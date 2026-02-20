La Ciudad de México es reconocida por su enorme diversidad gastronómica. Además de sus platillos tradicionales, la capital también ofrece una amplia variedad de propuestas internacionales y contemporáneas.

Dentro de este panorama, los sándwiches han ganado terreno como una opción versátil que puede ir desde algo sencillo y rápido hasta preparaciones más cuidadas con ingredientes especiales. Conoce los mejores lugares para comer sándwiches en la CDMX y disfruta de un antojo diferente.

¿Dónde comer sándwiches en la CDMX?

MEMEL'S DELI

Este lugar en la CDMX se ha posicionado rápidamente como un lugar perfecto para descubrir un buen sándwich. Ofrecen combinaciones poco comunes en México, lo cual permite experimentar la tradición de los buenos sándwiches.

Se caracterizan por hacer sus propios encurtidos, lo cual permite disfrutar cada uno de los sándwiches con ingredientes de la mejor calidad. Tienes opciones con carne, veganas y hasta dulces. ¿Qué pedir? Prueba “el rubén”, una mezcla perfecta de pastrami, sauerkraut en pan de masa madre.

Dónde: Zacatecas 231, Cuauhtémoc, 06700 Cuauhtémoc, CDMX.

Horario: Martes a sábado, 12:00 – 21:00; domingo, 12:00 – 18:00.

Costo aproximado: entre $185 y $295 por sándwich.

Layers Sandwichería

Se caracteriza por preparar cada pieza con ingredientes frescos y panes recién hechos. Sus recetas buscan resaltar el sabor de cada elemento sin complicaciones innecesarias. Entre las combinaciones más populares está el pollo crujiente con pepinillos y mostaza casera, una mezcla que equilibra texturas y sabores.

¿Qué pedir? El sándwich de pollo frito con pan brioche es uno de los favoritos por su contraste entre lo crujiente y lo suave.

Ubicación: Av. Álvaro Obregón 233A, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

Horario: Lunes a domingo, 10:00 – 18:00.

Costo aproximado: entre $160 y $350 por sándwich.

Eva Sandwichería

Un sitio donde los clásicos se preparan con ingredientes de buena calidad y panes frescos. Aquí se pueden encontrar versiones renovadas de recetas tradicionales, combinando técnicas sencillas con ingredientes bien seleccionados.

¿Qué pedir? El sándwich cubano con pierna al horno y mostaza es una opción completa y bien equilibrada.

Ubicación: Alfonso Reyes 81, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06170, CDMX.

Horario: lunes a viernes de 09:00 a 20:00, sábados y domingos de 09:00 a 16:30.

Costo aproximado: entre $150 y $280 por sándwich.

Bread boss

El lugar ofrece combinaciones conocidas como carnes frías, quesos suaves y vegetales frescos, siempre acompañados de buen pan. ¿Qué pedir? Las opciones con salmón ahumado o combinaciones clásicas son de las más solicitadas.

Ubicación: Aguascalientes 214 C, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, CDMX.

Horario: lunes y martes de 09:00 a 20:00, miércoles y sábado de 09:00 a 22:00, domingos de 09:00 a 19:00.

Costo aproximado: entre $150 y $300 por sándwich.

Sandwichef Mx

Es señalado como una alternativa práctica para quienes buscan algo rápido y accesible. Ofrece combinaciones tradicionales como jamón con queso o pollo, ideales para desayuno o comida ligera. Es una opción pensada para quienes desean calidad a buen precio. ¿Qué pedir? El sándwich clásico de jamón con queso es una opción sencilla y rendidora.

Dónde: Av. Lieja y Av. Reforma, Pasaje Comercial Chapultepec, Local 26, Cuauhtémoc, 06500 CDMX.

Horario: lunes a viernes de 07:00 a 16:00.

Costo aproximado: entre $85 y $130 por sándwich.

Explorar colonias como Roma y Condesa puede ampliar las opciones disponibles, ya que en estas zonas se concentran varias propuestas gastronómicas recomendadas. También existen propuestas con influencias internacionales, como sándwiches de estilo japonés en algunos establecimientos de la ciudad.

sándwiches en la CDMX Canva

Tipos de sándwiches más populares en el mundo

Los sándwiches son uno de los platillos más versátiles y populares del mundo. Cada país tiene su propia versión que refleja su cultura, ingredientes y tradición culinaria.

Philly cheesesteak: Originario de Philadelphia, lleva finas tiras de carne de res, queso derretido y cebolla salteada dentro de un pan suave y alargado.

Originario de Philadelphia, lleva finas tiras de carne de res, queso derretido y cebolla salteada dentro de un pan suave y alargado. Bánh mì: Una fusión franco-vietnamita con baguette crujiente, carne de cerdo o pollo, encurtidos, cilantro y un toque de salsa picante.

Una fusión franco-vietnamita con baguette crujiente, carne de cerdo o pollo, encurtidos, cilantro y un toque de salsa picante. Croque Monsieur: Un clásico francés hecho con pan de molde, jamón, queso gruyere y una capa de salsa bechamel gratinada al horno.

Un clásico francés hecho con pan de molde, jamón, queso gruyere y una capa de salsa bechamel gratinada al horno. Chivito: Un sándwich abundante con filete de res, jamón, queso, huevo, lechuga, tomate y mayonesa. ¡Una bomba de sabor!

Un sándwich abundante con filete de res, jamón, queso, huevo, lechuga, tomate y mayonesa. ¡Una bomba de sabor! Cubano: Pan prensado con cerdo asado, jamón, queso suizo, pepinillos y mostaza. Muy popular en Miami.

Pan prensado con cerdo asado, jamón, queso suizo, pepinillos y mostaza. Muy popular en Miami. Katsu Sando: Preparado con pan blanco suave y una crujiente milanesa de cerdo (tonkatsu), acompañada de salsa espesa estilo japonés.

Preparado con pan blanco suave y una crujiente milanesa de cerdo (tonkatsu), acompañada de salsa espesa estilo japonés. Shawarma: Carne marinada cocinada en trompo, servida en pan plano con vegetales frescos y salsa de yogur o tahini.

Carne marinada cocinada en trompo, servida en pan plano con vegetales frescos y salsa de yogur o tahini. Club sándwich: Triple capa de pan tostado con pollo o pavo, tocino, lechuga, tomate y mayonesa, cortado en triángulos.

Triple capa de pan tostado con pollo o pavo, tocino, lechuga, tomate y mayonesa, cortado en triángulos. Falafel Sandwich: Bolitas fritas de garbanzo dentro de pan pita con ensalada fresca y salsa tahini o yogur.

Estos son solo algunos de los más famosos en el mundo; muchos han sufrido modificaciones en cuanto a los panes o aderezos que se les agregan, muchos otros tratan de conservar su esencia de clásico.

Lugares para comer sándwiches en la CDMX Canva

Los lugares para comer sándwiches en la CDMX ofrecen opciones para distintos gustos y presupuestos. Gracias a la variedad de propuestas y a la calidad de los ingredientes que destacan en distintas publicaciones gastronómicas, es posible encontrar alternativas tanto sencillas como más elaboradas. Descubre nuevas opciones para disfrutar un buen sándwich en la capital.