranja)

25 mililitros de jugo fresco de limón verde

Hielo

Sal y limón, para escarchar

Rodaja de limón (opcional, para decorar)

Preparación:

Frota el borde de una copa de margarita con un limón y pásalo por un plato con sal para escarcharla. Llena una coctelera con hielo y vierte el tequila, seguido del triple sec y el jugo de limón. Agita vigorosamente durante 10 a 15 segundos y cuela sobre la copa. Decora con una rodaja de limón para una mejor presentación.

La margarita clásica, debe llevar tequila 100% agave, además de jugo de limón recién exprimido y nada de jarabe. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en una categoría completa de bebidas, dando lugar a diferentes versiones.

La popularidad de la margarita ha hecho que surjan nuevas versiones, como las de sabores Canva

¿Qué tipos de margaritas existen?

Margarita clásica . Es la versión que popularizó a este coctel, y está reconocida por la IBA. Se prepara con tequila blanco, triple sec y limón fresco. Es la que reconoce oficialmente la IBA.

. Es la versión que popularizó a este coctel, y está reconocida por la IBA. Se prepara con tequila blanco, triple sec y limón fresco. Es la que reconoce oficialmente la IBA. Margarita frozen . Se popularizó en Estados Unidos en la década de 1970, especialmente en Texas, cuando se adaptaron máquinas de granizados para preparar margaritas congeladas.

Aquí, básicamente, la receta original se mezcla con hielo triturado hasta obtener un frappé.

. Se popularizó en Estados Unidos en la década de 1970, especialmente en Texas, cuando se adaptaron máquinas de granizados para preparar margaritas congeladas. Aquí, básicamente, la receta original se mezcla con hielo triturado hasta obtener un frappé. Margarita de sabores . Han sido muy bien aceptadas en restaurantes y bares, por añadir un toque extra de sabor que suaviza aún más el tequila.

Se preparan con fruta fresca o purés naturales, además de tequila y el toque cítrico. Los sabores más comunes son: mango, fresa, tamarindo, maracuyá y jamaica.

. Han sido muy bien aceptadas en restaurantes y bares, por añadir un toque extra de sabor que suaviza aún más el tequila. Se preparan con fruta fresca o purés naturales, además de tequila y el toque cítrico. Los sabores más comunes son: mango, fresa, tamarindo, maracuyá y jamaica. Margarita con mezcal. Dado el creciente auge del mezcal, en algunos lugares sustituyen el tequila por este destilado, que aporta notas ahumadas.

Como dato curioso, ¿sabías que la forma de la copa de margarita no es casualidad? En realidad, esa forma de doble cuenco facilita el escarchado con sal, además de permitir mayor contacto aromático al beber y darle una presentación más llamativa.

El escarchado con sal es importante, porque potencia los sabores y equilibra la acidez del limón, además de resaltar las notas herbales del tequila.

La mayoría hemos bebido margarita alguna vez, pero, ¿conocías su historia? Sin duda, es un coctel que se ha ganado su lugar representando a México. Celébrala este 22 de febrero.